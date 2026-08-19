Фото, видео: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

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Дуров и Зудин несколько лет спорят о хитах группы «Динамит». Смогут ли исполнители договориться, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Конфликт длиной в 20 лет: лидеры группы «Динамит» никак не могут договориться. Почему бывшие коллеги превратились во врагов? Из-за чего популярный коллектив распадался дважды? Как зарабатывает на жизнь певец Илья Зудин? И чем шокировал «Светскую хронику» Илья Дуров? Эксклюзивное интервью с тем, кто променял светские тусовки на монастырь.

«Сказал: я не буду ни о чем договариваться. Хотите — идите в суд. Что хотите, то и делайте», — делится певец Илья Дуров.

«Я думаю, что люди должны маме, должны своей родине, а больше они, наверное, никому не должны», — заявляет Илья Зудин.

В начале нулевых песня группы «Динамит» «Я не забуду» звучала на всех дискотеках. А сегодня — объект ожесточенной битвы. Два Ильи — Дуров и Зудин — уже несколько лет пытаются решить, кто из них имеет право исполнять хиты коллектива и получать за них денежные отчисления.

«Илья посчитал, что он владелец группы „Динамит“, продюсер группы, и он имеет право распоряжаться этим, скажем так, наследием самостоятельно, не взирая ни на кого и не учитывая ничьи интересы. Я был с этим не согласен», — объясняет Илья Дуров.

«Я честно скажу, что очень многим людям многое не нравится во мне. Что же мне делать? Мне нужно освободить себя от людей или людей от себя? Я выбираю первое», — подчеркивает Илья Зудин.

По словам Дурова, именно так его бывший коллега в свое время и поступил. Просто освободил себя, а заодно и коллектив от одного из солистов.

«Когда происходил первый этап разногласий наших, Илья как раз, как он сказал, меня убрал из группы», — уточняет Дуров.

Причем, как утверждает Илья, его выгоняли из проекта дважды. Первый раз — в 2010-м. Второй — год назад. Артисты тогда решили воссоединиться на радость фанатам. Но очень скоро опять разругались.

«У нас был период, когда мы работали вместе. А потом случилось, что Илья Зудин убрал меня из группы. И потом, как говорится, наши пути разошлись», — рассказывает Илья Дуров.

«Никто никому ничего не должен», — заявляет Илья Зудин.

«Динамит» стремительно ворвался на отечественную эстраду в 1999-м. Продюсер Юрий Айзеншпис создал новый проект по аналогии с западными бойз-бэндами.

«Был плотный гастрольный график. Мы активно гастролировали, работали, соответственно, зарабатывали», — вспоминает Дуров.

А ведь певец едва не прозевал свой счастливый билет на эстраду. В день проведения кастинга он болел и отказался приезжать.

«И через буквально три минуты раздается звонок, я беру трубку, и там уже другой голос: «Ты вообще, ты нормальный? Ты почему отказываешься ехать? Ты понимаешь, с кем ты вообще разговариваешь?» Я говорю: «Судя по голосу, это Юрий Айзеншпис». Он говорит: «У тебя хороший слух, обязательно приезжа», — делится Илья Дуров.

Так и закрутилось. Взрывные хиты «Динамита» моментально покорили публику. Молодые артисты превратились в суперзвезд.

«У меня тоже были какие-то, скажем так, перекосы, перегибы и деформации. То есть это, как говорят, огонь, вода и медные трубы», — отмечает Дуров.

В 2005-м ушел из жизни Юрий Айзеншпис. Без продюсера количество концертов резко сократилось. Из-за невостребованности между артистами то и дело возникали конфликты. В результате одного из них Дурову пришлось покинуть коллектив. В тот момент он так устал от шоу-бизнеса, что решил изменить свою жизнь кардинально.

«Я, так получилось, что попал на Афон. 20 монастырей, и там поют для нас очень необычным византийским распевом, который я там впервые услышал. Это меня настолько поразило, что мне очень захотелось научиться этому. Я стал искать варианты, как это можно сделать. В итоге в Москве нашел школу византийского пения и стал там обучаться», — рассказывает артист.

Сейчас Илья поет в хоре мужского монастыря под Тверью. Он также занимается продюсированием. Свободное время проводит с семьей. 47-летний артист — дважды папа. И даже успел стать дедушкой. Об этом он рассказал «Светской хронике» по секрету.

«Буквально на днях у нас был 20-летний юбилей свадьбы. Младшему сыну сейчас 13 лет. А дочь уже очень взрослая, у нее есть семья и ребенок», — уточняет Илья Дуров.

А Илья Зудин тем временем продолжает выступать на дискотеках нулевых с хитами «Динамита». Песни коллектива по-прежнему популярны. Их часто крутят на радио. Отчисления за это получают авторы и, собственно, Зудин.

«Илья зарегистрировал все эти песни на себя, хотя у него не было никаких реальных документальных прав на это. В итоге мы пришли к тому, что мне пришлось обратиться к юристам, к адвокату», — делится Илья Дуров.

«Если у тебя есть какие-то претензии — позвони, реши по телефону», — заявляет Илья Зудин.

По версии Зудина, неправ в этой ситуации Дуров, который вывел конфликт в публичное поле. Илья уверяет: он и рад договориться. Но в спокойной рабочей обстановке.

«Он выкладывает это зачем-то в соцсети. Наверное, ловит хайп. У него это прекрасно получается», — подчеркивает Зудин.

«Если Илья мне позвонит, я, безусловно, возьму трубку, поговорю с ним», — отмечает Дуров.

Пока никто из музыкантов не дошел до суда. Но и между собой договориться не получается. Может, им снова вместе выйти на сцену? Поклонники группы «Динамит» точно бы оценили.