Героиновый шик сменился оземпиковым: какой будет расплата организма за худобу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Terence Baelen

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Голливудские звезды массово стали доводить себя до болезненно-изможденного вида с помощью уколов для диабетиков. И такой тренд распространяется по всему миру. Чем он опасен?

Казалось, эпоха так называемого героинового шика (суть течения моды— в акценте на крайней худобе, бледной коже, темных кругах под глазами, болезненно-изможденном виде) осталась в 1990-х.

Но сегодня на красных дорожках Голливуда мы видим не просто стройных, а пугающе истощенных звезд — Анджелину Джоли, Деми Мур, Ариану Гранде и многих других. Только теперь за этим стоит не голодная диета, а модный препарат от диабета, который превратился в оружие массового похудения.

Чем платят знаменитости и их подражательницы за возвращение культа костей — 5-tv.ru разобрался с клиническим психологом, специалистом по лечению расстройств пищевого поведения Ириной Ушковой.

Орудие для «легкого» похудения

www.globallookpress.com/Roberto Pfeil

Препараты группы агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида, к которой относится и нашумевший «Оземпик», изначально разрабатывались для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом.

Они действительно обладают доказанными плюсами для метаболического и сердечно-сосудистого здоровья — но только при условии правильного применения и по строгим показаниям.

Однако в последнее время эти лекарства стали доступны широкому кругу людей, далеких от эндокринологических проблем. Благодаря инфлюенсерам и звездным примерам препарат превратился в модный инструмент для быстрого — и опасного — снижения веса.

Особенно это заметно по голливудским звездам: Анджелине Джоли, Деми Мур, Зендее и многим другим, которые сейчас выглядят как обтянутые кожей скелеты.

«Мы сейчас видим бесконтрольное использование этого препарата, которое приводит к значительному истощению. Тут уже ни о какой пользе для здоровья мы говорить не можем. Это огромные риски для здоровья, вплоть до летальных», — подчеркнула психолог.

Индекс массы тела — не главное

www.globallookpress.com/CHROMORANGE Bilderbox

Одним из самых спорных моментов остается оценка «нормального» веса. Традиционный индекс массы тела (ИМТ) — лишь статистический инструмент, и современные медицинские рекомендации все чаще советуют не зацикливаться на нем, а оценивать общее состояние здоровья, в частности объем талии как маркер висцерального жира.

Ориентиром остается коридор ИМТ от 18,5 до 25. Однако даже попадание в этот диапазон не гарантирует, что вес является здоровым для конкретного человека — существует понятие биологически приемлемого веса, индивидуальной нормы.

Для женщин критическим сигналом служит прекращение менструального цикла.

«Прекращение менструального цикла — это одно из самых ярких проявлений дефицитарного веса, которое может быть и при нормальном индексе массы тела. В этом случае имеет смысл обратиться к здравому смыслу, восстанавливать вес, потому что, опять же, женскому организму нужен достаточный запас жировой прослойки. Иначе размножение становится роскошью, и все ресурсы направлены на выживание», — отметила Ушкова.

Мода на худобу: качели истории

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То, что сегодня мы считаем эталоном, не было таковым всегда. В обществах, где еда была в дефиците, идеалом красоты служили полные, полнокровные женщины — об этом говорят и картины средневековых художников. По мере улучшения жизни и доступности питания маятник качнулся в противоположную сторону.

В 1990-е годы на пике оказался так называемый героиновый шик — нарочитая истощенность, ориентированная на природно очень худых женщин. Затем, уже в недавнее время, бодипозитив попытался вернуть идею о том, что разные тела нормальны. Однако сейчас, с приходом препаратов, подавляющих аппетит, маятник снова метнулся в сторону дефицита веса.

Для многих людей, годами сидевших на диетах, такие препараты для «похудения» становятся волшебной таблеткой.

«Люди с которыми я работаю, испробовали уже все диеты. Тело адаптируется к диетическим попыткам: тебе и психологически сложнее выдерживать ограничения, и физиологически — там целый каскад нейробиологических реакций, которые заставляют человека искать еду, переедать даже без осознанного контроля — мы так называем „с потерей контроля“. А эти препараты позволяют через этот механизм перешагнуть», — объяснила эксперт.

При этом Ушкова подчеркивает: эффект есть не у всех, и вскоре, по ее прогнозу, после массового увлечения худобой последует новая волна позитива в отношении разных масс тел.

Долгосрочная угроза здоровью

www.globallookpress.com/CHROMORANGE Bilderbox

Количество людей с расстройствами пищевого поведения неуклонно растет — отчасти благодаря улучшению диагностики, но и социальные эталоны играют свою роль.

Женщины особенно уязвимы, поскольку внешность часто является важной частью их идентичности и самооценки. Когда блогеры и звезды демонстрируют новую худобу, подражание становится почти неизбежным.

Особую тревогу вызывают случаи, когда препарат назначается или принимается самостоятельно при нормальном или даже недостаточном весе. Человек, не имея лишних килограммов, начинает снижать вес до угрожающе низких значений — это уже клиническая картина нервной анорексии.

«Нервная анорексия, к сожалению, одно из самых смертельных психических расстройств, оно второе по смертности после наркотической зависимости. Поэтому здесь очевидны риски для здоровья. И они могут быть долговременны.

Чаще всего снижается плотность костей, и это может быть пожизненным последствием, потому что часть людей, по статистике где-то 50%, с нервной анорексией восстанавливаются через пять-десять лет, а после того, как анорексический эпизод случился, вот это вот последствие для плотности костей может сохраняться, к сожалению, пожизненно», — отметила психолог.

Важность поддержки

www.globallookpress.com/Ricardo Rubio

В социальных сетях сегодня можно наблюдать парадокс. С одной стороны, женщины активно поддерживают друг друга, комментируя посты разных по комплекции девушек словами «красотка», и это формирует некое защитное сообщество. С другой — поток мизогинных и хейтерских комментариев, и их оставляют представители обоих полов.

Ушкова считает, что бодипозитив часто ошибочно воспринимают как пропаганду ожирения, тогда как его настоящая цель — нормализовать разнообразие тел.

Это особенно важно, потому что страх полноты вреден и для худых, и для полных женщин: первых он пугает возможными изменениями, вторых — прямой атакой на самооценку.

«На самом деле мы видим, что в социальных сетях негативные, токсичные, хейтерские комментарии оставляют и мужчины, и женщины. Но меня скорее радует, что есть категория женщин, которые перестают воспринимать других женщин как угрозу и пытаются оказать поддержку — и вот это то, что действительно нам надо, что хоть чуть-чуть нас защищает от расстройств пищевого поведения, депрессии и вообще нехорошей жизни», — пояснила эксперт.

Не для всех, не для красоты

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У таких препаратов есть строгие медицинские показания — ИМТ выше 30 (ожирение первой степени) или ИМТ от 27 при наличии метаболических нарушений. Для всех остальных применение не принесет пользы. Даже если вес снизится, восприятие себя и качество жизни не изменятся, а после отмены килограммы, скорее всего, вернутся.

Особенно опасен такой подход для молодых женщин, а также для людей с диагностированной нервной анорексией или булимией — им препарат категорически противопоказан, так как усугубляет жизнеугрожающую симптоматику.

«Это не такие однозначные препараты. Они кому-то могут помочь действительно нормализовать здоровье и способствовать повышению качества жизни, а для кого-то они могут быть угрозой», — подытожила Ирина Ушкова.