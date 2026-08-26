Камень-целитель и зеленый дым: мистические тайны могилы Александра Абдулова

Фото, видео: Кавашкин Борис/ТАСС

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Актер ушел из жизни 18 лет назад. Как спустя годы выглядит его последнее пристанище?

Александр Абдулов ушел из жизни 3 января 2008 года, не дожив нескольких месяцев до своего 55-летия. В августе 2007-го у артиста диагностировали рак. Болезнь была в запущенной четвертой стадии и дала метастазы.

Абдулов говорил: «То, какой длины будет жизнь, зависит от Бога, а вот какой ширины и насыщенности — от самого человека». И сам же доказал эту фразу на деле, щедро раздаривая себя зрителям, друзьям и женщинам.

Как выглядит могила актера спустя 18 лет после смерти — смотрите в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Что сейчас с могилой Александра Абдулова

Жизнь и смерть Александра Абдулова: как выглядит могила актера. Фото: 5-tv.ru

Со дня смерти Александра Абдулова прошло уже чуть больше 18. Однако его могила на Ваганьковском кладбище в Москве до сих пор является местом своеобразного паломничества среди поклонников. Особенно их много в памятные даты, на день рождения и день смерти артиста.

Главный элемент надгробия — внушительный валун карельского гранита, пронзенный белым мраморным крестом. Над крестом — профиль Абдулова в образе Ланселота в «Убить дракона». По бокам от креста вырезаны буквы, расположенные ступенчато — они ведут ввысь, напоминая о восхождении на Голгофу и непростой судьбе актера.

Памятник на Ваганьковском кладбище (центральная аллея) был торжественно открыт 29 мая 2009 года — в день рождения артиста, через год после его ухода. Идея принадлежала вдове Юлии Мешиной, а реализовал ее скульптор Владимир Матюхин.

Сама могила выглядит ухоженной и чистой. На ней всегда есть свежие цветы. Дочь Абдулова Евгения, которой на момент смерти отца было всего девять месяцев, регулярно навещает его могилу.

Вместе с мамой они каждый год 3 января (в день смерти) приходят на Ваганьковское кладбище. Ксения Алферова, которую Абдулов воспитывал как родную, тоже его помнит.

Легенды о могиле Александра Абдулова

Жизнь и смерть Александра Абдулова: как выглядит могила актера. Фото: 5-tv.ru

Незадолго до ухода Александра Абдулова один из его поклонников прислал ему письмо. В нем он рассказывал о чудодейственном камне в Карелии, который обладает невероятной целительной силой, и настойчиво советовал актеру приехать туда, чтобы прикоснуться к нему и победить болезнь.

Абдулов, уже очень слабый, не смог отправиться в это путешествие. Болезнь оказалась сильнее. Однако история получила неожиданное продолжение. Уже после его смерти вдова актера Юлия Мешина воплотила в жизнь этот символический жест: она привезла тот самый десятитонный валун из Карелии в Москву и сделала его основанием для памятника на могиле мужа. Только после смерти он «воссоединился» с глыбой из Карелии — серо-зеленым диабазом.

Камень, который должен был стать символом надежды, превратился в вечный памятник.

Второй миф связан с самим памятником, а точнее — с портретом актера в образе Ланселота из фильма «Убить дракона».

Ходит поверье, что если посмотреть прямо в глаза артисту на надгробной плите, можно потерять ориентацию в пространстве и внезапно оказаться в совершенно другой части кладбища, куда вы и не собирались заходить. Правда, сделать это непросто: портрет расположен высоко, а взгляд актера на нем немного направлен в сторону.

А самая мистическая история связана с девятым днем после смерти актера. Говорят, что в день, когда душа по христианским поверьям окончательно покидает мир живых, над могилой Абдулова заметили столб зеленоватого дыма, который поднимался прямо к небу.

Фанаты увидели в этом знамение — душу артиста приняли Небеса. Скептики же предложили более прозаическое объяснение: в тот день стояла пасмурная погода, и редкий луч солнца, пробившись сквозь тучи, создал этот необычный оптический эффект. Но, как это часто бывает, мистическая версия оказалась живучее.

Рождение вопреки обстоятельствам

Жизнь и смерть Александра Абдулова: как выглядит могила актера. Фото: 5-tv.ru

Будущий артист появился на свет 29 мая 1953 года в Тобольске, но свои детские годы считал неразрывно связанными с Ферганой, куда семья переехала, когда ему было три года.

Его отец, Гавриил Абдулов, был режиссером и основал первый в Средней Азии русский драматический театр, а мать, Людмила Александровна, работала там же гримером и костюмером. Появление Саши на свет было почти чудом. Мать, у которой уже росли двое сыновей, отчаянно хотела девочку и собиралась сделать аборт, но врачи хитростью уговорили ее рожать, сказав, что у нее будет дочь.

Позже она вспоминала, как после родов ей даже предложили обменять новорожденного сына на девочку из соседней палаты. К счастью, отец был непреклонен. Так в семье появился Саша, который с пяти лет уже выходил на сцену в отцовских спектаклях.

Путь к сцене через дворовые драки

В юности Абдулов не был примерным учеником — учиться ему было неинтересно, зато он был заядлым битломаном, обожал спорт и не пропускал ни одной дворовой драки. По фехтованию он даже получил звание мастера спорта.

Театр не был для него очевидным выбором. Он мечтал о спортивной карьере, но после школы решил поступать в «Щепку», провалился, год работал в театре, а затем все-таки поступил в ГИТИС.

«Ленком» и рождение легенды

Жизнь и смерть Александра Абдулова: как выглядит могила актера. Фото: 5-tv.ru

В 1974 году, еще студентом, Абдулов привлек внимание режиссера Марка Захарова и после выпуска в 1975 году был принят в труппу Театра имени Ленинского комсомола (ныне «Ленком»). Театр стал его вторым домом до конца жизни.

Он играл в спектаклях, которые вошли в историю: «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Варвар и еретик», «Поминальная молитва».

Кумир миллионов

В кино Абдулов снялся более чем в 120 фильмах. Настоящая слава пришла к нему после ролей в «Обыкновенном чуде», «Формуле любви», «С любимыми не расставайтесь».

Его фильмография — это калейдоскоп образов: от романтических героев до острохарактерных персонажей в «Место встречи изменить нельзя», «Чародеях», «Гардемаринах, вперед!», «Убить дракона». В 1986 году он стал заслуженным, а в 1991-м — народным артистом РСФСР.

Любовь на виду

Личная жизнь Абдулова была не менее яркой и бурной. В 1976 году он женился на актрисе Ирине Алферовой и удочерил ее дочь Ксению. Их брак считался одной из самых красивых пар советского кино и продлился почти 20 лет.

В 2006 году он женился на астрологе Юлии Мешиной, а в марте 2007 года у них родилась дочь Евгения. Это позднее счастье стало для него особенно дорогим.

Тяжелый конец

Жизнь и смерть Александра Абдулова: как выглядит могила актера. Фото: 5-tv.ru

В августе 2007 года у актера обнаружили запущенную форму рака. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал работать — играл в театре и снимался, до последнего отказываясь сидеть сложа руки.

3 января 2008 года рано утром Александр Абдулов скончался в стенах больницы. Ему было 54 года.