Киркоров, Басков, Деревянко: что звездные мужчины сделали со своими лицами

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС

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Их лица изучают пластические хирурги и косметологи. Кто из звезд сделал ринопластику, кто — блефаропластику, а кто — круговую подтяжку? И сколько это стоило?

Российские знаменитости ложатся под нож хирурга, меняя носы, веки и контуры лиц. Кто из звездных мужчин не слезает с операционного стола и как не пожалеть о визите к врачу — в программе Пятого канала «Страна советов».

Какие пластические операции чаще всего выбирают мужчины

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чаще всего мужчины приходят к пластическому хирургу на ринопластику. Врач делает разрез в полости носа, получает доступ к хрящевому и костному каркасу, выравнивает перегородку и удаляет горбинку.

Весьма популярна у представителей сильной половины блефаропластика. Хирург разрезает естественную складку верхнего века, иссекает избытки кожи, удаляет жировые грыжи и накладывает незаметный косметический шов. Глаз выглядит моложе.

На третьем месте — удаление гинекомастии. Ее делают мужчины, которые недовольны формой груди. Через разрез по нижнему краю ареолы хирург убирает гипертрофированную железистую ткань. При необходимости пациенту удаляют избытки жировой ткани.

«Брови мужчины сейчас тоже укладывают, выщипывают их и окрашивают, укладки, да, то есть, естественно, стало уже нормально, когда мужчины делают также контурную пластику губ», — отмечает косметолог Яна Анточи.

Цена вопроса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В списке регионов, где сильный пол увеличивает губы, лидирует Москва и область, а затем, как это ни парадоксально, Дагестан.

Там же в тренде косметологическая услуга под названием «уши борцухи». Специально обученные люди за определенную плату ломают уши всем желающим. Цель — выглядеть брутально, как настоящие бойцы смешанных единоборств.

На свою красоту мужчины иногда тратят не меньше, чем женщины.

«В районе 80–100 тысяч за блефаропластику, то есть, например, за верхнюю, до миллиона, если мы большой комплекс, особенно сильно похудевшим пациентам делаем», — поясняет пластический хирург, кандидат медицинских наук Астамур Карчаа.

И это в обычных клиниках. У ВИП-специалистов, которые работают со звездами, ценник ограничен только фантазией. Но это не останавливает представителей шоу-бизнеса от постоянных улучшений.

Звездные примеры пластических операций

www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

«Однозначно была выполнена пластика кончика носа, потому что изменения выражены и значительные, причем, судя по всему, выполнена недавно, потому что сохраняется отечность и гипервздернутость этого кончика. И, скорее всего, была выполнена круговая блефаропластика. В периорбитальной области тоже есть хорошие выраженные изменения», — анализирует Карчаа лицо Филиппа Киркорова.

Заметна работа хирурга и на лице Николая Баскова.

«Мы видим, что мимика присутствует, но ярко выраженных морщин мы здесь не наблюдаем. Также вокруг глаз тоже, скорее всего, проиницирован ботулотоксин, либо он делал, может быть, курс мезотерапии», — предполагает косметолог Анточи.

Павел Деревянко, который всегда выглядит подтянуто, скорее всего, тоже нередко бывает на приеме у косметолога.

«Нависшее веко — скорее всего, он не делал блефаропластику. Скула хорошо стоит, ярко выраженный объем — скорее всего, были липолитики, и достаточно четкий контур — скорее всего, была полимолочная кислота либо аппаратные методики», — отмечает специалист.

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов к косметологу сам не ходит — его туда водит жена Александра Калмыкова.

«Значит, он делал ультраформер, это такая вот безоперационная подтяжка лица», — поясняет супруга.

Чтобы не пожалеть о визите в клинику, нужно тщательно ее выбирать. Помните: мужская кожа и пропорции лица кардинально отличаются от женских. Если специалист работает только по стандартным женским схемам, есть риск получить перетянутый вид или неестественный результат. Хороший врач не предлагает мгновенного чуда за копейки, не навязывает лишних процедур и честно предупреждает о рисках.