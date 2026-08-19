Россия обрела мощи князя Дмитрия Донского: как молиться и о чем просить святого

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Частицы святыни передадут в храмы по всей России.

Мощи святого благоверного князя Дмитрия Донского, обнаруженные во время реставрации Архангельского собора Московского Кремля, признаны подлинными. Исторические сведения, археологические данные и результаты антропологического исследования подтвердили: останки действительно принадлежат великому князю, умершему в 1389 году.

Для Русской православной церкви это стало вторым обретением мощей святого князя. Само неожиданное открытие уже назвали почти чудом и символическим событием. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что обретение мощей Дмитрия Донского произошло «неожиданно», и в наши дни это можно даже назвать символичным.

Частицы мощей князя передадут в храмы Русской православной церкви для почитания. Ожидается, что одну из них привезут в храм Христа Спасителя.

Как удалось подтвердить подлинность мощей, почему их обретение называют чудом и с какими просьбами православные обращаются к Дмитрию Донскому?

Как были обретены мощи князя Дмитрия Донского

Князь Дмитрий Донской: в каких храмах находятся мощи святого, как правильно приложиться и молиться, о чем просить. Фото: РИА Новости/Сергей Власов

Мощи святого благоверного великого князя Дмитрия Донского обнаружили во время противоаварийных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Работы проводились из-за проседания плит пола, которое создавало угрозу разрушения надгробий над захоронениями великих князей.

В частности, для демонтажа плит пола разобрали кирпичные надгробницы склепа у южной стены собора. После этого реставраторам появились три цельных белокаменных саркофага. Они принадлежали святому благоверному великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому, великому князю Ивану Ивановичу Красному и угличскому князю Дмитрию Ивановичу Жилке.

Как пишет РПЦ, ля хранителей Музеев Московского Кремля это стало новой информацией. Согласно данным о расположении захоронений, полученным во второй половине XIX века во время прокладки отопления Архангельского собора, предполагалось, что инженеры переместили саркофаг Дмитрия Донского под саркофаг его отца Ивана Красного, чтобы освободить место для коммуникаций.

Однако в ходе нынешних работ эти сведения не подтвердились. Выяснилось, что в 1860-х годах саркофаги Дмитрия Донского и Ивана Красного подняли до уровня пола над их могильными ямами. Для установки саркофага Ивана Красного частично разобрали кладку южной стены собора и встроили его в образовавшуюся нишу.

Таким образом, оба саркофага сохранили свое первоначальное расположение. Эпитафии на плитах, собранных над ними, также соответствовали фактическому размещению захоронений.

Подлинность мощей подтверждена комплексом исторических сведений, археологическим обликом захоронения и результатами антропологического исследования. Кроме того, останки Дмитрия Донского сохранились практически полностью — отсутствует только левая пяточная кость.

«Это имя (Дмитрий Донской. — Прим. ред.) — символ. И обретение сегодня его мощей неожиданно, почти сказочно. Это тоже символ», — подчеркнул Владимир Мединский в беседе с ТАСС.

Судя по реконструкции останков Дмитрия Донского, он был около 175–177 сантиметров. Для человека Средневековья это был довольно высокий рост, рассказали РИА Новости в Русской православной церкви.

Кроме того, на мощах святого не было обнаружено следов несовместимых с жизнью травм, но есть признаки значительных физических нагрузок.

«Следы ран, несовместимых с жизнью, не найдены. Есть следы больших физических нагрузок на мышцы груди и рук. Отмечены также начальные стадии артроза в коленном суставе, тоже связанного с тяжелой физической нагрузкой», — сказали в РПЦ.

Визуальный осмотр останков в саркофаге Дмитрия Донского позволил экспертам определить его возраст на момент смерти — от 35 до 45 лет, что соответствует историческим данным.

«Все это согласуется с письменными источниками и историческими свидетельствами о жизни и смерти святого благоверного князя Дмитрия», — заключили в РПЦ.

За что князь Дмитрий Донской был причислен к лику святых

Князь Дмитрий Донской: в каких храмах находятся мощи святого, как правильно приложиться и молиться, о чем просить. Фото: Романова Анастасия/ТАСС

Почитание Дмитрия Донского как защитника православия началось вскоре после его смерти, однако официально Русская православная церковь канонизировала князя лишь на Поместном соборе в 1988 году.

Дмитрий Донской был причислен к лику святых как благоверный князь. Этот чин святости в православной традиции присваивается правителям, которые своей государственной и военной деятельностью способствовали укреплению веры и защите Отечества. Также в миру князь явил личный пример благочестивой жизни, а его брак с княжной Евдокией — это идеал и образец святой христианской семьи на Руси.

Воспитателем и попечителем осиротевшего в девять лет князя был митрополит Алексий. Под его руководством Дмитрий постепенно приобретал ту особую мудрость государственного правителя, которой восхищались и современники, и далекие потомки.

В тяжелое период правления, когда Русь была поделена на уделы и долгое время продолжалось монголо-татарское иго, именно православная вера оказалась спасительной. Тогда великий князь Дмитрий и был избран Господом по молитвам русских людей для освобождения русских земель.

Дмитрий Донской считается одним из символов русской воинской славы. В его честь построены храмы и установлены памятники, в том числе на Куликовом поле и в Московском Кремле. Во время Великой Отечественной войны советское руководство обратилось к историческому наследию князя, а по инициативе Московской патриархии верующие собрали средства на создание танковой колонны имени Дмитрия Донского. В 2004 году Русская православная церковь учредила орден Святого благоверного князя Дмитрия Донского.

В чем помогает святой князь Дмитрий Донской

Князь Дмитрий Донской: в каких храмах находятся мощи святого, как правильно приложиться и молиться, о чем просить. Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Святой благоверный князь Дмитрий Донской почитается как небесный покровитель воинства и защитник земли Русской. К нему обращаются с молитвами о даровании мужества и сил, о защите от врагов и о сохранении мира в Отечестве.

«Земля Русская обрела в тебе великого защитника в бедах, побеждающего язычников», — говорится в тропаре святому (глас третий).

Перед образом благоверного князя просят о защите государства и города от вражеских нашествий, о разрешении политических противоречий и сложных ситуаций любого масштаба, об урегулировании военных конфликтов и о наилучшем устройстве государственных дел.

Однако святого князя почитают не только как небесного покровителя воинов и защитника Отечества. Дмитрий Донской и его супруга, княгиня Евдокия Московская, считаются примером христианского супружества и семейной жизни. Поэтому к святому обращаются с молитвами о мире и согласии в семье, укреплении супружеских отношений и помощи в преодолении семейных трудностей.

При этом в православной традиции особым покровительством семье и браку известны прежде всего святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские. Дмитрия Донского и его супругу правильнее называть примером благочестивой христианской семьи, а не ставить их в один ряд с Петром и Февронией как официально установленных покровителей брака.

Где будут находиться мощи князя Дмитрия Донского

Князь Дмитрий Донской: в каких храмах находятся мощи святого, как правильно приложиться и молиться, о чем просить. Фото: РИА Новости/Сергей Власов

Основное место пребывания мощей святого Дмитрия Донского остается неизменным — это Архангельский собор Московского Кремля, который является усыпальницей великих князей и русских царей.

Там покоятся останки князя с момента его кончины в 1389 году. Дмитрий Иванович был погребен еще в старом Архангельском соборе, построенном Иваном Калитой. К XVI веку собор обветшал, и великий князь Иван III — правнук Донского — распорядился разобрать старую церковь и построить новую, которая стоит и сейчас.

Нынешние реставрационные работы позволили получить доступ к мощам. Однако важно понимать: в Архангельском соборе, как в музее, действуют особые правила. Поклониться мощам непосредственно в усыпальнице можно будет только в определенное время, с учетом режима работы музейного комплекса.

Но главная новость для верующих — это решение патриарха Московского и всея Руси Кирилла о передаче частиц мощей в храмы Русской церкви. О нем было объявлено на молебне 18 августа 2026 года. По благословению предстоятеля, частицы святыни будут доступны для поклонения в разных епархиях, чтобы как можно больше верующих могли приложиться к мощам святого благоверного князя.

«Будем молиться святому благоверному князю, чтобы он предстательством перед Господом испросил защиты отечеству нашему, крепости духа нашему народу, и самое главное — единство для всех нас», — огласил патриарх.

Как правильно молиться князю Дмитрию Донскому и о чем просить

Князь Дмитрий Донской: в каких храмах находятся мощи святого, как правильно приложиться и молиться, о чем просить. Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Православная церковь учит, что мощи — это не просто останки, а вместилище благодати, поскольку святые и после смерти не перестают быть ходатаями за живых.

Для святого Дмитрия Донского существует специальная молитва, которая читается как в храме, так и келейно:

О, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Дими́трие! А́ще и не мно́зи бы́ша дни́е земна́го жития́ твоего́, оба́че вели́к жре́бий прия́л еси́ от Соде́теля всех Го́спода, е́же просла́витися в земли́ Росси́йстей и блаже́нство ве́чное на Небесе́х получи́ти. Услы́ши нас, моли́твенниче те́плый, предста́телю наш пред Го́сподем неусы́пный! Во дни ми́ра и в годи́ну нестрое́ний не оста́ви нас попече́нием твои́м, научи́ ны поко́рны бы́ти Боже́ственному Промышле́нию, вся в житии́ на́шем ко бла́гу направля́ющему, оте́чество на́ше моли́твами твои́ми от наше́ствий вра́жиих, раздо́ров и нестрое́ний защити́ и укрепи́ те́плым твои́м предста́тельством. О свя́тче Бо́жий! Моли́, ку́пно со свято́ю супру́жницею и сподви́жницею твое́ю благове́рною княги́нею Евдоки́ею, да зна́менается на нас свет лица́ Бо́жия, и, тем наставля́еми, дости́гнем Ца́рства Пра́вды Христо́вы, несконча́емаго и ве́чнаго. Ами́нь.

Обращаясь к мощам, следует понимать, что традиционно молятся не о своем прославлении, а о Царстве Божием.