«Карты, деньги, два ствола» 28 лет спустя: как изменились актеры боевика

Фото: Кадр из фильма "Карты, деньги, два ствола", режиссер Гай Ричи, 1998г.

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Именно этот фильм принес славу режиссеру Гаю Ричи.

Фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», вышедший в 1998 году, стал настоящей сенсацией. Боевик собрал в мировом прокате почти 30 миллионов долларов и, что важнее, запустил звездную карьеру не только для режиссера, но и для многих актеров.

Прошло 28 лет. Судьбы участников того самого «карточного» переполоха сложились по-разному: кто-то стал голливудским миллионером, кто-то нашел себя в режиссуре, а чьи-то истории в кино закончились, толком и не начавшись.

Джейсон Стэтхем (Бейкон)

Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола», режиссер Гай Ричи, 1998 г.; www.globallookpress.com/IMAGO James Warren

Для Джейсона Стэтхэма роль уличного торговца Бейкона стала пропуском в мир большого кино. До этого он был спортсменом — представлял Великобританию на Играх Содружества 1990 года по прыжкам в воду — и моделью.

На съемки его привел личный опыт работы на рыночных прилавках: именно там Гай Ричи и заметил будущую звезду. Ричи, по словам Стэйтема, просто увидел в нем «уличного торгаша с правильным взглядом».

Сегодня Стэтхэм — один из самых высокооплачиваемых актеров Британии. Он снялся в десятках блокбастеров, включая франшизы «Форсаж», «Перевозчик» и «Адреналин». Его гонорары исчисляются десятками миллионов долларов.

В 2025 году вышли сразу несколько фильмов с его участием, включая боевик, который собрал в мировом прокате более 100 миллионов долларов.

В 2023 году Стэйтем воссоединился с коллегами по фильму — Джейсоном Флемингом и Декстером Флетчером — на премьере картины Флетчера «Призрачный».

Ник Моран (Эдди)

Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола», режиссер Гай Ричи, 1998 г.; www.globallookpress.com/Phil Lewis

Ник Моран, сыгравший картежника Эдди, был одним из главных героев фильма. Однако путь к этой роли оказался долгим: Моран был далеко не первым выбором режиссера. На роль Эдди претендовали Итан Хоук, Стивен Дорфф, Рэй Уинстон, Джуд Лоу и даже Хью Грант, но все они отказались.

В итоге выбор пал на Морана — в том числе и по финансовым причинам, так как его гонорар был значительно скромнее, чем у звездных коллег. При этом за плечами актера уже было почти десять лет опыта в театре и на телевидении, включая роли в мюзиклах Вест-Энда и эпизоды в кино.

После ошеломительного успеха «Карт, денег…» Моран продолжал активно сниматься. Его знают по роли охотника за головами Скабиора в двух частях «Гарри Поттера и Даров Смерти», а также по сериалам «Спасите Грейс» и «Мистер Селфридж».

В апреле 2025 года 55-летний актер пережил тяжелую операцию на позвоночнике. Он обратился к врачам с болью в шее, и те обнаружили повреждение спинного мозга. Хирурги удалили четыре позвонка и заменили их искусственными. Перед операцией врачи предупредили Морана, что он может навсегда потерять способность ходить и говорить. К счастью, операция прошла успешно.

Декстер Флетчер (Мыло)

Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола», режиссер Гай Ричи, 1998 г.; www.globallookpress.com/IMAGO Steve Vas

Декстер Флетчер был профессиональным актером с детства — он сыграл еще в фильме «Багси Мэлоун» (1976). Роль болтливого «Мыла» открыла ему дорогу в более серьезные проекты, включая культовый сериал «Братья по оружию».

Однако настоящий успех пришел к нему не перед камерой, а по ту сторону. Флетчер стал известным режиссером. В 2011-м он снял свой режиссерский дебют «Дикий Билл», затем последовал «Эдди „Орел“» (2016) с Тэроном Эджертоном и Хью Джекманом.

В 2019 году вышел его самый громкий проект — байопик Элтона Джона «Рокетмен», получивший премию «Оскар» за лучшую песню. В 2023 году Флетчер снял романтический боевик «Призрачный» с Крисом Эвансом и Аной де Армас. Сегодня он остается одним из самых востребованных британских режиссеров.

Джейсон Флеминг (Том)

Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола», режиссер Гай Ричи, 1998 г.; www.globallookpress.com/Nils Jorgensen Capital Pictures

Джейсон Флеминг, сыгравший неловкого «Толстого Тома», после фильма Ричи тоже снялся в «Большом куше», а затем в десятках голливудских картин. Он появлялся в «Любопытной истории Бенджамина Баттона» с Брэдом Питтом, а также в фильмах «Люди Икс: Первый класс» и «Слоеный торт». В 2025 году вышли два фильма с его участием — «Человек труда» и «В нужное время».

Интересно, что Флеминг, несмотря на обилие ролей злодеев, признается, что не понимает, почему его так часто берут на отрицательные роли. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Винни Джонс (Большой Крис)

Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола», режиссер Гай Ричи, 1998 г.; Marc Atkins/Getty Images

Карьера Винни Джонса уникальна. До кино он был известным и жестким футболистом — играл за «Уимблдон» и прославился своим агрессивным поведением как на поле, так и за его пределами. В 1997 году он напал на соседа, а до этого укусил журналиста за нос.

Гай Ричи заметил Джонса, когда тот вел вечернее шоу на автомобильном канале Sky. Режиссер пригласил его в свой малобюджетный дебют — и за роль Большого Криса Джонс получил всего 40 тысяч долларов. Фильм взорвал кассу, и уже через год Ричи позвал Джонса в «Большой куш».

После этого бывший футболист отправился в Голливуд, купил особняк в Лос-Анджелесе и снялся более чем в ста фильмах, включая «Угнать за 60 секунд», «Меч короля Артура», «Люди Икс: Последняя битва» (где он сыграл мутанта Джаггернаута).

В 2019-м после 25 лет брака от рака умерла его жена Таня, с которой он познакомился в 12 лет. Это сильно изменило его. Винни Джонс не пьет больше 10 лет, ходит к психотерапевту, анализирует свои чувства и ценит одиночество. Он признается, что больше не тот психопат с двумя ружьями.

В 2024-м Джонс снялся в сериале Гая Ричи «Джентльмены» на Netflix. Он также ведет реалити-шоу о своей ферме «Винни Джонс в деревне».

Другие актеры

Кадр из фильма «Карты, деньги, два ствола», режиссер Гай Ричи, 1998 г.; www.globallookpress.com/Felice De Martino

Судьбы остальных участников той карточной игры не менее интересны.

Стивен Макинтош (Уинстон) — после роли в «Картах, деньгах» он стал широко известен по сериалу «Восставшие» и фильмам «Другой мир: Восстание ликанов». Он продолжает активно сниматься и играть в театре.

Алан Форд (Алан / рассказчик) — легендарный британский актер, известный по ролям в фильмах Гая Ричи. Он не только сыграл в «Картах, деньгах», но и озвучил фильм закадровым голосом. В 2024 году 86-летний Форд присоединился к актерскому составу сериала «Жители Ист-Энда». Всего в его фильмографии более 70 работ.

Стинг (JD) — отец Эдди, которого сыграл сам Стинг. Спустя годы выяснилась любопытная деталь: музыкант не получил ни цента за свою роль в фильме. Впрочем, для Стинга, чье состояние оценивается в сотни миллионов долларов, это вряд ли было принципиально.

Сьюзи Рэтнер (Глория) — сыграв одну из немногих заметных женских ролей, она ушла из актерства в продюсирование. Сейчас она известный продюсер реалити-шоу.

Вэс Блэквуд (Рори Брейкер) — его харизматичный бандит запомнился многим. Вэс продолжает сниматься в кино и на телевидении, хотя его роли часто меньше, чем у коллег по фильму.

Питер МакНиколл (Маленький Крис) — сын Винни Джонса в фильме, которому на момент съемок было всего девять лет. Он не мог даже пойти на премьеру из-за рейтинга 18+. Повзрослев, МакНиколл решил уйти из актерской профессии и стал риэлтором.