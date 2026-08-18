Рассольник в банке на зиму: 5 рецептов домашних заготовок сытного супа на зиму

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Сезон заготовок — отличный момент запастись рассольником в банках. Зимой такая заготовка сэкономит время и поможет быстро приготовить ароматный, сытный суп для всей семьи.

Сезон заготовок — это не только варенье и салаты. Если заранее закатать заготовки рассольника, зимой появится отличная возможность переложить приготовление обеда на плечи этих самых банок.

Чтобы в самые неприятно-морозные дни не приходилось долго стоять у плиты ради любимого наваристого кисловатого супа, 5-tv.ru узнал у шеф-повара Зинаиды Тарантиновой разные способы консервации.

Рассольник в банке с томатной пастой — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Этот вариант предполагает использование свежих овощей и томатной пасты, что придает супу насыщенный цвет и легкую кислинку. Перловка добавляется в полуготовом виде, что сокращает время финальной варки зимой.

Ингредиенты:

Крупа перловая — 250 миллилитров;

Огурцы свежие — 700 граммов;

Морковь — 300 граммов;

Перец сладкий — 300 граммов;

Лук репчатый — 300 граммов;

Паста томатная — 150 миллилитров;

Соль — 1 столовая ложка (с небольшой горкой);

Сахар — 1 чайная ложка;

Масло растительное — 3 столовые ложки;

Уксус столовый (9%) — 40 миллилитров.

Приготовление:

Промыть перловую крупу, залить чистой водой и отварить в течение примерно 20 минут. Крупа должна оставаться слегка упругой. Очистить морковь, репчатый лук и сладкий перец. Морковь натереть на крупной терке, остальные овощи нарезать кубиками среднего размера. Разогреть растительное масло в казане. Отправить туда нарезанный лук и обжаривать до прозрачного состояния. Добавить к луку морковь, спустя 5 минут — сладкий перец и томатную пасту. Перемешать, накрыть крышкой и тушить около 15 минут. Если смесь кажется слишком густой, влить немного горячей воды. Всыпать нарезанные свежие огурцы, полуготовую перловку, сахар и соль. Еще раз перемешать и тушить все вместе 15 минут. Влить столовый уксус, прогреть массу на огне около 5 минут. Разложить получившуюся смесь по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Закатать прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть емкости вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Белорусский рассольник с перловкой — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Эта заготовка ценна тем, что не требует предварительной варки или замачивания крупы — все тушится вместе. Интересная особенность: свежие огурцы в процессе хранения в банке приобретают вкус соленых, что максимально приближает заготовку к классическому рассольнику.

Ингредиенты:

Огурец свежий — 3 килограмма;

Помидоры — 1,5 килограмма;

Лук репчатый — 1 килограмм;

Морковь — 1 килограмм;

Крупа перловая — 500 граммов;

Соль — 2 столовые ложки;

Сахар — 4 столовые ложки;

Уксус (9%) — 0,5 стакана;

Вода — 0,5 литра;

Масло растительное — 0,5 стакана.

Приготовление:

Огурцы нарезать кубиками (или натереть на терке для большей однородности). Лук мелко порубить, морковь натереть на крупной терке. С томатов удалить кожицу, мякоть нарезать кусочками или пропустить через мясорубку. Перловую крупу тщательно промыть под проточной водой. В емкость с толстым дном выложить подготовленные помидоры, влить воду, добавить соль, сахар и растительное масло. Засыпать огурцы, лук, морковь и промытую перловку. Перемешать. Массу рекомендуется перемешивать ложкой, чтобы осталось меньше лишней жидкости. Варить содержимое емкости 20 минут с момента начала кипения. Добавить уксус и продолжать тушение еще 10 минут. Расфасовать горячую заготовку по стерильным банкам, закатать крышками. Банки перевернуть и обязательно укутать до полного остывания.

Пикантный рассольник с оливками — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Нестандартное решение для тех, кто хочет добавить традиционному супу нотку Средиземноморья. Оливки в вареном виде дают интересную кислинку, которая отлично сочетается с солеными огурцами.

Ингредиенты (на одну кастрюлю супа):

Оливки без косточки — 50 граммов;

Морковь — 1 штука (около 100 граммов);

Огурцы соленые — 2 штуки (около 60 граммов);

Лук репчатый — 1 штука (около 80 граммов);

Перловка — 100 граммов;

Паста томатная — 2 столовые ложки;

Сахар — 1 чайная ложка;

Лавровый лист — 2 штуки;

Соль и перец черный молотый — по вкусу;

Масло растительное — для обжарки.

Приготовление:

Репчатый лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке. В сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого оттенка. Добавить к луку морковь, натертые соленые огурцы, томатную пасту и сахар. Перемешать, тушить овощи в течение 10 минут до размягчения. В отдельной кастрюле отварить перловку в течение 20 минут после закипания. Соединить в кастрюле отваренную перловку и тушеную овощную заправку. Оливки разрезать пополам и отправить в кастрюлю. Добавить лавровый лист, соль и специи. Варить суп еще 5–10 минут. Разложить суп по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Закатать прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть емкости вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Рассольник в банке без перловки — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Эта заготовка — настоящий «конструктор». В ней нет крупы, а есть только овощная основа. Зимой уже можно решить, добавлять ли в суп соленые огурцы, рис или картошку.

Ингредиенты:

Крупа перловая — 2 стакана;

Морковь — 1 килограмм;

Помидоры — 1 килограмм;

Лук репчатый — 1 килограмм;

Соль — 1 столовая ложка;

Масло растительное — 1 стакан;

Уксус столовый (9%) — 40–50 миллилитров.

Приготовление:

Перловую крупу замочить в холодной воде на ночь. Утром промыть и отварить до полуготовности.

Овощи очистить. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками. Помидоры измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло. Выложить лук и пассеровать до мягкости. Добавить тертую морковь и жидкую томатную массу. Перемешать и довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить 40 минут, периодически помешивая. Посолить овощи, добавить к ним готовую перловку и тушить еще 5–10 минут. В конце приготовления влить уксус, перемешать и прогревать смесь 5 минут. Разлить заготовку по стерилизованным банкам, закатать крышками. Перевернуть и укутать одеялом для медленного остывания.

Экспресс-рассольник с овощами — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Этот метод подходит для самых занятых хозяек. Минимальный набор продуктов, никакой варки круп — только овощи и уксус. Идеально для быстрого приготовления супов на мясном бульоне.

Ингредиенты:

Огурцы свежие — 1 килограмм;

Морковь — 300 граммов;

Лук репчатый — 250 граммов;

Чеснок — 4 зубчика (или по вкусу);

Петрушка (или любая другая зелень) — 70 граммов;

Соль — по вкусу;

Уксус столовый (9%) — 50 миллилитров.

Приготовление: