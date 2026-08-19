Белый ангел на страже вечного покоя: что стало с могилой Клары Лучко спустя 20 лет после смерти

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Она была казачкой номер один, королевой советского экрана и женщиной тысячелетия. Народная артистка СССР ушла из жизни внезапно, готовив завтрак на кухне.

В конце марта 2025 года исполнилось 20 лет с момента ухода из жизни Клары Лучко. Народная артистка СССР, звезда «Кубанских казаков» и «Цыгана», скончалась за несколько месяцев до своего 80-летия. 5-tv.ru отправился на Новодевичье кладбище, чтобы рассмотреть, как выглядит одно из самых ухоженных и узнаваемых захоронений.

Как выглядит могила Клары Лучко спустя десятилетия

Биография актрисы Клары Лучко: как выглядит могила звезды фильмов «Цыган» и «Карнавал» — смотреть фото 5-tv.ru

Белый мрамор, бронзовый барельеф и изящная фигурка ангела — так выглядит последний приют женщины, которую миллионы запомнили как ту самую Дашу Шелест, покорившую сердца еще в далеком 1950-м. Клара Степановна обрела вечный покой на десятом участке, в девятом ряду. Ее могила легко узнаваема среди прочих.

Надгробие появилось в июле 2006-го — чуть больше года спустя после кончины актрисы. Авторами проекта стали скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов (те же мастера, что позднее создали памятник Лучко в Краснодаре). В работе участвовала и дочь Клары Степановны — Оксана.

Монумент изготовлен из белого мрамора, который придает захоронению удивительную воздушность и легкость. По форме это вертикальная стела с овальным верхом. На вершине установлен мраморный четырехконечный крест, покоящийся на бронзовой ажурной подставке. В центральной части стелы — барельефный бронзовый портрет актрисы, заключенный в овал. На нем Клара Степановна изображена с той самой мягкой улыбкой и выразительным взглядом, за которые зрители прозвали ее «королевой экрана».

Особое внимание привлекает скульптура коленопреклоненного ангела в длинном одеянии, установленная перед стелой. Ангел словно охраняет покой усопшей. Двухступенчатый пьедестал плавно скруглен по бокам, а надгробная плита выдержана в едином стиле — из того же ослепительно белого мрамора. Вся композиция выглядит цельной, гармоничной и удивительно светлой.

Два десятилетия — срок немалый. Однако захоронение Клары Лучко содержится в безупречном состоянии. Даже спустя 21 год она по-прежнему на светлом граните всегда лежат свежие букеты, вокруг — чистота и порядок. Поклонники актрисы, регулярно приходящие на Новодевичье, отмечают: здесь нет ни следа запустения, напротив — место словно живет, напоминая о той, чей талант и обаяние не меркнут со временем.

Как умерла актриса Клара Лучко

Биография актрисы Клары Лучко: как выглядит могила звезды фильмов «Цыган» и «Карнавал» — смотреть фото 5-tv.ru

Клара Лучко ушла из жизни 26 марта 2005 года в возрасте 79 лет — до своего 80-летнего юбилея, который она планировала отметить 1 июля, оставалось всего три месяца.

Смерть настигла актрису внезапно и стремительно. В то субботнее утро она чувствовала себя бодро. Как обычно, Клара Степановна хлопотала на кухне — накрывала завтрак. Позвав мужа Дмитрия Мамлеева, она в следующее мгновение рухнула без чувств прямо на пол.

Муж, увидев бездыханное тело супруги, немедленно вызвал «Скорую». Однако прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть — причиной стал отрыв тромба.

Никаких серьезных жалоб на самочувствие актриса не высказывала, поэтому ее кончина стала для родных и коллег настоящим потрясением.

«Даже не верится, что мамы нет. Все равно для зрителей она будет жить в памяти как великая актриса», — признавалась дочь артистки в интервью KP.RU.

Кто ухаживает за могилой актрисы Клары Лучко

Биография актрисы Клары Лучко: как выглядит могила звезды фильмов «Цыган» и «Карнавал» — смотреть фото 5-tv.ru

Главным хранителем могилы Клары Лучко и ее наследия остается единственная дочь — Оксана. Она проживает в той самой легендарной квартире на Котельнической набережной, где актриса провела последние годы.

Женщина родилась 6 мая 1951 года в браке с Сергеем Лукьяновым. В отличие от матери, она не пошла в актрисы, а выбрала путь переводчика и журналиста, переняв профессию у отчима Мамлеева. В детстве Оксана снималась в кино вместе с отцом, но звездной карьерой это не стало.

Сегодня дочь Лучко ведет довольно скромный образ жизни. У женщины есть сын Александр — внук Клары Степановны. Какое-то время он жил в Канаде, но затем вернулся в Россию; о его профессиональной деятельности практически ничего не известно.

Также у Лучко была падчерица — Татьяна Лукьянова. В отличие от Оксаны, Татьяна стала актрисой и долгие годы служила театру.

После смерти Клары Лучко осталось имущество в центре Москвы. Актриса жила в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной — доме, где селилась творческая элита.

Также в наследство перешла дача — подробностей о ней известно меньше.

Два мужа и одна большая любовь

Биография актрисы Клары Лучко: как выглядит могила звезды фильмов «Цыган» и «Карнавал» — смотреть фото. РИА Новости/Александр Поляков

Личная жизнь Клары Лучко — это история двух браков, разделенных трагедией.

Первый муж — Лукьянов, известный актер, сыгравший в «Кубанских казаках» и «Большой семье». Ради юной Клары он оставил свою первую семью — жену-балерину Надежду Тышкевич и десятилетнюю дочь. Свадьба состоялась в 1950 году, а уже в следующем году родилась Оксана.

Пятнадцать лет счастливого супружества — но в 1965 году супруг артистки ушел из жизни. Клара Степановна тяжело переживала эту утрату и долго не решалась на новые отношения.

Второй муж — Дмитрий Мамлеев, писатель и журналист. Он стал для актрисы надежной опорой после смерти первого. Мамлеев пережил супругу на семь лет и скончался 2 февраля 2012 года.

Сама актриса до последних дней оставалась удивительно красивой и жизнерадостной.

Всех изумляло, как легко и красиво Клара Степановна переносила свои годы. Она точно не ощущала бремени возраста, оставаясь притягательной и в 70, и в 75.

В 2000 году Американский институт географии присвоил ей звание «Женщина тысячелетия».

Казачка номер один — Клара Лучко

Биография актрисы Клары Лучко: как выглядит могила звезды фильмов «Цыган» и «Карнавал» — смотреть фото 5-tv.ru

Клара Степановна Лучко родилась в селе Чутово Полтавской области. Окончив ВГИК в 1948-м, она сразу начала сниматься в кино.

Всенародная любовь пришла к ней после выхода «Кубанских казаков» в 1950 году. Роль задорной колхозницы Даши Шелест принесла 26-летней актрисе Сталинскую премию второй степени.

Среди других ярких работ — Клавдия Пухлякова в знаменитом «Цыгане». Всего за карьеру Лучко снялась в 58 картинах. Последней ее работой стал фильм «Парк советского периода», вышедший уже после ее смерти, в 2006-м.

В 1985 году Клара Степановна получила звание народной артистки СССР. Ее называли «королевой советского экрана» и «казачкой номер один» страны. Даже на склоне лет она оставалась востребованной. Каждый ее день был расписан поминутно.

Незадолго до смерти актриса завершила съемки у Юлия Гусмана, но озвучить роль не успела.

«Другая актриса не будет озвучивать роль Лучко. Сейчас технически возможно сделать так, чтобы в фильме прозвучал голос именно этой великой актрисы», — заявил тогда режиссер.