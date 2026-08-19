Жирный вопрос: почему Харламов весит больше центнера, а Волочкова «поплыла»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Российские звезды постоянно борются с лишним весом. Кто может похвастаться успехами, а кто нет, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонники переживают за здоровье Гарика Харламова. Из-за чего вес комика перевалил за центнер? Почему он плачет, глядя на картошку? Чем его шокировал худеющий Прохор Шаляпин? Как певцу мешает поддерживать себя в форме Филипп Киркоров? И почему округлившуюся Анастасию Волочкову сняли с рейса на Мальдивы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Меня немецкие профессора попросили где-то три с половиной месяца хотя бы, четыре не надевать пуанты. Я очень боялась, что потеряю форму, что будет что-то не так», — признается балерина.

Похоже, опасения Анастасии Волочковой относительно формы все-таки сбылись. На ее недавнем выступлении зрители заметили: она не только избегала виртуозных па, но еще и заметно округлилась. И нижнее белье артистки было явно ей мало.

«Она точно только лист салата ест и яйцо?».

«Не поняла, а что с фигурой? Настюшка же одну травку ест. Откуда тогда этот раздутый треугольник получился?».

Подписчики явно не ожидали увидеть балерину такой. Ведь Волочкова много раз хвалилась, что всю жизнь поддерживает вес изнуряющими тренировками, строгой диетой и даже в 50 даст фору молодым.

«У меня всегда мини-трусики, стринги. Все вот так, и моя фигура позволяет мне это», — подчеркивает балерина.

Но что могло случиться с Волочковой?

«Самая основная проблема у каждого, мне кажется, артиста — это когда проблемы в личной жизни. Проблемы в личной жизни, мы все срываемся. Короче, Настя, тебе надо влюбиться, и все у тебя будет хорошо. Меньше, как говорится, тусовок, больше любви и счастья в постели», — заявляет диджей Катя Гусева.

Сама артистка уверяет, что не меняла пищевых привычек и по-прежнему много работает, несмотря на проблемный сустав. Да и личная жизнь, по словам балерины, у нее под контролем. На днях она собиралась улететь на Мальдивы с очередным молодым ухажером. Однако угодила в скандал.

«Вы не пустили нас, минуту назад закончилась посадка. Подождите, а когда я спросила, где мой чемодан, мне сказали, что его уже давно сгрузили. За три минуты, да, успели. Позор, просто позор, вот просто позор. Что вы делаете?» — говорит артистка.

В авиакомпании ответили: Волочкова опоздала на рейс, так как, по данным камер видеонаблюдения, во время посадки находилась в ресторанной зоне. Поклонники задумались: может, и этот скандал, и поплывшая фигура Волочковой вызваны одной и той же причиной?

«Алкоголь — это интоксикант, это серьезный яд, который не только на мозг воздействует, он воздействует на каждую клетку, на синтез коллагена, он вызывает отеки, он разрушает структуру кожи», — объясняет нарколог Василий Шуров.

Да и к ее диете у поклонников имеются вопросы. Все помнят видео, как Волочкова жадно уплетала мясо на мероприятии и с трудом стояла на ногах. Возможно, сейчас у балерины снова разыгрался нездоровый аппетит?

«Мы сидели рядом с моим директором, просто сидели в шаге от посадки», — уточняет Волочкова.

На этой неделе удивил своих поклонников и Гарик Харламов. Актер признался, что весит уже больше центнера.

«Опять начал жрать. Корю себя, корю. Все-таки мне 45 лет, и уже врачи говорят: давай-ка ты похудеешь, потому что это плохо на сердечко влияет, плохо на вообще здоровье», — делится артист.

Однако Гарик не теряет оптимизма. Ведь и 105 килограммов для него рекорд. Еще недавно он весил все 120 и скинул вес благодаря особенной диете.

«Диета, которой я периодически придерживаюсь, с которой я периодически просто слетаю к чертовой матери, называется „Светофор“. Сдаешь кровь, тебе по крови говорят, что можно жрать, а что нельзя. Там вот странная вещь: например, картошку мне нельзя. Странная штука. А я люблю картошку очень сильно», — заявляет актер.

«У Гарика Харламова была диета „Светофор“, но индивидуальная, персонифицированная. Там действительно большое разнообразие. Есть, скажем, стандартный вариант — 111 продуктов, есть люкс-вариант — 180 продуктов, где и кабанина, и лосятина, и икра. И у него был такой список — 180 продуктов, там вплоть до мака, агавы, годжи», — уточняет диетолог Марият Мухина.

Сейчас Харламов вновь собирается с силами, чтобы отказаться от любимой картошки. Актер мечтает для начала сбросить хотя бы килограммов пять. Но не хочет повторять путь коллег, которые массово подсели на модный препарат, как это сделал Шаляпин.

«Сделал — и не хочешь есть. Я этим не грешу, это, наоборот, хорошо — держать себя в форме. Но я такой же, как и все. Я люблю к холодильнику подойти, могу ночью съесть что-то», — говорит певец.

«Прохор Шаляпин колет „Оземпик“? Не, я ничего не колю, я боюсь уколов вообще», — признается Гарик Харламов.

Но Шаляпин парирует: уж лучше потерпеть, чем становиться пышкой.

«Вот я сейчас чуть-чуть отек, потому что сериал смотрел, немножко задремал, микросон был дневной. А так в целом я очень хорошо выгляжу», — заявляет певец.

«Если пользоваться этими препаратами, то только под контролем врача, по назначению врача, с еженедельными проверками, визитами и так далее», — подчеркивает диетолог Мухина.

Прохор признался: пойти на рискованные меры его заставила природная лень. Он не любит истязать себя диетами и спортом. А тут, как назло, еще и соблазны на каждом шагу. Так, певец недавно помирился с Филиппом Киркоровым после 20-летней вражды. И поп-король прислал ему подарок.

«Мы пять часов разговаривали. Время пришло, когда надо в хороших отношениях быть. И мне Филипп подарил коробку сухофруктов. Там и курага, и чернослив», — рассказывает Прохор Шаляпин.

Певец старается держать себя в форме как может. И, к слову, усилия звезды хорошо окупаются. В СМИ пишут: артист увеличил свои гонорары практически вдвое и теперь зарабатывает от двух миллионов рублей за концерт.