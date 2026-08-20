Вайкуле угрожает россиянам, Пугачева прячет лысину: что стало с опальными звездами

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nina Liashonok

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Подруги «по несчастью» не устают поливать грязью Россию, однако от недвижимости избавляться не торопятся. Как живут сбежавшие артистки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Лайма Вайкуле заявила, что готова воевать с россиянами. За что опальная певица ненавидит страну, в которой когда-то прославилась? Почему при этом не продает недвижимость в Москве? Из-за чего журналисты заговорили о скорой смерти Примадонны? Что думают врачи о состоянии Аллы Пугачевой и ее стремительной потере волос? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я их защищала, а люди такие тупые, что они даже не могут уловить, что я имею в виду», — заявляет певица Лайма Вайкуле.

«Когда человек совершает предательство, он делает все возможное для того, чтобы, заглушив в себе вот эту внутреннюю обиду… Вот Вайкуле именно это и делает», — говорит общественный деятель, член СПЧ Александр Ионов.

Лайма Вайкуле дожигает мосты. Несколько лет назад певица окончательно перебралась в Латвию и с тех пор не устает поливать грязью Россию. Но теперь от абсурдных мемуаров перешла к прямым угрозам взять вместо микрофона в руки автомат, чтобы воевать с россиянами.

«Вайкуле не стеснялась до 2022 года, проводя различные концерты, приглашать туда наших соотечественников, в том числе певцов советской эстрады, и никаких проблем это не вызывало», — отмечает общественный деятель Ионов.

В том же интервью артистка рассказала, как всегда ненавидела Советский Союз. Бедная Вайкуле стыдилась своей родины и во время гастролей за границей скрывала, что приехала из СССР.

«Из гражданки СССР, как мы все, стала гражданкой Латвии. И у нее всегда, кстати, это сквозило. Я помню, как-то брал у нее интервью. Я говорю: «А почему в Риге все машины ездят с зажженными фарами даже днем?» На что она мне ответила: «Потому что мы фирмачи», — вспоминает шоумен Алексей Остудин.

О том, что именно в Союзе благодаря ленинградскому поэту Илье Резнику певица из юрмальского варьете попала на большую сцену, она почему-то не вспоминает. Как и тот факт, что ее гонорары тогда сильно отличались от зарплат большей части населения.

«Некоторые певцы получали от 200 рублей за выступление, то есть это практически зарплата инженера, если это был большой государственный концерт. Плюс еще они получали государственную зарплату как деятели искусств. Вайкуле общалась со всей верхушкой тогда Советского Союза и на концертах перед ними выступала», — рассказывает общественный деятель Александр Ионов.

Самое интересное, что при всей ненависти к стране, которая когда-то ее прославила, Лайма не торопится избавляться от недвижимости здесь. У артистки есть квартира на Зоологической улице — это самый центр Москвы. Риелторы оценивают ее в 56 миллионов рублей.

«Это классический объект, расположенный в старой Москве, который располагает своей атмосферой, улочками, окружением. Понятно, что рядом находится Московский зоопарк, пешая доступность до центра Москвы», — уточняет директор департамента вторичной недвижимости Юлия Дымова.

Эксперты уверены: даже если Вайкуле решит продать апартаменты, сделать это будет трудно. Никто не хочет связываться с имуществом оскандалившихся звезд.

Подруга Лаймы Алла Пугачева, по сообщениям СМИ, уже несколько месяцев не может найти покупателя на свою квартиру в Филипповском переулке. А ведь, казалось бы, прекрасный лот: 300 квадратов в элитном ЖК недалеко от Арбата, закрытая территория, дизайнерский ремонт.

«Изначально это были две квартиры, которые в последующем были объединены. Стоимость этих квартир на площадке — это миллион за метр. Следовательно, 400 миллионов стоит большая квартира», — делится Юлия Дымова.

Во всех последних интервью Примадонна уверяет, что живет не хуже, чем на родине. Но роскошный замок она сначала променяла на жилье попроще в Израиле, а потом вместе с мужем-иноагентом бежала оттуда на Кипр из-за обострения военного конфликта. Знакомые со звездной семьей по секрету передают журналистам: условия жизни и медицинское обслуживание там куда скромнее. При этом на недавнем фестивале все той же Лаймы Пугачева едва держалась на ногах.

«Пугачева привыкла, что здесь она купалась в лучах славы. Она ездила по всей стране, у нее были лучшие медицинские специалисты. Но вот она приняла такое решение, и, соответственно, бог шельму метит. Мы видим, как за буквально три года с момента ее первых таких серьезных высказываний она очень сильно поплохела, и когда она вышла сейчас в свет, увидели абсолютно другую Аллу Борисовну», — отмечает Александр Ионов.

Оказалось, Пугачева четыре месяца провела прикованной к кровати после перелома тазобедренного сустава.

«20-30% пациентов, получивших перелом шейки бедра, умирают в течение года даже после проведенного лечения. В этом возрасте идут очень быстрые процессы, которые приводят к потере мышечной массы, которая приводит к тому, что пациент плохо дышит, потому что он не двигается», — объясняет травматолог-ортопед, к. м. н. Константин Терновой.

Поклонников звезды напугала не только ее походка, но и внешний вид. Под кокетливой шляпкой явно просматривалась лысина.

«Это последствия неоднократной глубокой подтяжки лица, при которой линия роста волос, к сожалению, стремится назад. Алла Борисовна — это энциклопедия эстетической медицины. Она выглядит не очень вследствие многочисленных хирургических операций, но ей, на минуточку, 77 лет», — уточняет косметолог, дерматолог Регина Маркусеева.

Пугачева давно не выступает. А доходов мужа-иноагента вряд ли хватает на тот уровень жизни, к которому привыкла Примадонна.

«Может ли человек вернуться? Конечно, да. Если он будет четко следовать закону. Хотя в последнее время в Думе на рассмотрении находится закон, где они хотят даже иноагентам запретить въезд на территорию России. Но пока он открыт», — говорит юрист Александр Трещев.

Кстати, есть вероятность, что в скором времени и возвращаться уже будет некуда. Этим летом Госдума приняла поправки об аресте имущества граждан, которые уехали за рубеж и нарушили российское законодательство.

«То, что мы говорим, мы несем за это ответственность. И вопросы, которые связаны с национальной безопасностью, и, собственно говоря, прямые оскорбления. Мы же не можем терпеть, когда нас просто оскорбляют люди, которые обязаны нашей стране всем, что у них есть», — подчеркивает общественный деятель Ионов.

Среди тех, кто рискует потерять недвижимость, могут оказаться сразу несколько иноагентов: супруг Пугачевой Максим Галкин*, Андрей Макаревич*, Михаил Шац* и Юрий Дудь*. Вполне вероятно, эту мужскую компанию разбавит и Лайма Вайкуле, которая своими громкими высказываниями уже наговорила на несколько статей.

* — включены в реестр иностранных агентов РФ.