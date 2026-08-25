«Сибирский цирюльник» 28 лет спустя: как изменились актеры фильма

Фото: Кадр из фильма "Сибирский цирюльник", режиссер Никита Михалков, 1998г.

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Где сейчас главные герои фильма и как сложились их судьбы?

В 1998 году на экраны вышел масштабный фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник» — эпическая историческая драма с бюджетом около 40 миллионов долларов, ставшая одним из самых дорогих проектов в истории российского кино. В картине, действие которой разворачивается в России конца XIX века, снялся звездный интернациональный актерский состав.

Прошло более четверти века — судьбы многих из них сложились по-разному: кто-то продолжает блистать на сцене и экране, кто-то ушел из жизни, а чья-то жизнь изменилась до неузнаваемости.

Олег Меньшиков (юнкер и позже лесник-цирюльник Андрей Толстой)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

На момент съемок Олегу Меньшикову было 38 лет — режиссер доверил ему роль 20-летнего юнкера Андрея Толстого, и актер блестяще справился с этой задачей.

Чтобы прочувствовать «солдатскую» жизнь, Меньшикова вместе с другими актерами на время съемок поселили в казарму Костромского училища химической защиты, где он постоянно занимался спортивным тренингом.

Карьера актера сложилась блестяще. В 2003 году ему присвоили звание народного артиста России.

Сегодня Олег Меньшиков — одна из главных звезд российского театра и кино. Он руководит Театром имени Ермоловой, совмещая административную работу с актерской и режиссерской деятельностью.

В 2025 году ему исполнилось 65 лет, но он продолжает активно работать.

Джулия Ормонд (Джейн Кэлэген-МакКрекен)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Manuele Mangiarotti

Британская актриса Джулия Ормонд, сыгравшая очаровательную авантюристку Джейн, на момент съемок была на пике мировой славы.

В середине 1990-х она снялась в таких хитах, как «Легенды осени» с Брэдом Питтом, «Первый рыцарь» с Шоном Коннери и Ричардом Гиром, а также в ремейке «Сабрины» с Харрисоном Фордом. Журнал People включил ее в список самых красивых женщин мира.

Сама актриса всегда интересовалась Россией и мечтала поработать с российскими режиссерами. Однако Михалкову пришлось изрядно постараться, чтобы уговорить ее на съемки — в то время она была занята в другом крупном проекте.

На площадке у нее был непростой характер: она наотрез отказывалась сниматься в шубе из натурального меха, и режиссеру стоило огромных усилий убедить ее. При этом Ормонд с теплотой вспоминала работу в России.

«В работе с российскими актерами важен дух сотрудничества — мы советовались, делились друг с другом. И у меня были потрясающие партнеры — Олег Меньшиков, Алексей Петренко. Да и все остальные! Можно сказать, мой российский опыт во многом сформировал меня и стал частью моей жизни», — говорила она в одном из интервью.

После «Сибирского цирюльника» актриса, по ее собственному признанию, больше не получала столь же стоящих ролей. В 2000-х она сосредоточилась на телевизионных проектах, снимаясь в сериалах «Ведьмы Ист-Энда», «Темпл Грандин» (за который получила «Эмми»), «Безумцы», «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».

Кроме того, Ормонд стала продюсером документальных фильмов, занимается общественной деятельностью, является послом доброй воли ООН и сотрудничает с фондами противодействия торговле людьми и борьбы со СПИДом.

В 2025 году Ормонд добилась внесудебной компенсации в размере 5,75 млн долларов от Disney по делу о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна.

Внешне 61-летняя актриса сильно изменилась: недавние снимки показали, что она заметно пополнела, а без макияжа выглядит усталой.

Ричард Харрис (изобретатель Дуглас Мак-Крекен)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/KPA

Ричард Харрис, исполнивший роль американского инженера Дугласа Мак-Крекена, был настоящей легендой мирового кино. Ирландский актер, сыгравший в десятках культовых фильмов — от «Красной пустыни» Антониони до «Камелота» и «Кромвеля», — на момент съемок «Сибирского цирюльника» был уже маститым 68-летним мастером.

Трагическая судьба постигла актера вскоре после выхода фильма: 25 октября 2002 года Ричард Харрис скончался в Лондоне в возрасте 72 лет от болезни Ходжкина (рака лимфатической системы).

Для миллионов зрителей во всем мире он навсегда остался не только Дугласом Мак-Крекеном, но и первым Альбусом Дамблдором в двух первых фильмах о Гарри Поттере — эти роли он успел сыграть перед самой смертью.

Алексей Петренко (генерал Николай Радлов)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Алексей Петренко, сыгравший в фильме генерала Радлова, был одним из самых ярких и характерных актеров советского и российского кино.

Для него роль в «Сибирском цирюльнике» стала почти 50-й в богатой фильмографии. Михалков называл работу с Петренко «праздником и восхищением».

22 февраля 2017 года, за месяц до своего 79-летия, Алексей Петренко скоропостижно скончался, не приходя в сознание. Он ушел из жизни в день русской Масленицы — и именно в сцене дореволюционной Масленицы он снимался в «Сибирском цирюльнике».

Режиссер Никита Михалков, выражая соболезнования, сказал, что артистов масштаба Петренко у нас нет.

Марат Башаров (юнкер Полиевский)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Марат Башаров, сыгравший заносчивого юнкера Полиевского, на момент съемок был начинающим актером.

Вместе с Меньшиковым он два месяца жил в казарме в условиях, даже более жестких, чем у рядовых курсантов — никаких увольнительных, только работа.

После «Сибирского цирюльника» карьера Башарова пошла в гору: он снялся в «Ворошиловском стрелке» Говорухина, «Свадьбе» Лунгина, сериале «Граница. Таежный роман», а также в фильмах «День выборов» и «елки». Сегодня в его фильмографии более 70 фильмов и сериалов.

Он продолжает активно сниматься — в 2025 году, например, участвовал в проекте «Алла, такси!».

Марина Неелова (мать Андрея)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Марина Неелова сыграла в фильме мать Андрея Толстого. На момент съемок она была уже признанной звездой театра и кино — народная артистка РСФСР с 1987 года.

Сегодня, в свои 79 лет, Марина Неелова по-прежнему активно работает в театре «Современник», где служит с 1974 года. В кино она появляется крайне редко.

В мае 2026 года президент Владимир Путин присвоил актрисе звание «Герой Труда Российской Федерации» — высшую государственную награду за выдающиеся заслуги.

Анна Михалкова (Дуняша)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Для Анны Михалковой, старшей дочери режиссера, роль Дуняши в «Сибирском цирюльнике» стала кинодебютом. На тот момент ей было 24 года.

За прошедшие годы Анна Михалкова стала одной из самых востребованных российских актрис. Она снималась в фильмах «Свои» (2004), «Доктор Рихтер» (2017), сериалах «Эпидемия», «Обычная женщина», «Годунов» и многих других.

Сегодня она не только актриса, но и продюсер. В 2025 году Анна Михалкова получила звание народной артистки Российской Федерации.

Даниэль Ольбрыхский (Копновский)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Victor Lisitsin

Знаменитый польский актер Даниэль Ольбрыхский, сыгравший в «Сибирском цирюльнике» Копновского, к моменту работы с Михалковым уже был мировой звездой.

Сегодня 80-летний артист продолжает сниматься, по-прежнему получая сотни комплиментов от поклонников. В его фильмографии — «Невыносимая легкость бытия», «Турецкий гамбит», «Тарас Бульба».

Ольбрыхский продолжает активно работать в российском кино, оставаясь мостом между польской и русской кинокультурами.

Владимир Ильин (капитан Павел Тимофеевич Мокин)

Кадр из фильма «Сибирский цирюльник», режиссер Никита Михалков, 1998 г; www.globallookpress.com/Roman Naumov

Владимир Ильин, известный характерный актер, сыгравший в «Сибирском цирюльнике», продолжает активно работать.

Он востребован как в кино, так и в театре — например, в 2026 году он занят в спектаклях «Идиот». Ильин остается одним из самых узнаваемых актеров второго плана в российском кинематографе.