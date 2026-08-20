Вид на город и джакузи под звездами: как превратить крышу дома в райский уголок

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сейчас крыши становятся еще одним обустроенным для жизни и отдыха пространством.

Использовать крышу как дополнительное жизненное пространство — тренд, который постепенно набирает обороты и в России. Если в частном секторе это уже стало обыденностью, то для владельцев квартир в многоэтажках процесс превращения «ничьей» территории в цветущий сад или зону отдыха до сих пор сопряжен с юридическими рисками.

От штрафов до требований о демонтаже — программа Пятого канала «Стройнадзор» разобрала реальные случаи из практики, а заодно узнала, как в Италии и других странах решают вопрос «благоустройства неба».

Можно ли благоустроить крышу дома

www.globallookpress.com/Annette Riedl

Владелец компании по строительству и обустройству кровли в премиальном сегменте Михаил Потапов создает из обычных плоских крыш функциональные пространства. На кровле таунхауса, где живет предприниматель, — искусственный газон, обеденная зона и даже… джакузи!

«Такой надувной мобильный бассейн. Здесь есть вот такая специальная установка, в комплекте идет. Мы включаем просто кнопочку, и он в течение, ну, я думаю, что 12 часов нагревается», — хвастается Потапов.

В коттедже с плоской крышей каждый может обустроить уютный уголок. Михаил уверяет, что это возможно даже в деревянном доме.

«Здесь у нас есть деревянные балки несущие, дальше идет сплошной настил и также пароизоляция, утеплительная разуклонка, гидроизоляция. Если сверху вы хотите сделать эксплуатируемое покрытие, то берем пластиковые опоры или другое подобное решение. Мы поднимаем по высоте нашу крышу, создаем ровное пространство. Если у нас будет террасное покрытие из доски, мы делаем еще алюминиевые лаги и потом поверх уже выстилаем террасное покрытие», — объясняет эксперт.

Надо продумать барьеры — высотой не менее метра и 20 сантиметров.

«Это может выглядеть как в нашем случае. Это цельностеклянное ограждение — полностью из стекла. Или варианты, допустим, какие-нибудь хромированные — стойки, поручни. Или комбинированные решения», — рассказывает Потапов.

Подводные камни

www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

Назначение эксплуатируемой кровли может быть любое. На крыше располагают сад и огород — с грядками и теплицей. Детскую игровую зону — с качелями, горками и песочницей. Или устраивают тренажерный зал, даже вместе с волейбольной площадкой. Полет фантазии хозяина ограничений не имеет.

Но только если речь идет о частном доме. В многоквартирных домах ситуация сложнее — крыша относится к общему имуществу, и вопросы ее благоустройства обсуждаются на собрании жильцов!

«Если решение о благоустройстве не касается уменьшения площади общего имущества собственников, тогда достаточно двух третей голосов собственников помещений. А если это касается уменьшения, тогда решение должно быть принято единогласно всеми собственниками помещений данного дома», — объясняет адвокат Елена Челышева.

После этого заказывают техплан, чтобы рассчитать, выдержит ли конструкция нагрузку, и проект благоустройства. Если игнорировать эти правила, можно получить штраф, например, за самовольное использование общего имущества или его эксплуатацию не по назначению — до 1500 рублей.

А также требование демонтировать зону отдыха. С такой неприятностью столкнулась жительница Москвы Любовь. В ее квартире есть выход на крышу первого этажа. И уже более 30 лет она украшает эту зону цветами. Но в мае эта история «разошлась» в интернете — и сотрудники управляющей компании пришли и часть растений накрыли черной пленкой, а остальные — убрали.

«Спасибо этим дворникам, они в огромные черные мешки все это собирали мне, чтобы я могла потом воспользоваться. Вот просто, они говорят, мы не понимаем, как можно такую красоту уничтожать», — сетует жительница.

После широкой огласки в СМИ ситуацию решить не удалось, и сейчас Любовь отказывается от съемок. На защиту сада встали десятки соседей и даже составили коллективную жалобу. Для многих это было настоящим украшением среди плотной городской застройки.

Пенсионерка тоже пробовала опротестовать решение и обратилась в управу. Удастся ли ей узаконить ее мини-сад и что для этого нужно?

«Человек длительное время пользовался, делал, благоустраивал, приносил радость соседям. Тут важно просто сделать ту процедуру, которая предусмотрена управой: получить техническое заключение, сделать проект благоустройства и решение общего собрания. Я надеюсь, что все будет хорошо», — отметила адвокат Елена Челышева.

Впрочем, сейчас застройщики трепетнее относятся к потребности людей в открытых пространствах для отдыха. Во многих ЖК личная терраса на крыше — уже реальность.

В частном домостроении обустройство лаунж-зоны на кровле порой выходит на 20-30% дешевле, чем строительство террасы на земле. А еще — это оптимальный вариант для тех, у кого в распоряжении совсем небольшой участок.

А что за границей?

www.globallookpress.com/Frank Rumpenhorst

А сейчас перенесемся в солнечную Италию, город Генуя! Дизайнер Лилия Голубь купила здесь квартиру для дальнейшей сдачи в аренду. Главная жемчужина этой недвижимости, как говорит владелица, — это большая терраса на крыше с видом на море.

«В этой части будет столовая, за мной будет мягкая зона: пуфики, пледы, диваны, подушки», — рассказывает на видео Лилия.

А еще — летняя кухня и душ — все для комфортного отдыха! Изначально выход наверх не был запроектирован! Пришлось пробить дыру в потолке и сделать перепланировку квартиры, смонтировать лестницу и люк.

И хотя в Италии зоны отдыха на крыше — явление более частое, чем в России, бюрократические процедуры и согласования тоже достаточно серьезные.

«Это очень дорого и долго. Это заняло примерно три месяца. И совокупно стоило около 10 тысяч евро (примерно 950 тысяч рублей — прим. ред.). Все эти соглашения, документы от коммуны, от инженеров и проектировщиков, которые подтверждали, что можно укрепить стены после того, как прорубим окно. Ну, мне кажется, оно того стоило», — отметила Голубь.