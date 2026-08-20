Кличко скорбит, полиция ищет ответы: загадочная смерть актрисы Хайден Панеттьери

Фото: www.globallookpress.com/Eventpress Fuhr

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Актриса ушла из жизни всего за несколько дней до 37-летия. Что происходило в последние часы звезды и почему рядом с ней оказался ее бывший бойфренд?

В возрасте 36 лет скоропостижно скончалась голливудская актриса Хайден Панеттьери — бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать его 11-летней дочери. Кличко, который провел с артисткой почти девять лет, опубликовал в личном блоге душераздирающий пост, полный боли и благородства.

«Она ушла слишком рано… Ничто не сотрет воспоминания о времени, которое мы провели вместе», — написал боксер.

Однако за этой публичной скорбью скрывается история, которая не была безоблачной. Их союз, начавшийся как красивая сказка, со временем дал трещину. Расставание с любимым человеком, потеря дочери и борьба с зависимостью — все это оставило глубокий след в жизни Хайден.

О том, как на самом деле складывались отношения Кличко и Панеттьери, — в материале 5-tv.ru.

«Идеальная семья» Кличко и Панеттьери

Как складывались отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. www.globallookpress.com/w87

Владимир Кличко после кончины бывшей возлюбленной опубликовал в соцсетях редкое семейное фото — он, Хайден и их маленькая дочь. Снимок, за которым последовал текст, полный высокопарных слов о любви и уважении. Боксер назвал смерть Панеттьери «глубоким шоком» и пообещал, что их дочь всегда будет слышать о матери с уважением.

История их отношений началась в 2009 году. Она — восходящая звезда Голливуда, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл». Он — непобедимый чемпион мира по боксу. В 2013 году они объявили о помолвке, а в декабре 2014-го у них родилась дочь. Казалось, вот оно — счастье.

Вместо свадьбы последовала отмена помолвки, а в 2018 году пара окончательно разорвала отношения.

Отношения между возлюбленными стали портиться после появления на свет ребенка. Во время родов актриса пережила сильное кровотечение, семь переливаний крови и заразилась серьезной инфекцией.

На фоне психологического кризиса у Панеттьери усилились проблемы с зависимостями — алкогольной и наркотической. Она многократно обращалась за профессиональной помощью и проходила лечение. Хайден решила передать Владимиру Кличко полную опеку над дочерью, объясняя это неуверенностью в своей способности обеспечить стабильность и необходимый уход для дочери.

Война за дочь между Владимиром Кличко и Хайден Панеттьери

Как складывались отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. www.globallookpress.com/imago sportfotodienst

«Я помню каждую секунду того дня. Ни одна мать не смогла бы забыть ни одной мелочи о том дне, когда она подписала отказ от собственного ребенка», — писала актриса в своих мемуарах.

Позже она признавалась, что передача опеки над дочкой была «самым мучительным переживанием в ее жизни».

Однако в интервью 2022 года она раскрыла шокирующую подробность.

«(Дочери. — Прим. ред.) было почти три года, и это было не полностью моим решением», — объяснила Панеттьери, добавив, что передача опеки Кличко была вынужденной мерой.

Актриса опасалась, что публичная судебная тяжба между двумя известными родителями только навредит их дочери.

В мае этого года, всего за три месяца до своей смерти, Хайден Панеттьери выпустила мемуары под названием «This Is Me: A Reckoning» («Это я: Расплата»). Книга стала ее исповедью — откровенным рассказом о взрослении в Голливуде, травмах, послеродовой депрессии, вредных привычках, абьюзивных отношениях и борьбе за выздоровление.

В публикации она подробно описала, как ее зависимость формировалась на протяжении многих лет на фоне послеродовой депрессии и давления, связанного с ранней популярностью. Актриса не скрывала, что алкоголь был для нее способом убежать от эмоциональной боли.

Трагический финал Хайден Панеттьери

Как складывались отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. www.globallookpress.com/Armando Arorizo

Хайден Панеттьери скончалась всего за пять дней до своего 37-летия — 16 августа 2026 года. Спасатели обнаружили Панеттьери в состоянии клинической смерти и проводили реанимационные мероприятия, но в 14:32 по местному времени констатировали ее смерть.

Вскрытие не выявило признаков травм, которые могли бы стать причиной смерти. Однако в квартире актрисы был найден препарат, предназначенный для экстренной помощи при передозировке.

К следствию присоединилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Первым об этом рассказал телеканал ABC со ссылкой на собственных информаторов.

«Управление по борьбе с наркотиками присоединяется к расследованию смерти актрисы Хайден Панеттьери», — говорится в сообщении.

Друзья погибшей актрисы Хайден Панеттьери уверены, что ее бывший бойфренд Брайан Хикерсон на протяжении нескольких лет изолировал ее от близких.

Отношения пары, начавшиеся после расставания актрисы с Кличко, были нестабильными. Хикерсона неоднократно задерживали по обвинениям в домашнем насилии и запрещали приближаться к Панеттьери на пять лет. В мае 2026 года он публично признал свою агрессию по отношению к ней. По данным Page Six, Панеттьери возобновила общение с Хикерсоном примерно за две недели до своей смерти.

«Друзья Хайден чувствовали, что Брайан изолировал ее от них на протяжении многих лет… Они очень беспокоились за нее и замечали, что она все сильнее отдалялась от людей, которым была небезразлична», — цитирует издание слова источника.

По данным издания, полицейский отчет подтверждает, что на месте смерти актрисы находились Брайан Хикерсон и его брат Зак. Последний, как сообщил прибывший офицер, был «очень эмоционален». Брайан, согласно документу, «не проявлял эмоций» до официальной фиксации смерти. Он также показал полицейским пакет с лекарствами, которые принимала актриса.

«Он лучший папа на свете»

Как складывались отношения Владимира Кличко и Хайден Панеттьери. www.globallookpress.com/Â©Jill Johnson/jpistudios.com

Интересно, что сама Хайден до последнего пыталась сохранить лицо. В мемуарах и интервью она защищала Кличко от обвинений в том, что он «отнял» у нее дочь.

«Он — лучший папа на свете и один из самых смелых людей, которых я когда-либо встречала», — заявляла актриса.

Она была одна, без ребенка, без мужа, без надежды на возвращение прошлого.

Возможно, если бы в 2018 году Кличко не пошел в суд, а попытался помочь матери своего ребенка иначе, все могло бы сложиться иначе.

«Я всегда буду говорить о ее (дочери. — Прим. ред.) матери с уважением», — обещает Кличко.