«Всегда говори «всегда» спустя 23: как изменились актеры российского сериала

Фото: Кадр из сериала "Всегда говори «всегда»", режиссер Алексей Козлов, 2003г.

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Кто из актеров мелодрамы повторил судьбу своих персонажей?

Сериал «Всегда говори «всегда» вышел на телеэкраны в конце октября 2003 года, в 2026-м ему исполнится 23 года.

На протяжении всех этих лет исполнителям главных ролей, актерам Ярославу Бойко и Марии Порошиной, активно приписывали роман, который те упорно отрицали. Лишь в этом году они подтвердили, что любят друг друга не только на экране, но и в жизни.

5-tv.ru разузнал, как выглядят сейчас и чем живут звезды любимого сериала.

О чем сериал «Всегда говори «всегда» и кто в нем играл

Что стало с актерами сериала «Всегда говори «всегда». Фото: Кадр из сериала «Всегда говори «всегда»», режиссер Алексей Козлов, 2003 г.

В начале нулевых на телеэкраны вышла многосерийная мелодрама «Всегда говори «всегда», снятая на основе детективного романа Татьяны Устиновой.

По сюжету главная героиня — Ольга Громова в исполнении Марии Порошиной — свято верила, что давно обрела семейное счастье. Она воспитывала с мужем Стасом Громовым — его играл Данила Перов — двоих детей и работала обычным бухгалтером в его автосервисе.

Но идиллия рухнула в один миг. Стас влюбляется в другую женщину и ради своих планов подстраивает всё так, что Ольгу сажают в тюрьму. Незаслуженно отсидев срок, героиня уезжает в Москву, чтобы начать жизнь с чистого листа. С ней осталась лишь ее лучшая подруга, рыжеволосая Надежда Кудряшова, которую сыграла актриса Татьяна Абрамова.

Жажда вернуть детей толкает Ольгу на отчаянные шаги. Новая работа постепенно превращает мягкую женщину в целеустремленную бизнес-леди.

Сериал шел с 2003 по 2012 год, за это время было выпущено 9 сезонов и 77 эпизодов. В 2004 году мелодрама «Всегда говори «всегда» была удостоена сразу двух премий ТЭФИ.

Мария Порошина — главная героиня Ольга

Что стало с актерами сериала «Всегда говори «всегда». Фото: Кадр из сериала «Всегда говори «всегда»», режиссер Алексей Козлов, 2003 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Личная жизнь Марии Порошиной оказалась не менее насыщенной, чем у ее экранной героини. Еще на первом курсе театрального вуза она познакомилась с Гошей Куценко, который был без ума от юной актрисы. Пара вскоре начала жить вместе, но официально отношения так и не оформила, несмотря на рождение дочери Полины.

Мужем актрисы стал другой коллега по цеху — Илья Древнов. С ним она столкнулась в буфете «Ленкома». В этом союзе на свет появились три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Семью актеров долгое время считали образцовой, однако в 2018 году стало известно о расставании супругов.

Ситуация осложнялась тем, что Порошина в тот момент была в положении. Как пишут СМИ, при оформлении документов на ребёнка актриса вписала экс-супруга в графу «отец». Однако он через суд доказал, что не является отцом её пятого ребёнка — сына Андрея.

Отдельная глава — слухи о романе Порошиной с Ярославом Бойко. На протяжении всех съемок «Всегда говори «всегда» пару активно «женили», но оба актера связь отрицали. Сериал давно закончился, и вопросы на эту тему постепенно сошли на нет.

Тем неожиданнее стала новость: в начале июня 2026 года Ярослав Бойко и Мария Порошина тайно поженились. Оказалось, что они действительно встречались много лет. По данным СМИ, свадьба прошла тихо и скромно, актер переехал к возлюбленной в загородный дом.

Долгое время они никак не комментировали свой новый статус. Но недавно 52-летняя актриса сделала исключение, опубликовав в личном блоге фото с юбилея российской кинокомпании, снимавшей сериал «Всегда говори «всегда». На свежем снимке пара буквально светится от счастья, а рядом с ними позирует их давняя подруга Татьяна Абрамова.

Ярослав Бойко — бизнесмен Сергей Барышев

Что стало с актерами сериала «Всегда говори «всегда». Фото: Кадр из сериала «Всегда говори «всегда»», режиссер Алексей Козлов, 2003 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 1998 году Бойко женился на хореографе Рамуне Ходоркайте, а спустя год в семье родился сын Максим.

Но в 2001 году во время съемок фильма «Подозрение» у него параллельно начались отношения с Евгенией Добровольской, которая родила от него сына Яна. Позже Ярослав разорвал с ней связь, остался с женой. Рамуна смогла пережить измену и сохранила семью. У них появился второй ребенок — дочь Эмилия.

С Рамуной Ходоркайте он прожил чуть ли не четверть века, но в 2023 году брак все же официально распался. Но потом жизнь опять закрутилась, артист после долгой разлуки вновь пересекся с давней знакомой.

Речь о Порошиной. С актрисой Бойко знаком больше 30 лет — они вместе учились в Школе-студии МХАТ. Потом Мария перевелась в Щукинское училище, но в 2003 году их пути вновь пересеклись на съемках сериала «Всегда говори «всегда». Именно тогда поклонники впервые заговорили об их романе.

А еще именно Бойко фанаты приписывает отцовство в отношении сына Марии Порошиной. Так или иначе, в начале 2026 года 56-летний актер официально женился на своей давней коллеге и возлюбленной, поставив точку в многолетней интриге.

Татьяна Абрамова — подруга главной героини Надежда

Что стало с актерами сериала «Всегда говори «всегда». Фото: Кадр из сериала «Всегда говори «всегда»», режиссер Алексей Козлов, 2003 г.; www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

Лучшую подругу главной героини, Надежду Кудряшову, зрители полюбили за яркую внешность и легкий, неунывающий характер. На самом деле, актрисы Татьяна Абрамова и Мария Порошина общались и в реальности.

Однако за кадром судьба преподнесла Татьяне сюжеты, которые по накалу страстей могли бы поспорить с любой мелодрамой. Актриса была замужем за фотографом и кинооператором Сергеем Кулишенко, от него родила двоих сыновей — Ивана и Александра. У младшего ребенка врачи обнаружили онкологию.

Это испытание стало роковым для брака. Как призналась актриса лишь спустя много лет, причиной развода стала неспособность супруга справиться с болезнью сына. Татьяне пришлось бороться за жизнь мальчика в одиночку. Она взяла паузу в кинокарьере и сосредоточилась на лечении, оставив из проектов лишь участие в съемках «Всегда говори «всегда».

К счастью, усилия врачей и матери не пропали даром: после курса химиотерапии, операции и длительной реабилитации медики заявили, что мальчик полностью здоров.

В 2013 году на кинофестивале Татьяна познакомилась с актером Юрием Беляевым. Избранник оказался старше ее на 27 лет, но Абрамову это не волновало. Уже в 2014 году пара не просто сыграла свадьбу, но и обвенчалась.

Сейчас Татьяне Абрамовой 51 год, она занимается музыкой и вместе с супругом гастролирует с антрепризой «Не торопитесь прощаться». В 2026 году она приняла участие в новом сериале «Теплый ветер с Севера». В нем Абрамова исполняет роль гинеколога и заместителя главврача.

Данила Перов — бывший муж главной героини Стас Громов

Что стало с актерами сериала «Всегда говори «всегда». Фото: Кадр из сериала «Всегда говори «всегда»», режиссер Алексей Козлов, 2003 г.; РИА Новости/Сергей Пятаков

Первый муж Ольги — Стас Громов — стал причиной ее тюремного заключения. На этом подлость Громова не закончилась: позже он предложил бывшей жене выкупить у него собственных детей, а затем и вовсе начал шантажировать ее, угрожая раскрыть окружению правду о тюремном прошлом, если она не заплатит.

Скорее всего, в сериале Стаса посадили, так как после перепалки в кабинете Сергея Барышева он исчез.

Исполнитель этой роли, Данила Перов, за годы актерской карьеры появился более чем в 60 фильмах. Данила женился в молодости, едва успев отслужить в армии. Его избранница Алена в те годы училась в МГУ.

Известие о скоропалительной женитьбе стало громом среди ясного неба для родителей актера, считавших сына слишком юным для столь ответственного шага, однако запрещать молодоженам они не стали.

В ноябре 1990 года в новоиспеченной семье родился сын Андрей, ставший единственным наследником Данилы. Примечательно, что мальчик продолжил актерскую династию, начав сниматься еще в подростковом возрасте. Что касается брака с Аленой, то он завершился разводом, причины которого экс-супруги предпочли оставить в тайне.

Судьба отвела Даниле Перову не так много времени. 22 января 2020 года он умер. Беды ничего не предвещало: актер выглядел здоровым и полным энергии, ни на что не жаловался.

Вечером он внезапно ощутил сильное недомогание. Прибывшие медики не успели оказать помощь — причиной скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.

Перову был всего 51 год. Актер похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.