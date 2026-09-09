Не ложитесь спать голодными! Что происходит с пустым желудком по ночам

Фото, видео: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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В погоне за стройной фигурой многие отказываются от ужина, но врачи называют эту привычку опасной для здоровья.

Многие из нас хотя бы раз в жизни ложились спать с урчащим в животе, надеясь, что утренний завтрак исправит все. А кто-то и вовсе практикует голодные вечера осознанно — в погоне за стройной фигурой или следуя модным диетам.

Эксклюзивно для 5-tv.ru гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, чем на самом деле грозит для здоровья голодный сон и как правильно организовать вечерний прием пищи в любом возрасте без вреда для фигуры.

Почему опасно голодать перед сном

Чем опасно голодать перед сном. www.globallookpress.com/N. Hochheimer / CHROMORANGE

Вопреки распространенному мнению, желудочно-кишечный тракт не отдыхает ночью. Он продолжает работать, и у него есть свои пиковые часы активности. Именно в это время, если желудок пуст, его стенки оказываются беззащитными перед собственным соком.

«Пик кислотности желудка приходится примерно на 12 часов ночи», — предупреждает эксперт.

Это означает, что если вы ложитесь спать голодным, то в разгар ночи, когда желудок вырабатывает максимальное количество кислоты, в нем просто нет пищи, которая могла бы эту кислоту нейтрализовать. И она начинает разъедать стенки желудка. По словам врача, так можно получить эрозивный язвенный процесс.

В таких случаях нарушается и работа кишечника, что может привести к дисбактериозу и другим проблемам с пищеварением. Организм — это биологическая машина, и, как любая машина, он требует правильного «топлива» в нужное время.

Если вы не заправляете его вовремя или заправляете «не тем бензином», он либо не поедет, либо поедет плохо, а потом потребует дорогостоящего ремонта.

За сколько часов до сна рекомендуется воздержаться от еды

Чем опасно голодать перед сном. www.globallookpress.com/Christin Klose

Главный вопрос, который волнует всех, кто заботится о своем здоровье: когда именно нужно ужинать, чтобы и не голодать, и не перегружать желудок перед сном?

«За четыре часа до сна — это самый оптимальный вариант», — говорит гастроэнтеролог.

Однако, если по каким-то причинам вы не успели поесть, не стоит ложиться на пустой желудок. Можно поесть и за два часа. Главное — не ложиться сразу после еды. Через час после приема пищи идет самый активный пик кислотности в желудке. В горизонтальном положении в этот момент кислота попадет в пищевод, что вызовет раздражение, изжогу и воспаление.

Нужно ли не есть перед сном в 30 лет

Чем опасно голодать перед сном. www.globallookpress.com/Erik Reis — IKOstudio

В 30 лет организм еще полон сил, и может казаться, что он прощает любые ошибки. Однако медик уверяет: пренебрежение вечерним приемом пищи в этом возрасте может стать началом серьезных проблем.

«Если вы длительно голодаете, организм включает определенные механизмы компенсации в виде замедления обменных процессов, уменьшения выработки пищеварительных ферментов, но это все чревато на выходе абсолютно серьезными заболеваниями», — объясняет она.

Многие в 30 лет ведут активный образ жизни, поздно возвращаются с работы, и ужин часто оказывается либо слишком поздним, либо его вовсе не бывает. Однако именно в этом возрасте закладывается фундамент будущего здоровья пищеварительной системы.

«Если вы совершенно спокойно едите в восемь вечера, а ложитесь четко в 12, и до этого времени вы занимаетесь какими-то делами, не ложитесь после еды, то по сути дела это абсолютно нормально», — утверждает Бережная.

Нужно ли не есть перед сном в 40 лет

Чем опасно голодать перед сном. www.globallookpress.com/Nick White

После 40 лет в организме происходят естественные изменения. Метаболизм замедляется, и то, что раньше проходило бесследно, теперь может обернуться лишним весом и проблемами с пищеварением. Гастроэнтеролог отмечает, что в этом возрасте люди часто начинают менять свои пищевые привычки.

«Люди после 40 лет очень часто отказываются от, например, красного мяса в вечерний прием пищи, либо от каких-то определенных продуктов, потому что им так уютнее, удобнее, комфортнее, они себя лучше так чувствуют», — говорит она.

Однако важно помнить: отказ от определенных продуктов не должен означать отказ от ужина вообще. Поздний ужин в 40 лет — это не вредно, если он правильно организован.

«Если вы в 40 лет после того, как вы в восемь вечера поели, тут же уселись в кресло с газетой и не двигаетесь — это разная физическая нагрузка. Естественно, объем ужина и калорийность этого ужина тоже должна быть разная», — поясняет доктор.

Также важно не только время ужина, но и его качество. Предпочтение стоит отдавать легкой, хорошо усваиваемой пище.

«Если вы действительно едите в шесть часов вечера и до 24 часов у вас получается шесть часов, и спите вы восемь часов, то это может оказать отрицательное влияние на здоровье именно за счет пика кислотности», — предупреждает Бережная.

Нужно ли не есть перед сном в 50 лет и старше

Чем опасно голодать перед сном. www.globalloopkress.com/Lino Mirgeler

После 50 лет вопросы питания становятся особенно важными. Изменения в гормональном фоне, замедление обмена веществ, снижение физической активности — все это требует пересмотра привычек. Гастроэнтеролог подчеркивает, что возраст сам по себе не является определяющим фактором. Гораздо важнее образ жизни и физическая активность.

«Все зависит от физической нагрузки и двигательной активности, а не от возраста», — утверждает врач.

Она приводит пример: ее коллега, которой уже почти 70 лет, каждый вечер гуляет с мужем в парке. У них нет собаки, они просто двигаются. И это помогает им сохранять здоровье и хорошее самочувствие.

«В определенном возрасте, после 40-45, мы становимся более ленивыми. Это правда. Поэтому, если вы садитесь с газеткой или с чипсами перед телевизором вечером, то калорийность вашего рациона будет значительно выше, и действительно будет прибавка в массе», — разъясняет она.

В 50 лет и старше особенно важно соблюдать режим питания. Если вы выработали свой ритм жизни и питаетесь в одно и то же время, организм адаптируется и будет работать как часы. Если же вы от случая к случаю пытаетесь голодать для того, чтобы похудеть — это тупиковый способ, который приведет только к проблемам со здоровьем.

Мифы об интервальном голодании

Чем опасно голодать перед сном. www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

В последние годы интервальное голодание стало популярным методом похудения. Схема 16/8 — 16 часов голода и восемь часов, когда можно есть, — многим кажется простым и эффективным способом сбросить вес.

«Такие методики есть, они доказали свою эффективность при некоторых заболеваниях, но это опять-таки под наблюдением врача, а не потому что мне вот так захотелось», — предостерегает врач.

Если вы едите в восемь вечера, а ложитесь в 12, то голод длится четыре часа, и это нормально. Спите вы восемь часов, утром собираетесь, едете на работу — и еще четыре часа голода. Это не опасно для пищеварительного тракта, потому что организм адаптируется к такому ритму. Но если вы голодаете две недели — это всегда плохо.

Если вы едите в одно и то же время каждый день, ваш организм привыкает и вырабатывает пищеварительные ферменты именно в эти часы.

«Великий Павлов на своих опытах доказал, что мы биологически зависимые существа и реагируем на определенные запахи, на время принятия пищи. У нас, даже если нас не кормят в это время, но организм всегда в это время ел, у нас вырабатываются пищеварительные ферменты», — напоминает эксперт.

Какой должна быть калорийность ужина

Чем опасно голодать перед сном. www.globallookpress.com/Tom Wallace

Многие задаются вопросом: сколько калорий можно съесть на ужин в 30, 40 или 50 лет? Специалист объясняет: это зависит не от возраста, а от индивидуальных параметров — роста, веса, физической активности.

При этом важно учитывать, что мы часто не замечаем «скрытые» калории: пару печенек у коллеги, горсть семечек, стакан сока. Все это тоже считается и влияет на общую калорийность.

Распределение калорийности по приемам пищи может быть разным. Кто-то предпочитает плотный завтрак, кто-то — сытный обед. Главное, чтобы вечерний прием пищи был не слишком обильным и не слишком поздним.