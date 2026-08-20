Жена за лето потеряла троих: загадка смерти Оганяна из «Кукрыниксов» с отрубленной рукой

Фото, видео: Вконтакте/Дмитрий Оганян

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У музыканта осталось трое детей.

Смерть 45-летнего бас-гитариста и бэк-вокалиста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна повергла поклонников рок-группы в шок. Его тело обнаружили в пруду на Мичманской улице в Санкт-Петербурге.

Обстоятельства гибели оказались крайне трагичными: рядом с местом происшествия нашли топор, одежду и отрубленную кисть левой руки.

Что известно о смерти басиста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна

Instagram*/ dmitriioganayn

По данным Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, тело мужчины обнаружили в воде примерно в трех метрах от берега. На погибшем были футболка и нижнее белье. На берегу находились топор и отрубленная кисть. Следователи и прокуратура начали проверку обстоятельств произошедшего.

Позже правоохранители установили личность погибшего — им оказался Дмитрий Оганян, известный по работе в «Кукрыниксах». Сейчас рассматриваются разные версии случившегося. В некоторых СМИ появилась версия о том, что музыкант мог свести счеты с жизнью. Однако это именно предварительная версия, а не установленный следствием факт.

Кроме того, брат музыканта Тиграна Оганяна после трагедии сообщил, что у Дмитрия не было суицидальных мыслей.

Жена Дмитрия Оганяна пережила три смерти за одно лето

Instagram*/ dmitriioganayn

Отдельной трагедией стала история супруги музыканта Анны Оганян. По сообщениям СМИ, нынешнее лето стало для нее чередой тяжелых утрат: в июне погиб ее брат, в июле умер близкий друг, а 20 августа она потеряла мужа. Таким образом, за несколько месяцев Анна столкнулась сразу с тремя смертями близких людей.

Известно, что Дмитрий и Анна поженились 18 июля 2020 года. Для музыканта это был второй брак. У него остался ребенок от предыдущих отношений. В браке с Анной родились еще двое детей — сейчас им три и пять лет.

Болезнь рук, которая мешала играть

Особое внимание после гибели Оганяна привлекли проблемы с его здоровьем. О них 5-tv.ru рассказал Анатолий Скляренко — музыкант группы «Бригадный подряд», с которым сотрудничал Оганян.

По словам Скляренко, у Дмитрия в последние годы серьезно страдала кожа на руках. На подушечках пальцев, которыми бас-гитарист зажимал струны, постоянно появлялись глубокие трещины. Из-за этого музыканту было трудно играть и выступать. Для выступлений ему приходилось использовать специальные насадки на пальцы.

«У него трескались руки, пересыхала кожа, он постоянно мазал их кремом. <…> Были серьезные проблемы с этим», — пояснил мужчина.

Скляренко предположил, что это могла быть экзема, дерматит или псориаз. Анатолий отметил, что в последний раз виделся с Оганяном около года назад. Он подчеркнул, что бас-гитарист всегда был душой компании и не наживал себе врагов.

Сысоев Григорий/ТАСС

«Чужая душа — потемки, тем более я его год не видел, могло все измениться. Но когда он с нами играл — это всегда анекдоты, всегда улыбка до ушей, на все шутки он реагировал. В общем, был крайне позитивным человеком», — заключил Анатолий.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники писали, что проблемы с руками продолжались около трех лет и могли сопровождаться психологическими трудностями.

Последний концерт

Instagram*/ dmitriioganayn

Несмотря на проблемы со здоровьем, Оганян продолжал заниматься музыкой. Один из его последних известных концертов состоялся 22 февраля 2026 года в петербургском клубе «Ласточка».

В коллектив «Кукрыниксы», который возглавлял Алексей Горшенев, младший брат Михаила Горшенева из группы «Король и Шут», Оганян пришел в начале 2000-х и на протяжении многих лет оставался одним из основных участников коллектива. В составе группы Оганян играл на бас-гитаре и исполнял партии бэк-вокала.

После распада «Кукрыниксов» в 2018 году он продолжил музыкальную деятельность и некоторое время выступал с «Бригадным подрядом».

«Сегодня пришла трагичная новость — не стало Дмитрия Оганяна, бас-гитариста и бэк-вокалиста группы „Кукрыниксы“, человека, прошедшего рядом с нами долгий творческий путь! Дима был жизнерадостным и веселым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей. Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон…» — написал Алексей Горшенев в соцсетях, узнав о смерти Оганяна.

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