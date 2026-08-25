Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов, 5-tv.ru

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Роженицы, дети, взрослые — никто не застрахован. Как выбрать безопасный наркоз и на что обратить внимание?

Анестезия — величайшее изобретение человечества, но только в умелых руках этот укол становится спасительным, а не смертельным. Почему врачи ошибаются, а пациенты платят жизнью? Как выбрать безопасный наркоз и что делать, если вы столкнулись с халатностью?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Смертельная эпидуралка

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Иван Малов провожал супругу Анну в роддом Новочеркасска в полной уверенности, что встретит на выписке с малышкой. Но этого так и не случилось.

«С 5 апреля мы ездили в перинатальный центр узнавать, как у нее здоровье. 7 апреля врач мне в районе 19:00 позвонил и сказал, что мы не смогли спасти вашу жену, ее больше нет», — рассказывает он.

Жизнь ребенка удалось сохранить. Иван признается, что только дети спасают его от горя. Подруга Анны Виктория до сих пор с грустью перечитывает их последнюю переписку.

«В 15:03 ей вводят четвертый раз эпидуральную анестезию, на что она говорит: «Вик, я больше не могу». И в 15:53 было ее последнее сообщение: «Я боюсь», — вспоминает она.

Судебная экспертиза показала, что врач перепутал препарат. А было, напомним, целых четыре укола.

«Смерть Анны наступила в результате введения в спинномозговой канал транексамовой кислоты, что привело к тяжелейшим последствиям в виде отека головного мозга, поражения головного мозга с коматозным состоянием. Один из врачей был задержан. Обвинение ему предъявлено по части 2 статьи 109 — причинение смерти по неосторожности», — поясняет адвокат Данил Бердичевский.

«Чтобы данных медработников лишили медицинской лицензии, чтобы их отстранили навсегда от любой медицинской деятельности, чтобы они не могли даже, честно сказать, полы мыть в медучреждениях», — добавляет Кременскова.

Анафилактический шок после кесарева сечения

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Жена Руслана Фахретдинова из Уфы ждала третьего ребенка — из-за проблем со зрением врачи назначили плановое кесарево сечение.

«Я ей написал, как дела. Ответа не поступило. И уже после обеда в этот же день мне позвонили. Родился ребенок, девочка здоровая, все нормально. У супруги состояние стабильное, тяжелое. Я верил в то, что она справится. Она у нас сильная, здоровая», — говорит мужчина.

Через несколько суток супруга умерла от анафилактического шока. Сейчас многодетный отец один воспитывает троих детей, работать некогда, а социальную поддержку получить пока не смог.

«Я подал заявление на льготы и пособия, где мне в шести направлениях льгот и пособий отказали, потому как учитывается доход супруги, которой нет в живых, которая находится в могиле», — жалуется он.

Почему пациенты умирают от анестезии

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Нередко причиной становится аллергия, индивидуальная непереносимость — как в случае с женой Руслана. И врачи должны быть готовы к такому.

Для этого проводят опрос пациента заранее, а анестезиолог-реаниматолог должен постоянно находиться в операционной, чтобы контролировать состояние пациента.

«Без чего вообще операционная не должна существовать — это дефибриллятор, потому что в операционной возникновение критических ситуаций, в том числе остановка кровообращения, это не исключительный вариант», — отмечает заведующий отделением анестезиологии-реанимации ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Михаил Нечунаев.

Во время родов применяют два способа — анестезию при операции кесарева сечения или эпидуральную анальгезию при естественном процессе.

Выдержат ли мужчины родовую боль

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Есть те, кто выбирает мягкие роды без каких-либо вмешательств. Ведущий программы Роман Перелыгин согласился проверить на себе — реально ли выдержать эту боль.

По словам акушера-гинеколога Наро-Фоминского перинатального центра Кирилла Кравца, мужчины в среднем выдерживают где-то от трех до пяти минут. Бывают те, кто после 30 секунд уже просит остановиться.

«Это какое-то усиленное качание пресса», — комментирует ведущий.

Роман продержался 46 секунд. Для сравнения — у женщины схватки длятся в среднем девять часов. И здесь важно отметить, что симулятор воздействует лишь на мышцы пресса, сокращение матки и раскрытие во время потужного периода мужчина почувствовать не может.

Опасность наркоза в стоматологии у детей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

К сильнейшей боли относится и зубная. Когда речь идет о маленьких пациентах, которые не могут «потерпеть», родители часто соглашаются на лечение «во сне». Но иногда дети не просыпаются…

В Казахстане во время стоматологического вмешательства умерла трехлетняя девочка. По мнению родителей, врачи халатно отнеслись к процедуре — не провели должного обследования, а ребенок незадолго до этого переболел пневмонией.

«При таком способе наркоза существует масса различных осложнений. Наиболее оптимальный способ, чтобы маленький пациент не боялся потом всю оставшуюся жизнь стоматолога, — приучать ребенка постепенно. Местная анестезия по одному-два зуба», — рекомендует главный врач стоматологической клиники Сергей Скорубский.

В любой клинике, где применяют наркоз, обязательно наличие реанимационного оборудования. Введение препаратов без нужных условий нередко приводит к трагедиям.

От этого не застрахованы даже звезды. Вот кадры с последней репетиции Майкла Джексона — меньше чем через сутки врачи зафиксировали смерть от интоксикации пропофолом — внутривенным анестетиком.

«Применение вне медицинского учреждения, вне контроля медицинского персонала над состоянием организма, конечно, скорее всего, привело к угнетению сознания. Если грубо говорить, вызвало, скорее всего, остановку дыхания, гипоксию и впоследствии уже остановку кровообращения», — поясняет эксперт.

Анестезия — величайшее изобретение человечества. Однако только в умелых руках этот укол становится спасительным, а не смертельным. Поэтому важно тщательно выбирать специалистов.

Если речь идет о родах — лучше, чтобы вас сопровождал кто-то из близких. Изучайте информацию о препаратах, задавайте вопросы, что и зачем вам вводят. Делайте аллерго-тесты и обязательно сообщайте врачу об индивидуальных особенностях организма.