Лунный календарь маникюра на осень 2026 года: лучшие даты сентября, октября и ноября

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В какие дни стоит экспериментировать с цветом и формой, а в какие лучше отложить поход к мастеру по маникюру?

Осень редко остается одинаковой все три месяца. В сентябре мы еще сохраняем немного легкости ушедшего лета, в октябре появляется желание более теплых, сложных и насыщенных оттенков, а ноябрь постепенно уводит палитру в холодные, глубокие цвета. Поэтому и один универсальный «осенний маникюр» на весь сезон придумать сложно — да и не нужно.

Гораздо интереснее заранее отметить в календаре несколько дат для разных задач. Когда-то маникюр нужен перед важными переговорами, когда-то — перед свиданием, съемкой или мероприятием, а иногда хочется просто обновить образ и попробовать то, на что раньше не решались.

Какие даты осени 2026 года подходят для экспериментов с ногтями и ухода за ними — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за ногтями важен лунный календарь

Лунный календарь маникюра на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Лунный календарь в маникюре — не просто дань традициям, а продуманная система, основанная на ритмах природы и энергетике человека. Ногти, как и все тело, подчиняются лунным циклам: они растут, накапливают микроэлементы и восприимчивы к внешним воздействиям.

Выбирая день для процедуры, вы можете не только улучшить состояние пластины, но и привнести в жизнь гармонию, удачу и материальную стабильность.

В неблагоприятные же даты даже качественный маникюр рискует быстро потерять вид, а сама процедура — оказаться травматичной и лишить вас внутреннего равновесия. Именно поэтому так важен лунный календарь.

Главные даты осени 2026 для маникюра

Если не хочется сохранять десятки чисел, можно оставить себе три основные даты:

24 сентября;

20 октября;

23 ноября.

Это одни из наиболее универсальных дней каждого месяца. Их можно использовать для полноценного маникюра, обновления дизайна и подготовки к важным событиям.

Но если есть конкретная цель, выбор становится гораздо интереснее.

Маникюр на осень 2026 для финансовых задач

Лунный календарь маникюра на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Осенью тема денег постепенно меняет свое визуальное воплощение. Совсем необязательно три месяца подряд красить ногти в зеленый и добавлять золото.

В сентябре для финансовых вопросов особенно интересны 2, 19–20 и 24 сентября. Начало делового сезона хорошо поддерживают природные, достаточно спокойные оттенки: шалфейный, нефритовый, темная бирюза, бронза.

В октябре можно выделить 1, 2 и особенно 20 октября. Здесь палитра становится теплее и богаче: шоколад, каштан, корица, темная карамель, медь и бронза.

Ноябрь дает свои сильные даты для денежного маникюра — 10, 12, 19 и 23 ноября, причем особенно интересно 23 ноября. Цвета тоже становятся глубже: горький шоколад, холодный мокко, гранатовый, графитовый, серебристый металлик.

Если маникюр делается перед обсуждением стоимости работы, финансовыми переговорами, запуском проекта или крупной покупкой, имеет смысл выбирать не только символический цвет, но и дизайн, в котором вы сами чувствуете себя уверенно.

Иногда идеально выполненный глубокий шоколад производит гораздо более подходящее впечатление, чем буквальный «денежный» зеленый.

Маникюр на осень 2026 для любви, знакомств и свиданий

Лунный календарь маникюра на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Романтическая осенняя палитра тоже совершенно не обязана состоять исключительно из розового.

В сентябре обратите внимание на 13, 17 и 27 сентября. Здесь еще уместны более легкие оттенки: чайная роза, персик, теплый нюд, жемчужные покрытия.

В октябре особенно интересны 13–15 и 27 октября. Вместе с серединой осени цвета становятся насыщеннее: пыльная роза, вино, ягодные оттенки, красное дерево, теплый коралл.

А ноябрь уже позволяет добавить маникюру настоящей глубины. Для личных встреч хороши 17, 19 и 23 ноября, а в палитре появляются слива, темная вишня, гранат, черника и сложная пыльная роза.

Так за три месяца романтический маникюр может пройти путь от легкого персикового сентября до почти драматичной темной вишни ноября.

Маникюр на осень 2026 для работы, переговоров и карьерных событий

Лунный календарь маникюра на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Деловой маникюр — это тот случай, когда важнее всего не количество символических деталей, а общее впечатление от рук. Аккуратная форма, качественное покрытие и оттенок, который не спорит с образом, зачастую работают лучше сложного дизайна.

В сентябре сильными датами для рабочих вопросов станут 12 и 21–24 сентября.

В октябре — 16, 20 и 21 октября.

В ноябре — 12, 16, 19 и 23 ноября.

И здесь тоже необязательно три месяца носить один и тот же нюд. В сентябре можно выбрать кремовый, тауп или кофе с молоком. Октябрь позволяет добавить какао, глубокий бордовый и теплые кофейные оттенки. В ноябре красиво выглядят графит, холодный мокко, темно-синий и молочный с небольшой серебристой деталью.

Маникюр на осень 2026 для творчества, съемок и публичных мероприятий

Лунный календарь маникюра на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

А вот здесь осенью можно позволить себе значительно больше.

Если впереди съемка, выступление, презентация или событие, где руки будут попадать в кадр, в сентябре обратите внимание на 17–18 и 21–23 сентября. В маникюре можно использовать графику, необычные текстуры и хромированные детали.

Октябрь предлагает 17, 22 и 23 октября. Это время меди, терракоты, темной вишни, «кошачьего глаза», сочетания матовой и глянцевой поверхности.

В ноябре особенно интересен период 16–19 ноября. Здесь уже красиво выглядят серебристый хром, ледяные оттенки, графит, глубокий синий, необычная геометрия и сочетание зеркальных и матовых фактур.

Получается интересная сезонная история маникюра: сентябрь еще играет со светом, октябрь становится теплым и фактурным, а ноябрь постепенно добавляет первые зимние металлические оттенки.

Когда осенью 2026 лучше экспериментировать с формой и длиной в маникюре

Лунный календарь маникюра на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Если хочется перейти с коротких ногтей на более заметную длину, изменить привычный овал на квадрат или миндаль, попробовать наращивание или сложный дизайн, лучше использовать периоды растущей Луны.

В сентябре основное окно для экспериментального маникюра открывается после новолуния 11 сентября.

В октябре наиболее активный период приходится на 11–25 октября.

В ноябре — на 10–23 ноября.

При этом внутри каждого периода есть особенно сильные даты, поэтому для серьезного изменения образа лучше выбирать не просто растущую Луну, а один из благоприятных дней конкретного месяца.

Когда осенью 2026 ногтям лучше дать отдохнуть

Осенью есть и дни, когда вместо нового покрытия полезнее выбрать восстановление.

В сентябре осторожнее стоит быть 6–7 сентября. 11 сентября наступит новолуние, а 26 сентября — полнолуние.

В октябре для спокойного ухода лучше оставить 4 и 6 октября. 10 октября произойдет новолуние, а 25–26 октября также не подходят для серьезных экспериментов, причем 26 числа наступит полнолуние.

В ноябре неблагоприятными являются 8 и 9 ноября, причем 9 ноября — новолуние. 24 ноября наступит полнолуние, поэтому кардинальную смену формы или непривычную процедуру тоже разумнее перенести.

Такие дни можно использовать для ухода за кутикулой, укрепления ногтевой пластины, питательных масок и кремов для рук.

Как меняется осенняя палитра в маникюре

Лунный календарь маникюра на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Если посмотреть на три месяца вместе, получается почти готовая цветовая история осени.

Сентябрь — шалфей, нефрит, темная бирюза, чайная роза, персик, тауп и бронза.

Октябрь — шоколад, карамель, корица, каштан, терракота, вино, красное дерево, медь и бронза.

Ноябрь — слива, гранат, черника, горький шоколад, холодный мокко, графит, темно-синий и серебро.

Поэтому совсем необязательно искать один «правильный» цвет для денег, любви или успеха. Гораздо интереснее учитывать и задачу, и сезон, и собственный образ.