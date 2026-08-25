Календарь выпадения молочных зубов, акулья пасть и кривой прикус: что нужно знать родителям

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Почему у ребенка растет второй ряд зубов? И как современные привычки кормления мешают формированию здоровой челюсти?

Выпадение молочных зубов — процесс естественный и неизбежный, однако именно в этот период у родителей возникает больше всего вопросов и тревог. Почему зубы выпадают раньше или позже срока? Что делать, если новый зуб уже растет, а молочный даже не думает шататься? И главное — как современные пищевые привычки влияют на формирование челюсти у детей?

На эти вопросы в эксклюзивном материале для 5-tv.ru отвечает стоматолог-ортопед Дмитрий Сидоров.

Норма и сроки: когда ждать смены зубов у ребенка

Молочные зубы у детей — гигиена и уход, график выпадения по годам, почему зубы растут в два ряда, из-за чего возникает неправильный и кривой прикус? Фото: www.globallookpress.com/Vladimir Godnik

По словам эксперта, сам факт выпадения молочных зубов не должен вызывать беспокойства — это абсолютная физиологическая норма.

«У всех людей они выпадают в разное время, в один и тот же день ни у кого не случается. Но нужно понимать, что есть определенные графики смены молочных зубов на постоянные, и за этим желательно следить. Бояться, что зуб выпал не в то время или слишком рано, или поздно не нужно, но все-таки следить необходимо», — поясняет Дмитрий Сидоров.

Нужно помнить, что у любого человека 20 молочных зубов — сверху и снизу по десять, то есть по пять с каждой стороны от центра. И важнейший нюанс, который часто упускают из виду, касается так называемых «шестых» зубов. В детской стоматологии это маркер, который родители должны запомнить раз и навсегда.

«Шестой зуб от центра уже постоянный, он не бывает молочным, за исключением редких случаев сверхкомплектности. Прорезываются они примерно в пять-семь лет. И это зубы, которые останутся с ребенком на всю жизнь. Вот за ними нужен буквально глаз да глаз и своевременное лечение», — подчеркнул эксперт.

Последовательность выпадения зубов у ребенка: почему это важно

Молочные зубы у детей — гигиена и уход, график выпадения по годам, почему зубы растут в два ряда, из-за чего возникает неправильный и кривой прикус? Фото: www.globallookpress.com/Frank Bienewald

Важна не только дата, но и очередность. Сначала, как правило, выпадают центральные резцы (верхние и нижние) в шесть-семь лет, затем боковые (вторые от центра) — в семь-восемь лет, после них — четвертые зубы, затем клыки и только потом — пятые.

«Последовательность того, как зубы выпадают, определяет рост челюсти. Нежелательно, чтобы они выпали раньше времени из-за травмы или кариеса. Своевременное выпадение способствует тому, что челюсть равномерно развивается. Под молочными зубами созревает место для выхода постоянных», — подчеркивает врач.

Когда бить тревогу: патологии и «двойной ряд» зубов у детей

Молочные зубы у детей — гигиена и уход, график выпадения по годам, почему зубы растут в два ряда, из-за чего возникает неправильный и кривой прикус? Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Одной из частых проблем является ситуация, когда постоянный зуб уже прорезался, но молочный «засиделся» и не выпал, так как у него не рассосались корни. Это ведет к искривлению прикуса — зуб может расти вбок, вперед или в сторону неба.

«Если молочный зуб вовремя не выпал, а постоянный идет, он может наслаиваться на другой или выходить с небной стороны. В этом случае стоит обратиться к стоматологу-специалисту, чаще всего — к ортодонту. Проводится рентген-диагностика, чтобы проверить наличие всех зачатков постоянных зубов. Иногда достаточно просто расшатывать молочный зуб, чтобы помочь постоянному встать на место, но бывает, что требуется удаление», — заметил Сидоров.

Кроме того, поводом для визита должны стать воспалительные процессы: покраснение десен, отечность, гноетечение, а также циркулярный (круговой) кариес, разрушающий зубной ряд.

Еда как фактор роста челюсти

Молочные зубы у детей — гигиена и уход, график выпадения по годам, почему зубы растут в два ряда, из-за чего возникает неправильный и кривой прикус? Фото: www.globallookpress.com/Nick White; 5-tv.ru

Современная «инфантильная» диета с пюре, смузи и мягкими кашами, по мнению стоматолога, негативно сказывается на развитии челюстного аппарата.

«Челюсти формируются хорошо тогда, когда мы передаем на зубы нагрузку. Сейчас никто не грызет мясо от кости, яблоки режут кусочками, мясо перемалывают в фарш. А пища должна быть жесткой: яблоки, морковка, капуста. За счет этого челюсть нормально растет. Зубы передают нагрузку на подлежащие ткани, идет нормальное развитие. Жевание должно быть равномерным — и справа, и слева. Если ребенок жует на одной стороне, это приведет к асимметрии», — предупреждает Дмитрий Сидоров.

Профилактика и «временные» меры: как ухаживаь за молочными зубами ребенка

Молочные зубы у детей — гигиена и уход, график выпадения по годам, почему зубы растут в два ряда, из-за чего возникает неправильный и кривой прикус? Фото: www.globalloopkpress.com/Thomas Frey

Многие родители ошибочно полагают, что лечить или восстанавливать молочный зуб, который скоро выпадет, не имеет смысла. Врач опровергает это заблуждение.

«Если пятый молочный зуб удалили в 6 лет, а меняться он будет только в 12, обязательно нужно сделать временную пластинку, чтобы сохранить место. Если зуб разрушен кариесом и не восстанавливается пломбой, иногда ставим коронки. Это необходимо, чтобы ребенок жевал полноценно на обеих сторонах и челюсть формировалась правильно. Другое дело, если рентген показывает, что постоянный зуб выйдет через полгода, — тогда такой зуб лечить не имеет смысла, он и так скоро выпадет», — отметил он.

Что касается профессиональной чистки молочных зубов, здесь подход индивидуален.

«Если ребенок справляется с гигиеной сам, налета нет, организм подавляет бактерии — этого достаточно. Но если мы видим покраснение десен, кровоточивость или множественный кариес, профчистка детям тоже показана. Осмотр у стоматолога обязателен, даже если визуально все хорошо», — подытожил эксперт.