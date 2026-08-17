Пять лет без Грачевского: что стало с могилой создателя «Ералаша»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Легендарный режиссер обрел последнее пристанище на Троекуровском кладбище.

Прошло больше пяти лет с того дня, как перестало биться сердце создателя «Ералаша» Бориса Грачевского.

Режиссер покоится на Троекуровском кладбище в Москве. На его могиле установлен памятник с улыбающимся лицом режиссера — именно таким его запомнили миллионы зрителей.

Но как спустя пять лет выглядит место его последнего упокоения? Приезжает ли кто-нибудь на могилу режиссера и ухаживает ли за ней? Подробности в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

«Мог бы пожить»

Биография, жизнь и смерть режиссера Бориса Грачевского: как выглядит могила создателя «Ералаша»? Фото: 5-tv.ru

Бориса Грачевского не стало 14 января 2021 года, режиссеру был 71 год. Причиной смерти стал коронавирус — он попал в больницу в последние дни декабря 2020-го, а вскоре его перевели в реанимацию с поражением легких на три четверти. Врачи боролись за его жизнь, но спасти основателя знаменитого киножурнала не удалось.

Пять лет спустя его вдова Екатерина Белоцерковская все еще не может принять произошедшее.

«Мне очень много в соцсети пишут женщины, которые оказались в похожей ситуации. Они спрашивают: „Как справиться? Как быть?“ Я не могу ответить на этот вопрос. Я сама до сих пор не могу справиться, как я дам кому-то совет? Но могу точно сказать, что время не лечит, психологи точно не помогут. Здесь нет ответа — справиться невозможно», — признавалась она в разговоре с MK.RU.

Как выглядит могила Бориса Грачевского

Биография, жизнь и смерть режиссера Бориса Грачевского: как выглядит могила создателя «Ералаша»? Фото: 5-tv.ru

Последнее пристанище Бориса Юрьевича находится на Троекуровском кладбище — там, где уже покоятся многие деятели культуры. Соседство у него звездное: неподалеку захоронены Валентин Юдашкин, Анастасия Заворотнюк, Бедрос Киркоров и Вячеслав Добрынин. Похороны прошли скромно — лишь самые близкие люди.

Памятник на могиле появился ровно через год после смерти. Его задумка принадлежит вдове Екатерине, а воплотил идею в камне скульптор Дмитрий Федотов. Помогал с организацией старый друг Грачевского, директор «Ленкома» Марк Варшавер, знакомый с режиссером еще с 20 лет. Сам монумент изготовили бесплатно, в мастерской Федотова.

На темном граните — улыбающееся лицо Грачевского, легкое и жизнерадостное, каким его запомнили зрители. А рядом — символ всей его жизни: кинокамера и логотип «Ералаша». Спустя еще год у захоронения появилась ограда.

«Я сама ухаживаю»

Биография, жизнь и смерть режиссера Бориса Грачевского: как выглядит могила создателя «Ералаша»? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Поклонники, приходящие к могиле, не перестают удивляться: здесь всегда чисто, растет зеленая трава и есть немного свежих цветов. За этим порядком стоит только один человек — Екатерина Белоцерковская.

«Я сама ухаживаю», — говорит она без лишней пафосности, но в этих словах слышна боль.

Она регулярно приезжает на Троекуровское, и каждый визит дается ей тяжело. Пять лет — не срок, когда речь идет о потере любимого человека. Екатерина признается, что сначала муж часто снился ей, но теперь — все реже. Воспитывая общего сына Филиппа, она постоянно рассказывает мальчику об отце. Сам ребенок, по словам матери, очень похож на Грачевского.

Белоцерковская до сих пор хранит его вещи — спит в его рубашке. И после смерти мужа дала себе слово больше не выходить замуж.

Квартиры, дача и бесконечные суды — наследство Бориса Грачевского

Биография, жизнь и смерть режиссера Бориса Грачевского: как выглядит могила создателя «Ералаша»? Фото: 5-tv.ru

Наследство, оставшееся после режиссера, оказалось предметом долгих разбирательств. По данным СМИ, у Грачевского был двухэтажный дом под Москвой, трехкомнатная квартира в центре столицы, машины и банковские счета. Но именно жилье на улице Гиляровского стало яблоком раздора.

В марте 2024 года наследники — вдова Екатерина, бывшая жена Анна и дети от первого брака — поделили большую часть имущества поровну.

Четыре наследника и три союза Бориса Грачевского

Биография, жизнь и смерть режиссера Бориса Грачевского: как выглядит могила создателя «Ералаша»? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Личная жизнь создателя «Ералаша» была бурной. Три брака, четверо детей.

С первой женой Галиной Яковлевной он прожил 35 лет. В этом браке родились сын Максим и дочь Ксения.

Второй раз Грачевский женился на Анне Панасенко — разница в возрасте составляла около 40 лет. В 2012-м у пары родилась дочь Василиса. Но брак оказался недолгим.

Третья жена — Екатерина Белоцерковская — родила ему сына Филиппа. Мальчику на момент смерти отца не исполнилось и года.

Так у Бориса Юрьевича осталось четверо детей: двое взрослых и двое совсем юных.

От грузчика до основателя «Ералаша»

Биография, жизнь и смерть режиссера Бориса Грачевского: как выглядит могила создателя «Ералаша»? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Белянчев

Борис Грачевский родился в Москве в 1949 году. С шести лет участвовал в представлениях отца-конферансье. Но в актеры не пошел — после школы получил специальность токаря. После армии устроился на киностудию имени Горького грузчиком, просто чтобы быть ближе к мечте.

В кино попал в 20 лет — администратором на съемках сказки Роу «Варвара-краса, длинная коса». Именно его рука в перчатке с длинными когтями стала самым зловещим кадром фильма.

Но главное детище Грачевского — «Ералаш». В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом он основал знаменитый киножурнал для детей. Сначала был директором, а с 1984-го — бессменным худруком. Писал сценарии, а в 2009-м снял свой первый полный метр — фильм «Крыша».

Он был заслуженным деятелем искусств, лауреатом правительственной премии — но главной наградой оставалась любовь миллионов зрителей, выросших на его «Ералаше».