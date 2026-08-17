Новые «Джентльмены удачи»: кто из актеров смог бы сыграть Доцента, Хмыря и Али-Бабу

Фото: Кадр из фильма "Джентльмены удачи", режиссер Александр Серый, 1971г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Эту комедию сложно представить без Евгения Леонова, Георгия Вицина и Савелия Крамарова. Но какой она могла бы быть, если бы ее снимали в 2026-м?

Культовых «Джентльменов удачи» невозможно представить без Евгения Леонова, Савелия Крамарова, Георгия Вицина и Раднэра Муратова. Их герои давно стали частью народной культуры, а отдельные реплики знают даже те, кто фильм не смотрел.

«Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!»; «Все! Кина не будет! Электричество кончилось!»; «Пасть порву, моргалы выколю!» — эти фразы знает каждый советский человек.

Но что, если перенести легендарную историю в наши дни? Кто сегодня смог бы сыграть Доцента, Хмыря, Косого и Али-Бабу так, чтобы зритель поверил в этих персонажей?

Евгений Трошкин / Доцент — Сергей Безруков

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Евгений Леонов совершил невозможное — сыграл сразу две роли: доброго, наивного заведующего детским садом Трошкина и его полную противоположность — вора-рецидивиста по кличке Доцент.

Сценарий изначально писался именно под Леонова, и он блестяще справился с задачей: его Доцент — хитрый, опасный, с тягучей речью, а Трошкин — открытый, мягкий, почти детский. Леонов ходил в Бутырку, чтобы прочувствовать образ заключенного, и эта подготовка чувствуется в каждом жесте.

Сыграть его сегодня мог бы Сергей Безруков — один из самых универсальных актеров современной России. Он умеет быть и суровым, и уязвимым, и комичным, и драматичным — иногда в одной сцене. Вспомните его работу в «Бригаде» (жесткий, харизматичный Саша Белов) и одновременно в «Есенине» (ранимый, тонкий поэт) — это та самая амплитуда, которая требуется для Трошкина и Доцента.

К тому же Безруков уже играл в современной интерпретации «Джентльменов удачи» роль аниматора Трешкина, и это дало ему бесценный опыт работы с материалом. Его Доцент будет не просто злодеем, а человеком с внутренней харизмой, а его Трошкин — по-настоящему трогательным «человеком с открытым сердцем и доброй душой».

Хмырь (Гаврила Петрович Шереметьев) — Виктор Сухоруков

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Хмырь — самый философски-грустный член банды. Георгий Вицин создал образ человека, которому зритель действительно сопереживает. Его Хмырь не злой, а скорее уставший от жизни, с вечной тоской во взгляде и тягучей, чуть заикающейся речью.

Утвердили Вицина на эту роль не сразу — пробовались Рудольф Рудин и Лев Дуров, но именно Георгий принес в образ ту самую «вицинскую» беззащитность.

Сыграть его сегодня мог бы Виктор Сухоруков — актер с редким даром создавать запоминающихся «странных» персонажей. Вспомните его работы у Балабанова — везде он играет людей с надломом, с внутренней болью, которую прячет за внешней нелепостью.

Он умеет быть и смешным, и трагическим одновременно, и это ровно то, что нужно для Хмыря. Сухоруков способен передать ту самую «вицинскую» интонацию — когда герой вроде бы говорит ерунду, а за ней чувствуется глубокая человеческая усталость. К тому же внешне он органично вписывается в типаж «бывалого, но не злого уголовника».

Косой (Федя Ермаков) — Павел Деревянко

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Косой — самый нелепый и трогательный член банды. Савелий Крамаров, которого миллионы зрителей запомнили именно по этой роли, создал образ глуповатого, суетливого, но по-своему обаятельного уголовника. Косой постоянно совершает нелепые поступки и излагает мысли сумбурно — достаточно вспомнить сцену с объяснением таксисту, какое дерево он видел возле памятника.

Сыграть его сегодня мог бы Павел Деревянко — актер с уникальной комедийной энергетикой и редкой мимикой. Он умеет быть смешным, трогательным и одновременно уместным в любой комичной ситуации. Деревянко способен передать ту самую крамаровскую суетливость и искреннюю глуповатость, которая делает Косого по-настоящему любимым многими героем.

Али-Баба (Василий Алибабаевич) — Дато Бахтадзе

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; РИА Новости/Валерий Мельников

Али-Баба — самый спокойный и рассудительный из банды, молчаливый здоровяк с добрыми глазами. Раднэр Муратов создал образ человека, который вроде бы и преступник, но вызывает скорее симпатию, чем страх. Его фраза «Я — Али-Баба» и немногословность стали неотъемлемой частью фильма.

Сыграть его сегодня мог бы Дато Бахтадзе. Бахтадзе уже имеет опыт работы в современной версии «Джентльменов удачи», и он органично вписался в этот образ. У него есть нужная фактура — крупный, основательный, с восточной внешностью и спокойной харизмой. Он умеет быть немногословным, но при этом выразительным — ровно то, что требуется для Али-Бабы.

Профессор Мальцев — Олег Басилашвили

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; www.globallookpress.com/Semen Likhodeev

Профессор-археолог, который первым замечает сходство Трошкина с Доцентом. Эраст Гарин сыграл его с легким чудачеством и профессорской рассеянностью — именно он нападает на Трошкина на улице, принимая его за вора.

Сыграть его сегодня мог бы Олег Басилашвили — актер с идеальной «профессорской» внешностью и интеллигентной манерой речи. Он органичен в ролях ученых, чудаковатых интеллигентов — вспомните его работы в фильмах Эльдара Рязанова.

Его Мальцев был бы таким же трогательно-нелепым, как у Гарина, но с добавлением той самой басилашвилевской глубины.

Людмила, дочь профессора — Аглая Тарасова

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; www.globallookpress.com/Sergey Petrov

Людмила — дочь профессора, в которую влюблен Трошкин. Наталья Фатеева сыграла яркую, красивую, немного капризную девушку, которая становится своеобразной наградой для главного героя.

Сыграть ее сегодня могла бы Аглая Тарасова — актриса с идеальным типажом красивой, но с характером девушки. Она умеет быть и холодной, и теплой, и капризной, и трогательной — именно такой была Людмила у Фатеевой. К тому же Тарасова уже доказала свою состоятельность в комедийных и драматических ролях, так что органично впишется в этот образ.

Полковник Верченко — Владимир Машков

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Полковник милиции, который руководит операцией по внедрению Трошкина. Николай Олялин создал образ строгого, но не лишенного юмора начальника.

Сыграть его сегодня мог бы Владимир Машков — актер с идеальной «начальнической» фактурой. Он умеет быть суровым, властным, но при этом не карикатурным. Вспомните его роль в «Идиоте» или в «Ликвидации» — везде он создает образы людей, привыкших командовать, но сохраняющих человеческое лицо.

Его Верченко был бы строгим, но с той самой внутренней улыбкой, которая была у Олялина.

Шахматист в гостинице — Сергей Епишев

Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссер Александр Серый, 1971 г.; РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Маленькая, но гениальная роль — шахматист, который играет с Доцентом в гостинице. Анатолий Папанов создал образ колоритного, немного забавного интеллигента, который становится невольным свидетелем разговора бандитов.

Сыграть его сегодня мог бы Сергей Епишев — актер, в котором органично сочетаются тонкий психологизм и гротескная выразительность.

Он обладает уникальной способностью делать запоминающимся даже самый короткий эпизод. Его фактурная внешность (с ростом в 206 сантиметров) и богатый опыт в характерных ролях — от «Ревизора» до «Кухни» — позволяют ему вдохнуть жизнь в любой образ.

Шахматист Епишева будет таким же увлеченным и чудаковатым, как у Папанова: человек, который видит только доску и не замечает ничего вокруг, что и делает сцену по-настоящему смешной.