Твои «здоровые привычки» оказались РПП: 5 тревожных признаков, указывающих на расстройство

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

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Расстройства пищевого поведения часто маскируются под социально одобрямые действия.

Расстройства пищевого поведения редко начинаются с кричащих проявлений. Чаще они маскируются под здоровые привычки: правильное питание, фитнес, контроль веса. Однако грань между нормой и патологией тоньше, чем кажется. Симптомы могут быть разными, но их объединяет одно — излишняя фиксация на теле и еде в ущерб качеству жизни.

Подробнее об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала клинический психолог, специалист по лечению РПП Ирина Ушкова.

Проверки тела: от весов до зеркал

Что такое РПП — признаки и лечение расстройства пищевого поведения. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Одним из самых частых проявлений расстройств пищевого поведения становится навязчивое взвешивание. Не раз в день, а чаще.

«Каждое утро начинается с того, что человек использует весы. Иногда это приобретает еще более гротескный характер — взвешивание до завтрака, после завтрака, после туалета. Весы стоят в центре комнаты, и человек туда регулярно подходит», — описывает эксперт.

Это называется проверками тела. И они бывают разными: многочисленные подходы к зеркалу, рассматривание фигуры, фотографирование себя на фронтальную камеру. Одна клиентка Ушковой подходила к зеркалу до 25 раз в день.

«Она осматривала живот, видела, что он все еще не изменился и не такой красивый, как хотелось бы, расстраивалась — и это повторялось при каждом контакте с зеркалами», — приводит пример Ирина.

Психолог даже дает дизайнерский лайфхак: минимизировать количество отражающих поверхностей в помещении, чтобы не триггерить эти проверки.

Противоположный полюс — полное избегание контакта с телом: человек не фотографируется, не смотрится в зеркало, отказывается от мероприятий, потому что не нравится себе в текущем весе. Не покупает одежду, надеясь похудеть.

«Совет из двухтысячных — купить платье на два размера меньше, это якобы мотивирует. Нет, не мотивирует — ты просто не носишь это платье», — иронизирует Ушкова.

Сюда же относится постоянное сравнение себя с другими: «я худею — я молодец» или, наоборот, успокоение от вида более крупного человека.

Жесткие пищевые правила

Что такое РПП — признаки и лечение расстройства пищевого поведения. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/EP

Признаки РПП часто проявляются в виде строгих ограничений. Это могут быть правила «не есть больше, чем другие» или «не есть еду с неизвестной калорийностью». Отказ от целых групп продуктов — причем нередко с псевдомедицинским обоснованием.

«Часто люди мотивируют это не фигурой: „у меня аллергия на все“. Сейчас массово отказываются от глютена и молочки — далеко не у всех есть непереносимость», — отмечает психолог.

Опасным сигналом становится осознанный пропуск приемов пищи и даже радость по этому поводу — например, когда заболел или не успел поесть.

Одно из самых тревожных проявлений — привычка жевать еду и выплевывать (спитинг). Ушкова называет это прямым вредительством, особенно если подобные советы дают псевдоспециалисты.

Переедания: объективные, субъективные и с потерей контроля

Что такое РПП — признаки и лечение расстройства пищевого поведения. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Переедания — еще один ключевой признак. Объективное переедание — это когда за короткий период (около двух часов) съедается большой объем пищи, часто с потерей контроля.

«Пошла на кухню попить водички — „лайфхак“, который не работает. Очнулась после того, как съела два килограмма мороженого и все печеньки. У меня была девочка, которая переедала сухой мукой, потому что не было других продуктов. Клиентка ела сырое мясо. Люди едят испорченные продукты в надежде, что расстройство желудка поможет похудеть», — отметила Ушкова.

Бывают и запланированные переедания — когда человек решает, что «сегодня можно», и закупается большим объемом еды, иногда поедая ее по дороге домой, даже грязными руками в лифте.

Субъективные переедания — это нарушение собственных пищевых правил: вместо двух долек шоколада съел половину — и уже считает это перееданием, ругает себя. И часто за этим следует настоящее объективное переедание.

«Сгорел сарай — гори хата, и можно съесть все, что не приколочено», — иронизирует Ушкова.

От спортзала до слабительных

Что такое РПП — признаки и лечение расстройства пищевого поведения. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Компенсаторное поведение — попытка «отработать» или аннулировать съеденное. Бывает социально приемлемым: интенсивные тренировки, желание заслужить пищу.

Но есть и деструктивные формы: вызывание рвоты, использование мочегонных и слабительных средств. Ушкова категорична:

«Если такое поведение есть, я не могу представить, что специалист не увидит здесь РПП. Это очень деструктивно, оно не помогает контролировать вес — только легализует переедание, которого становится больше».

Мочегонные и слабительные влияют лишь на выведение жидкости, калории уже усвоены. К тому же они опасны: нарушение функции почек, потеря сознания, судороги, летальный исход. Слабительные уничтожают полезную микрофлору кишечника, которая отвечает за настроение, вес и психику.

Даже «отработки» в спортзале неэффективны для контроля веса, если они продиктованы не заботой о здоровье, а чувством вины.

Маскирующие РПП тренды

Что такое РПП — признаки и лечение расстройства пищевого поведения. Фото: www.globallookpress.com/ CHROMORANGE / Bilderbox

Ирина Ушкова обращает внимание, что симптомы могут различаться у мужчин и женщин. Для женщин важнее худоба и «тонкость», хотя есть и тренд на мускулистость. Но любое чрезмерное внимание к форме тела — неважно, бицепс или талия, — может быть признаком РПП.

«Если человек стремится к большому объему бицепса не для того, чтобы носить детей на руках или хорошо себя чувствовать в старости, а ради внешнего эталона — это может быть проявлением», — предупреждает эксперт.

Особенно опасны запрещенные стимуляторы и чрезмерные тренировки, которые подавляют голод за счет скачка кортизола. Вместо восстановления человек использует спорт как средство голодания.

Эталоны красоты меняются — Ирина Ушкова проводит параллель между Джеймсом Бондом 40 лет назад и современным. Но проблема в том, что эти эталоны малодостижимы, и люди прибегают к ухищрениям, а биология не любит противоестественных норм.

Как себе помочь

Что такое РПП — признаки и лечение расстройства пищевого поведения. Фото, видео: 5-tv.ru

Один из самых частых вопросов: можно ли вылечиться от РПП и как не сорваться снова. Но иммунитета нет — риски рецидива сохраняются. Чтобы их снизить, психолог советует прежде всего поработать над медиапространством.

«Отписаться от источников, которые заставляют чувствовать себя плохо в собственном теле — например, блогеров, которые показывают идеальный пресс через две недели после родов. Подписаться на котиков, собачек, литературу — на то, что укрепляет самооценку не за счет внешности. Потому что внешность динамична — мы стареем, болеем и перестаем соответствовать эталонам», — говорит эксперт.

Далее — наладить регулярное питание и заботиться о теле, даже если любить его прямо сейчас сложно.

«Мне нравится метафора: относиться к телу как к питомцу. Если у вас есть старый котик или собачка, которые уже не выглядят как в молодости, вы все равно их любите, кормите, водите к ветеринару, говорите: „Ты мой милый блохастик“. Вот так же стоит относиться к себе — заботиться, одевать по размеру, кормить достаточно, укладывать спать вовремя. Я рассказываю очень скучный ЗОЖ, но он полезный», — отметила психолог.

И наконец — благодарность. В юности тело воспринимается как данность, но с возрастом приходит понимание, что все радости жизни возможны только благодаря этой физической оболочке.

«Человек, который однажды сломал ногу, радуется просто возможности прогуляться без боли. Неплохо замечать, что тело делает, и с благодарностью относиться к тому, что оно предоставляет», — подытожила Ушкова.