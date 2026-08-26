Актеры «Леона» спустя 32 года: как постарел киллер и повзрослела Матильда

Фото: Кадр из фильма "Леон", режиссер Люк Бессон, 1994г.

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За три десятилетия актеры «Леона» кардинально изменились. Как они выглядели тогда и какими стали сегодня?

В 1994 году на экраны вышел фильм французского режиссера Люка Бессона «Леон». Криминальная драма о профессиональном киллере, который приютил 12-летнюю девочку, потерявшую всю семью, мгновенно стала мировым хитом.

Картина собрала более 45 миллионов долларов по всему миру при бюджете в 16 миллионов, а через несколько лет обрела статус культовой.

С тех пор прошло более 30 лет. Судьбы актеров сложились по-разному: кто-то поднялся на вершину Голливуда и получил «Оскар», кто-то продолжает сниматься в возрасте за 70, а чьи-то биографии трагически оборвались.

Жан Рено (Леон)

Кадр из фильма "Леон", режиссер Люк Бессон, 1994г.; www.globallookpress.com/Giulio Lapone

Жан Рено родился 30 июля 1948 года в Касабланке в семье испанцев, бежавших от режима Франко. В кино он попал благодаря Люку Бессону — они познакомились в середине 1980-х и вместе сняли несколько фильмов, включая «Подземку» и «Голубую бездну». Но именно роль Леона сделала его звездой мирового масштаба.

На момент съемок Жану Рено было 45 лет. Роль профессионального киллера с детской душой, который не умеет ни читать, ни писать, но предан своей работе и своей маленькой соседке, принесла ему всемирную известность.

Интересно, что у Леона были прототипы — реальный киллер, с которым Бессон познакомился в Нью-Йорке, и другой персонаж из нереализованного сценария.

После выхода фильма карьера Жана Рено пошла в гору. В 1995 году он снялся в «Миссии невыполнимой» вместе с Томом Крузом, затем были «Ронин» (1998) с Робертом Де Ниро, «Код да Винчи» (2006) с Томом Хэнксом и множество других проектов. Всего в фильмографии актера более 90 работ.

В интервью он признавался, что отказался от роли агента Смита в «Матрице», чтобы сниматься в голливудской «Годзилле» (1998), — и, по его словам, это была худшая ошибка в карьере.

Сейчас Жану Рено 76 лет. Он продолжает активно сниматься: в 2024 году вышли сериал «Парижский следователь» и фильм «Бандиты во времени», в котором он сыграл вместе с Дэнни Бойлом. А в 2025-м актер неожиданно дебютировал как писатель, выпустив свой первый роман.

Натали Портман (Матильда)

Кадр из фильма "Леон", режиссер Люк Бессон, 1994г.; www.globallookpress.com/IMAGO C Flanigan imageSPACE

Натали Хершлаг (настоящая фамилия актрисы) родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме в семье врача и домохозяйки. В детстве Натали серьезно занималась танцами и мечтала стать балериной. В кино она попала случайно: на кастинг ее привела мать, и девочка сразу привлекла внимание Люка Бессона.

На момент съемок «Леона» Натали было всего 12 лет. Кастинг оказался долгим и сложным — он длился почти год. Бессон искал девочку, которая сможет сыграть взрослого ребенка, и Натали идеально подошла. Она признавалась, что на тот момент ничего не знала о жизни профессиональных убийц, но ей было интересно играть трагическую историю Матильды.

Роль принесла ей мировую славу, но вызвала множество споров из-за откровенных сцен с участием несовершеннолетней. Впрочем, сама Натали позже говорила, что не жалеет о съемках, хотя в интервью 2025 года призналась, что в последнее время пересматривать фильм ей тяжело из-за взрослой тематики.

После «Леона» Портман снялась в трилогии «Звездные войны» (в роли Падме Амидалы), получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Черный лебедь» (2010), сыграла Джейн Фостер в фильмах Marvel и снялась в более чем 40 картинах. Также она окончила Гарвардский университет по специальности «психология» и владеет шестью языками, включая иврит, французский и японский.

В 2026 году Натали Портман отметила 45-летие, она остается одной из самых востребованных актрис Голливуда.

Гэри Олдман (Норман Стэнсфилд)

Кадр из фильма "Леон", режиссер Люк Бессон, 1994г.; www.globallookpress.com/Ariana Ruiz BNS

Гэри Олдман родился 21 марта 1958 года в Лондоне. Его детство было тяжелым: отец бросил семью, мать страдала от алкоголизма. В юности Олдман увлекся панк-музыкой, даже играл в группе, но затем решил стать актером. Он учился в театральной школе, а в 1980-х начал карьеру в кино.

Слава пришла к нему после ролей в фильмах «Сид и Нэнси» (1986) и «Дракула» (1992). Но именно роль безумного полицейского-наркомана Нормана Стэнсфилда в «Леоне» сделала его культовым злодеем.

На момент съемок Олдману было 36 лет. Он согласился на роль после того, как Бессон прислал ему сценарий и написал письмо на шести страницах.

Актер позже признавался, что создавал своего Стэнсфилда как психопата с чувством юмора. Знаменитая сцена с приемом наркотиков и его нервный смех стали классикой кинематографа. По слухам, перед съемками Олдман сильно похудел, чтобы выглядеть «безумнее».

Роль Стэнсфилда открыла перед Олдманом двери Голливуда. Он снялся в таких фильмах, как «Пятый элемент» (1997), серия фильмов о Гарри Поттере (Сириус Блэк), «Темный рыцарь» (2008), серия «Голодные игры» (2012-2015), «Манк» (2020) и «Оппенгеймер» (2023), где сыграл президента Гарри Трумэна.

В 2018 году Гэри Олдман получил премию «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена». На момент награждения ему было 59 лет — он стал одним из немногих британцев, получивших эту премию за роль британского премьер-министра.

В октябре 2025 года Гэри Олдман был удостоен рыцарского звания за вклад в драматическое искусство. Сейчас ему 67 лет, он продолжает сниматься.

Дэнни Айелло (Тони)

Кадр из фильма "Леон", режиссер Люк Бессон, 1994г.; www.globallookpress.com/Nancy Kaszerman

Дэнни Айелло родился 20 июня 1933 года в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов. Его актерский путь начался поздно: он был профсоюзным деятелем, работал на заводе, а в кино попал в 1970-х благодаря знакомству с режиссером Робертом Де Ниро.

Его главный прорыв — роль полицейского Тони в «Крестном отце 2» (1974), но известность принесла роль мафиози в «Однажды в Америке» (1984).

В «Леоне» он сыграл Тони — владельца ресторана и доверенного человека Леона. На момент съемок Айелло был уже маститым актером с 20-летним стажем. Он согласился на роль из-за уважения к Люку Бессону и таланту молодой Натали Портман.

Всего за свою карьеру Дэнни Айелло снялся в более чем 90 фильмах и сериалах. После «Леона» он продолжал работать в Голливуде, но его роли становились все более эпизодическими. Он снимался в фильмах «От заката до рассвета 3» (1999), «Агент национальной безопасности» (2000) и сериале «Клан Сопрано» (2002-2004).

Дэнни Айелло скончался 12 декабря 2019 года в возрасте 86 лет после непродолжительной болезни.