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Рассольник в банке на зиму: 5 рецептов домашних заготовок сытного супа на зиму

София Бабина 97 0
😋Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках— фото
Эксклюзив

Фото: 5-tv.ru

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Сезон заготовок — отличный момент запастись рассольником в банках. Зимой такая заготовка сэкономит время и поможет быстро приготовить ароматный, сытный суп для всей семьи.

Сезон заготовок — это не только варенье и салаты. Если заранее закатать заготовки рассольника, зимой появится отличная возможность переложить приготовление обеда на плечи этих самых банок.

Чтобы в самые неприятно-морозные дни не приходилось долго стоять у плиты ради любимого наваристого кисловатого супа, 5-tv.ru узнал у шеф-повара Зинаиды Тарантиновой разные способы консервации.

Рассольник в банке с томатной пастой — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Этот вариант предполагает использование свежих овощей и томатной пасты, что придает супу насыщенный цвет и легкую кислинку. Перловка добавляется в полуготовом виде, что сокращает время финальной варки зимой.

Ингредиенты:

  • Крупа перловая — 250 миллилитров;
  • Огурцы свежие — 700 граммов;
  • Морковь — 300 граммов;
  • Перец сладкий — 300 граммов;
  • Лук репчатый — 300 граммов;
  • Паста томатная — 150 миллилитров;
  • Соль — 1 столовая ложка (с небольшой горкой);
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Масло растительное — 3 столовые ложки;
  • Уксус столовый (9%) — 40 миллилитров.

Приготовление:

  1. Промыть перловую крупу, залить чистой водой и отварить в течение примерно 20 минут. Крупа должна оставаться слегка упругой.
  2. Очистить морковь, репчатый лук и сладкий перец. Морковь натереть на крупной терке, остальные овощи нарезать кубиками среднего размера.
  3. Разогреть растительное масло в казане. Отправить туда нарезанный лук и обжаривать до прозрачного состояния.
  4. Добавить к луку морковь, спустя 5 минут — сладкий перец и томатную пасту. Перемешать, накрыть крышкой и тушить около 15 минут. Если смесь кажется слишком густой, влить немного горячей воды.
  5. Всыпать нарезанные свежие огурцы, полуготовую перловку, сахар и соль. Еще раз перемешать и тушить все вместе 15 минут.
  6. Влить столовый уксус, прогреть массу на огне около 5 минут.
  7. Разложить получившуюся смесь по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Закатать прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть емкости вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Белорусский рассольник с перловкой — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Эта заготовка ценна тем, что не требует предварительной варки или замачивания крупы — все тушится вместе. Интересная особенность: свежие огурцы в процессе хранения в банке приобретают вкус соленых, что максимально приближает заготовку к классическому рассольнику.

Ингредиенты:

  • Огурец свежий — 3 килограмма;
  • Помидоры — 1,5 килограмма;
  • Лук репчатый — 1 килограмм;
  • Морковь — 1 килограмм;
  • Крупа перловая — 500 граммов;
  • Соль — 2 столовые ложки;
  • Сахар — 4 столовые ложки;
  • Уксус (9%) — 0,5 стакана;
  • Вода — 0,5 литра;
  • Масло растительное — 0,5 стакана.

Приготовление:

  1. Огурцы нарезать кубиками (или натереть на терке для большей однородности). Лук мелко порубить, морковь натереть на крупной терке.
  2. С томатов удалить кожицу, мякоть нарезать кусочками или пропустить через мясорубку.
  3. Перловую крупу тщательно промыть под проточной водой.
  4. В емкость с толстым дном выложить подготовленные помидоры, влить воду, добавить соль, сахар и растительное масло.
  5. Засыпать огурцы, лук, морковь и промытую перловку. Перемешать. Массу рекомендуется перемешивать ложкой, чтобы осталось меньше лишней жидкости.
  6. Варить содержимое емкости 20 минут с момента начала кипения.
  7. Добавить уксус и продолжать тушение еще 10 минут.
  8. Расфасовать горячую заготовку по стерильным банкам, закатать крышками. Банки перевернуть и обязательно укутать до полного остывания.

Пикантный рассольник с оливками — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Нестандартное решение для тех, кто хочет добавить традиционному супу нотку Средиземноморья. Оливки в вареном виде дают интересную кислинку, которая отлично сочетается с солеными огурцами.

Ингредиенты (на одну кастрюлю супа):

  • Оливки без косточки — 50 граммов;
  • Морковь — 1 штука (около 100 граммов);
  • Огурцы соленые — 2 штуки (около 60 граммов);
  • Лук репчатый — 1 штука (около 80 граммов);
  • Перловка — 100 граммов;
  • Паста томатная — 2 столовые ложки;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Лавровый лист — 2 штуки;
  • Соль и перец черный молотый — по вкусу;
  • Масло растительное — для обжарки.

Приготовление:

  1. Репчатый лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке. В сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого оттенка.
  2. Добавить к луку морковь, натертые соленые огурцы, томатную пасту и сахар. Перемешать, тушить овощи в течение 10 минут до размягчения.
  3. В отдельной кастрюле отварить перловку в течение 20 минут после закипания.
  4. Соединить в кастрюле отваренную перловку и тушеную овощную заправку.
  5. Оливки разрезать пополам и отправить в кастрюлю.
  6. Добавить лавровый лист, соль и специи. Варить суп еще 5–10 минут.
  7. Разложить суп по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Закатать прокипяченными металлическими крышками. Перевернуть емкости вверх дном, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.

Рассольник в банке без перловки — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Эта заготовка — настоящий «конструктор». В ней нет крупы, а есть только овощная основа. Зимой уже можно решить, добавлять ли в суп соленые огурцы, рис или картошку.

Ингредиенты:

  • Крупа перловая — 2 стакана;
  • Морковь — 1 килограмм;
  • Помидоры — 1 килограмм;
  • Лук репчатый — 1 килограмм;
  • Соль — 1 столовая ложка;
  • Масло растительное — 1 стакан;
  • Уксус столовый (9%) — 40–50 миллилитров.

Приготовление:

  1. Перловую крупу замочить в холодной воде на ночь.
  2. Утром промыть и отварить до полуготовности.
    Овощи очистить. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кубиками. Помидоры измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
  3. В кастрюлю с толстым дном налить растительное масло. Выложить лук и пассеровать до мягкости.
  4. Добавить тертую морковь и жидкую томатную массу. Перемешать и довести до кипения. Уменьшить огонь и тушить 40 минут, периодически помешивая.
  5. Посолить овощи, добавить к ним готовую перловку и тушить еще 5–10 минут.
  6. В конце приготовления влить уксус, перемешать и прогревать смесь 5 минут.
  7. Разлить заготовку по стерилизованным банкам, закатать крышками. Перевернуть и укутать одеялом для медленного остывания.

Экспресс-рассольник с овощами — рецепты заготовок на зиму

Простые рецепты заготовок рассольника на зиму в банках. Фото: 5-tv.ru

Этот метод подходит для самых занятых хозяек. Минимальный набор продуктов, никакой варки круп — только овощи и уксус. Идеально для быстрого приготовления супов на мясном бульоне.

Ингредиенты:

  • Огурцы свежие — 1 килограмм;
  • Морковь — 300 граммов;
  • Лук репчатый — 250 граммов;
  • Чеснок — 4 зубчика (или по вкусу);
  • Петрушка (или любая другая зелень) — 70 граммов;
  • Соль — по вкусу;
  • Уксус столовый (9%) — 50 миллилитров.

Приготовление:

  1. Свежие огурцы (и при необходимости очистить от грубой кожицы) и морковь натереть на крупной терке.
  2. Репчатый лук нарезать мелким кубиком. Чеснок пропустить через пресс, зелень мелко порубить.
  3. Соединить все измельченные овощи в просторной кастрюле, добавить соль и перемешать. Оставить под крышкой на 2 часа при комнатной температуре, чтобы выделился сок.
  4. Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения на среднем огне. Убавить нагрев и проварить заправку 10–15 минут.
  5. За 5 минут до готовности влить уксус, перемешать.
  6. Разложить горячую овощную массу по стерильным банкам, закатать. Перевернуть и укутать до остывания.