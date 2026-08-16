Щи в банке на зиму: 5 вкусных рецептов домашних заготовок супов
Фото, видео: 5-tv.ru
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Эти закрутки выручат в холодное время года — ведь сытный обед можно будет организовать за считанные минуты.
Летние заготовки ничуть не ограничивают творческий процесс приготовления щей. Заранее можно сделать и зеленые, и томатные — а потом зимой за несколько минут подать их на стол.
Суп, приготовленный из банки с овощной смесью, по вкусу отличается от свежесваренного — он более насыщенный, томленый.
5-tv.ru записал за шеф-поварами Антоном Прокофьевым и Зинаидой Тарантиновой несколько вариантов заготовок щей — от традиционной квашеной капусты до пикантного сельдерея.
Секрет долгого томления
Классическая заготовка на основе квашеной капусты требует больше времени, чем другие рецепты, но результат того стоит. Главное правило — никакой спешки.
Для приготовления берется килограмм квашеной капусты вместе с рассолом. К ней добавляется 100 граммов воды, что составляет пропорцию примерно один к десяти. Жидкости должно быть совсем немного, только чтобы капуста не пригорела в начале томления.
«Томится 6 часов в духовке при температуре 120—140 градусов», — рассказал Прокофьев.
По окончании томления горячую массу нужно расфасовать по стерилизованным банкам. Обязательное условие — стерилизация в кипятке. После закатки банки прекрасно хранятся при комнатной температуре, но обязательно в темном месте.
Зимой достаточно открыть банку и переложить содержимое в кастрюлю.
«Добавили там немножко поджарки, несколько раздавленных вареных картофелин, по желанию мяса, бульон, и все это вот вместе довели до кипения, дали чуть настояться», — добавил шеф-повар.
Грибные щи в банке — заготовки на зиму
Этот рецепт будет находкой для ценителей насыщенных, плотных супов. Лесные грибы или обычные шампиньоны придают заготовке особый лесной аромат, который полностью раскрывается при разогревании.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 1,5 килограмма;
- Грибы (белые, подосиновики или шампиньоны) — 500 граммов;
- Морковь — 300 граммов;
- Лук репчатый — 300 граммов;
- Томатная паста — 2 столовые ложки;
- Соль — 1 столовая ложка;
- Уксус 9% — 50 миллилитров;
- Масло растительное — 100 миллилитров;
- Сахар — 1 столовая ложка.
Приготовление:
- Предварительно отварить грибы в подсоленной воде (20 минут) и откинуть на дуршлаг.
- Нашинковать капусту тонкой соломкой. Лук нарезать небольшими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить лук и морковь в сотейнике с толстым дном до мягкости, используя растительное масло.
- Выложить к овощам отваренные грибы и жарить все вместе еще 10 минут, периодически перемешивая.
- Добавить в сотейник нашинкованную капусту, томатную пасту, соль и сахар. Влить немного воды.
- Тушить смесь под крышкой на медленном огне около 40 минут, пока капуста полностью не станет мягкой.
- Влить уксус, перемешать и потомить еще 5 минут.
- Готовую массу распределить по стерильным банкам и закатать.
Сладковатые щи с перцем — заготовки на зиму
Эти щи особенно хороши для тех, кто любит, чтобы в тарелке было много ярких овощей. Болгарский перец и помидоры делают бульон насыщенным и красивым.
Заготовка отлично стоит при любой комнатной температуре.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная (зимний сорт) — 2 килограмма;
- Помидоры — 1 килограмм;
- Перец болгарский — 500 граммов;
- Морковь — 500 граммов;
- Лук репчатый — 300 граммов;
- Томатная паста (или соус) — 1 стакан;
- Масло растительное — 1 стакан;
- Сахар — 5 столовых ложек;
- Соль — 3 столовые ложки;
- Перец черный горошком — 10 штук;
- Уксусная эссенция — 1 чайная ложка.
Приготовление:
- Нарезать болгарский перец соломкой. Для экономии времени его можно пропустить через мясорубку, но нарезка делает блюдо красивее.
- Лук нарезать кубиками. Помидоры пропустить через мясорубку. Морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать.
- В большой таз или кастрюлю влить масло, нагреть, добавить лук и морковь, слегка обжарить (5–10 минут). Этот шаг можно опустить для более легкого варианта.
- Добавить перемолотые помидоры и нарезанный перец, всыпать сахар и соль, довести до легкого кипения. Постепенно засыпать капусту, тщательно перемешивая массу.
- Тушить 25–30 минут на умеренном огне, не забывая помешивать.
- Добавить томатную пасту и тушить еще 15 минут.
- Влить уксус, добавить черный перец горошком, перемешать и тушить 5 минут. Разложить по банкам, закатать, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
Зеленые щи с сельдереемм — заготовки на зиму
Необычный рецепт для тех, кто устал от классики. Сельдерей и шпинат дают свежий, пряный вкус, а перец чили добавляет приятную остроту.
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 180 граммов;
- Масло оливковое — 40 миллилитров;
- Сельдерей (стебли) — 300 граммов;
- Перец чили (зеленый и красный) — 20 граммов;
- Шпинат — 200 граммов;
- Соль — 15 граммов.
Приготовление:
- Лук очистить и нарезать полукольцами.
- В глубокой сковороде разогреть оливковое масло, выложить лук и обжарить до мягкости. Стебли сельдерея вымыть и нарезать кусочками толщиной около 0,5 сантиметра. Выложить к луку и готовить на среднем огне 15 минут, периодически помешивая.
- Перец чили очистить от семян (работать в перчатках), нарезать тонкими полосками и отправить в сковороду.
- Шпинат тщательно промыть под проточной водой, удалить жесткие части. Нарезать полосками шириной 5 миллиметров и выложить к остальным ингредиентам.
- Готовить все вместе 6–7 минут, пока масса не уменьшится в объеме.
- Разложить горячую смесь по чистым банкам, прикрыть крышками. Поставить банки в кастрюлю с горячей водой (уровень — по плечики банок). Пастеризовать в кипящей воде 12 минут.
- Закатать, перевернуть, укутать махровым полотенцем и оставить до полного остывания (около суток).
Быстрый вариант щей в банке с томатной пастой — заготовки на зиму
Если нужно заготовить много и быстро, этот рецепт станет палочкой-выручалочкой. Все овощи просто томятся в одной кастрюле.
Ингредиенты:
- Капуста — 500 граммов;
- Лук репчатый — 100 граммов;
- Морковь — 100 граммов;
- Перец болгарский — 120 граммов;
- Помидоры — 200 граммов;
- Масло растительное — 100 миллилитров;
- Томатная паста — 40 граммов;
- Соль — 5 граммов;
- Сахар — 20 граммов;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Вода — 100 миллилитров;
- Уксус — 40 миллилитров.
Приготовление:
- Капусту нашинковать. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. Перец очистить от семян и нарезать брусочками. Помидоры нарезать кубиками.
- В кастрюлю налить растительное масло и выложить овощи слоями в следующем порядке: лук, капуста, морковь, болгарский перец, помидоры.
- Сверху насыпать соль, сахар и перец, добавить томатную пасту и влить воду.
- Отправить кастрюлю на огонь, накрыть крышкой и тушить 20 минут.
- По истечении времени перемешать овощи и тушить еще 30 минут. В самом конце влить уксус, подержать на огне пару минут.
- Разложить готовые щи по стерилизованным банкам, закатать стерильными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укрыть теплым пледом и оставить до полного остывания на сутки.