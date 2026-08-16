Самое время обновить клубничную грядку! Что важно сделать до осенних холодов

Фото: www.globallookpress.com/Uli Deck

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Когда новички ждут весны, опытные дачники начинают высаживать ягоду в августе и сентябре.

Многие садоводы-новички уверены: клубнику сажают только весной. Однако опытные агрономы и дачники со стажем знают: оптимальные сроки посадки садовой земляники — конец лета и осень.

Посаженная в этот период клубника успевает укорениться до холодов и уже в следующем сезоне дает полноценный урожай, тогда как весенние посадки плодоносят только через год.

Когда сажать клубнику: выбираем время с умом

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Главное правило осенней посадки клубники: сажать нужно не позднее чем за три-четыре недели до наступления устойчивых морозов, чтобы растения успели прижиться в грунте до зимы. Конкретные календарные сроки сильно зависят от региона.

В северных областях, на Урале и в Сибири оптимальное окно — с середины августа до начала сентября. В средней полосе и Подмосковье лучшим временем считается конец августа и весь сентябрь. На юге страны посадку можно смело переносить на начало октября, а иногда и до середины октября, если стоит теплая погода.

Большинство опытных садоводов стремятся провести работы именно в ранние и средние сроки, чтобы растения получили максимум времени для укоренения перед холодами. При поздней посадке риск вымерзания значительно возрастает, поэтому к ней прибегают лишь в южных регионах с мягкими зимами.

Выбираем рассаду клубники: на что обратить внимание

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Правильный выбор посадочного материала — это основа будущего урожая, и здесь важно не ошибиться. Здоровая рассада клубники имеет хорошо развитую корневую систему длиной не менее семи-восьми сантиметров, корни должны быть густыми и разветвленными, без признаков гнили. Корневая шейка (утолщение у основания) в норме достигает толщины около шести-восьми миллиметров.

Надземная часть должна состоять минимум из трех-пяти взрослых зеленых листьев без пятен, плесени и повреждений. Особое внимание обращают на состояние листовых пластин: если они скручены или деформированы, это может указывать на заражение земляничным клещом — от такой рассады лучше отказаться.

Покупать саженцы рекомендуется в проверенных питомниках или у надежных поставщиков, чтобы избежать заноса болезней и вредителей на участок. Лучше отдавать предпочтение рассаде с закрытой корневой системой — в горшочках или кассетах. Такие растения приживаются почти со стопроцентной гарантией, даже если посадка немного затянулась. Саженцы с открытыми корнями стоят дешевле, но им требуется больше времени на укоренение — около месяца.

Готовим клубничную грядку: забота о почве

www.globallookpress.com/Kartik Byma

Подготовку участка стоит начинать за две-четыре недели до планируемой посадки, чтобы земля успела осесть и удобрения равномерно распределились. Клубника предпочитает хорошо освещенные, ровные места без застоя воды.

Наилучшими почвами для посадки клубники считаются легкие суглинки или супесчаные грунты с нейтральной или слабокислой реакцией. Если земля на участке тяжелая, глинистая, при перекопке вносят речной песок из расчета примерно четверть ведра на квадратный метр. На песчаных почвах, наоборот, добавляют ведро сухой глины на ту же площадь, чтобы улучшить влагоудерживающую способность.

Не менее важно правильно выбрать предшественников. Лучше всего, если до клубники на грядке росли бобовые, лук, петрушка, свекла, морковь или редис. А вот после картофеля, томатов, капусты, огурцов или перца сажать землянику не стоит — у них общие заболевания.

Также категорически не подходят участки, где росла малина, поскольку у этих культур тоже много общих вредителей. И, конечно, нельзя возвращать клубнику на старое место раньше чем через три-четыре года: за это время почва успевает восстановиться, а специфические патогены теряют активность.

При подготовке грядки на каждый квадратный метр вносят органику и минеральные удобрения. Обычно используют восемь-десять килограммов перегноя или хорошо перепревшего компоста, сто граммов суперфосфата и около тридцати граммов калийных удобрений (либо один-два стакана древесной золы).

Осенью ни в коем случае нельзя вносить азотные удобрения, так как азот провоцирует бурный рост листвы, что ослабляет растение перед зимовкой и снижает морозостойкость.

После внесения всех компонентов землю тщательно перекапывают на штык лопаты, удаляют корневища многолетних сорняков и выравнивают поверхность граблями.

Схема посадки клубники и техника работ

www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Существует несколько способов размещения кустов на грядке. Самая простая и распространенная однорядная схема предполагает расстояние между рядами около 70–90 сантиметров, а между кустами в ряду — 25–30 сантиметров.

Многие садоводы предпочитают двухстрочную посадку: в этом случае два соседних ряда размещают на расстоянии 30–40 сантиметров друг от друга, а затем оставляют 60–70-сантиметровый проход. Такая схема удобна для обработки и сбора ягод.

Техника самой посадки несложна, но требует аккуратности. Для каждого куста выкапывают лунку глубиной десять-пятнадцать сантиметров и шириной около двадцати сантиметров. На дно полезно добавить горсть золы и хорошо пролить водой. Затем в лунку помещают саженец, аккуратно расправляют корни и засыпают землей, слегка уплотняя ее руками.

Самое важное правило: так называемое «сердечко» — точка роста, из которой появляются новые листья, — должно оказаться строго на уровне поверхности почвы. Если заглубить его, точка роста заилится, и растение погибнет. Если посадить слишком высоко, корни будут оголены и быстро пересохнут.

После посадки приствольный круг желательно замульчировать соломой, сухой хвоей или торфом слоем около пяти сантиметров — это предохранит почву от пересыхания и перегрева. Использовать перегной для мульчирования осенью не рекомендуется, чтобы не спровоцировать рост.

Полив клубники: без фанатизма, но регулярно

www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Сразу после посадки молодым кустикам требуется ежедневный полив теплой отстоянной водой, особенно если стоит сухая и теплая погода. Воду льют строго под корень, стараясь не заливать листья и розетку — избыточная влага в центре куста может привести к загниванию.

Примерно через три недели, когда растения приживутся и тронутся в рост, частоту поливов сокращают до двух-трех раз в неделю, ориентируясь на состояние почвы. В дождливую осень полив можно вообще прекратить, чтобы не спровоцировать грибковые болезни и загнивание корневой системы.

Подготовка клубники к зиме: укрываем правильно

Молодые посадки, сделанные осенью, еще недостаточно окрепли, чтобы пережить суровые морозы без защиты. Поэтому укрытие на зиму — обязательный этап, но проводить его нужно грамотно, с учетом погодных условий.

Лучше начинать укрывные работы, когда ночная температура стабильно опускается до минус пяти — минус восьми градусов по Цельсию. Обычно это происходит в начале ноября, но в разных регионах сроки сдвигаются. Если укрыть клубнику слишком рано, когда еще тепло, под укрытием создается парниковый эффект, что ведет к выпреванию и развитию серой гнили.

В качестве укрывного материала чаще всего используют нетканый спанбонд плотностью не менее шестидесяти граммов на квадратный метр (или два слоя по 30 г/м²). Для молодых, недавно посаженных кустов лучше применять два слоя, чтобы обеспечить надежную защиту.

Также хороши еловый лапник, сухая солома, листовой опад или опилки — толщина такого органического слоя должна быть около пяти-семи сантиметров. Категорически не рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку без вентиляционных отверстий: под ней конденсируется влага, и растения почти гарантированно поражаются грибком.

Весной, как только сойдет снег и установятся положительные температуры, укрытие с клубники нужно постепенно снимать, чтобы кустики не запрели.