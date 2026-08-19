Закатайте чесночные стрелки: ТОП-5 рецептов маринованных и соленых побегов

Фото: 5-tv.ru

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Чесночные стрелки могут стать отличной закуской или специей к другому блюду.

Каждое лето на грядках появляются упругие зеленые побеги чеснока с бутончиками на концах. Многие дачники их срезают и выбрасывают, чтобы растение направило все силы на формирование крупной головки. И делают это совершенно зря.

Чесночные стрелки — это настоящий деликатес с мягким, не таким резким, как у зубчиков, вкусом. Их можно и нужно заготавливать на зиму: мариновать, солить, замораживать, превращать в пасту или ароматное масло.

Важное правило: для любых заготовок выбирайте только молодые, нежные побеги. Как только стрелки начнут раскрываться — они становятся жесткими и для еды уже непригодны. Идеальная длина побега для кулинарной обработки — 15–18 сантиметров.

Своими рецептами эксклюзивно с 5-tv.ru поделилась шеф-повар Зинаида Тарантинова.

Заморозка: куда деть чесночные стрелки и что с ними делать

Что делать с чесночными стрелками: идеи и рецепты заготовок на зиму. Как приготовить, засолить и замариновать чесночные стрелки. Фото: 5-tv.ru

Заморозка не требует ни стерилизации, ни варки.

Способ первый: нарезка

Подготовленные стрелки (вымойте, обрежьте соцветия и кончики) некрупно нарежьте. Нарезанные стрелки можно сразу пересыпать в контейнер или пакет и отправить в морозилку. Чтобы другие продукты в морозилке не пропахли чесноком, лучше использовать вакуумные пакеты или плотно закрывающиеся контейнеры.

Способ второй: измельчение

Можно сделать еще проще: перемолоть стрелки в комбайне, разложить по герметичным пакетикам и заморозить.

Главный совет: не морозьте массу комом — раскладывайте ее плоско по пакетикам. Тогда от нее будет легко отламывать нужное количество.

Зимой замороженные стрелки добавляют в супы, при тушении овощей, к мясным блюдам.

Сушка чесночных стрелок — приправа на весь год

Что делать с чесночными стрелками: идеи и рецепты заготовок на зиму. Как приготовить, засолить и замариновать чесночные стрелки. Фото: leion-media

Измельченные чесночные стрелки можно высушить и получить ароматную приправу.

Для этого стрелки пропускают через мясорубку или измельчитель, выкладывают на противень, застеленный пергаментом, и сушат в духовке при 50 градусах.

Высушенные стрелки превращаются в замечательную приправу, которую хранят в стеклянной банке.

Маринованные чесночные стрелки — рецепт хрустящей закуски на зиму

Что делать с чесночными стрелками: идеи и рецепты заготовок на зиму. Как приготовить, засолить и замариновать чесночные стрелки. Фото: 5-tv.ru

Маринование — пожалуй, самый популярный способ заготовки. Готовые стрелки получаются хрустящими, пикантными и отлично оттеняют вкус жареного мяса или картошки.

Ингредиенты:

Стрелки молодого чеснока — килограмм;

Вода — один литр;

Сахарный песок — две столовые ложки;

Соль — одна столовая ложка;

Уксус 9% — 70 миллилитров;

Лавровый лист — две штуки;

Перец черный горошком — восемь–десять штук;

Перец душистый горошком — две штуки (по желанию);

Семена горчицы — одна чайная ложка (по желанию).

Приготовление:

Простерилизуйте банки любым удобным способом. Промойте стрелки, удалите испорченные, обрежьте соцветия и жесткие кончики. Нарежьте на фрагменты такой длины, чтобы они входили в банку по плечики. Бланшируйте стрелки: вскипятите воду в кастрюле, подготовьте миску с ледяной водой. Опустите стрелки в кипяток на одну-две минуты, затем сразу остудите в ледяной воде. Это сохранит яркий зеленый цвет и хруст. Плотно утрамбуйте стрелки вертикально в банки. Приготовьте маринад: доведите воду до кипения, добавьте соль, сахар, перец, семена горчицы и лавровый лист. Варите 3 минуты. После закипания влейте уксус, перемешайте. Залейте стрелки горячим маринадом, закатайте банки, переверните на крышки до полного остывания, затем уберите в прохладное место.

Соленые чесночные стрелки — рецепт заготовки на зиму

Что делать с чесночными стрелками: идеи и рецепты заготовок на зиму. Как приготовить, засолить и замариновать чесночные стрелки. Фото: 5-tv.ru

Засолка считается более полезным способом, чем маринование. Этот рецепт прост и не требует многочасового стояния у плиты.

Ингредиенты:

Чесночные стрелки — 400 граммов;

Соль — 20 граммов;

Сахар — 20 граммов;

Питьевая вода — 300 миллилитров.

Приготовление:

Обрежьте каждую стрелку снизу и сверху — для засолки используется только средняя часть. Вымойте стрелки. Сложите в чистую банку. Приготовьте рассол из воды, соли и сахара, доведите до кипения и залейте стрелки. Закройте банку крышкой и оставьте для засолки.

Рецепт пасты из чесночных стрелок — на бутерброды и не только

Что делать с чесночными стрелками: идеи и рецепты заготовок на зиму. Как приготовить, засолить и замариновать чесночные стрелки. Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert

Паста — отличная заготовка для быстрого перекуса. Ее можно намазывать на хлеб, добавлять в соусы и подливки.

Ингредиенты:

Чесночные стрелки — килограмм;

Соль — три чайные ложки;

Растительное масло — шесть столовых ложек.

Приготовление:

Промойте стрелки, срежьте светлую твердую часть, оставив только мягкую зелень. Просушите. Пропустите стрелки через мясорубку. Если паста получилась крупной, пропустите два раза. Добавьте соль и масло, тщательно перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, плотно утрамбовывая. Сверху добавьте еще одну-две столовые ложки масла — оно должно выступать над пастой на несколько миллиметров. Хранится в холодильнике два-три месяца. Для увеличения срока хранения часть банок можно заморозить.

Рецепт чесночного масла — ароматный полуфабрикат на зиму

Что делать с чесночными стрелками: идеи и рецепты заготовок на зиму. Как приготовить, засолить и замариновать чесночные стрелки. Фото: www.globallookpress.com/Per Karlsson Â© info@bkwine.com

Чесночное масло можно приготовить как со сливочным, так и с оливковым маслом. Пропорции здесь строгих нет — все делается по вкусу.

Измельченные стрелки смешивают с размягченным сливочным маслом до однородной массы, перекладывают в формочки для льда и замораживают. Таким же образом готовят с оливковым маслом.

Зимой такие кубики добавляют в пельмени, в картошку, в разные гарниры — получается вкусно и ароматно. Кубики с оливковым маслом можно использовать и для обжарки.

Несколько общих советов по приготовлению чесночных стрелок

Что делать с чесночными стрелками: идеи и рецепты заготовок на зиму. Как приготовить, засолить и замариновать чесночные стрелки. Фото: legion-media