Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знаков зодиака

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В какие дни осени стоит экспериментировать с шевелюрой, а в какие лучше отложить поход к парикмахеру?

Осень часто становится сезоном перемен во внешности. После лета хочется привести волосы в порядок, чуть позже появляется желание изменить привычную форму или цвет, а ближе к зиме на первый план уже выходит качество волос и способность сохранить их здоровыми в условиях холода и отопления.

Поэтому планировать стрижки на всю осень удобнее не только по месяцам, но и исходя из того, что именно требуется волосам. Одной женщине важно сохранить длину и убрать только поврежденные кончики, другой хочется наконец сделать короткую стрижку, третья несколько месяцев отращивает волосы и совершенно не заинтересована в том, чтобы они росли медленнее.

В какие даты осени 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь длинных волос на осень 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Для тех, кто мечтает о длине, главное правило остается довольно простым: стрижку лучше планировать на растущую Луну. Конечно, речь не идет о серьезном сокращении длины — достаточно регулярно обновлять кончики и сохранять хорошее качество волос.

Осенью для этого есть несколько особенно удачных периодов.

В сентябре обратите внимание на 17–24 число. В октябре хорошее окно приходится на 14–24 октября, а в ноябре — на период с 10 по 23 число.

«Если же выбирать отдельные сильные даты за всю осень, для стрижки на рост волос я бы выделила 17–20 и 24 сентября, 14–17 и 20–24 октября, а также 10, 12, 16, 19 и 23 ноября», — отметила астролог.

Лунный календарь ухода за короткими стрижками на осень 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Совершенно другая задача возникает у обладательниц коротких стрижек, каре и челок. Здесь быстрый рост волос не всегда является преимуществом: четкая линия довольно быстро теряется, челка начинает мешать, а через несколько недель снова требуется коррекция.

В этом случае можно использовать убывающую Луну.

В сентябре хорошим вариантом станут 1–3 числа. В октябре — снова 1–3 октября. В ноябре выбор шире: можно использовать начало месяца, а после полнолуния обратить внимание на 25, 26 и 30 ноября.

Такие даты подходят не столько для полного преображения, сколько для сохранения уже найденной удачной формы.

Лунный календарь кардинальных перемен на осень 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Серьезная смена образа — отдельная история. Здесь не стоит ориентироваться только на фазу Луны. Важно выбирать действительно благоприятные дни месяца и, конечно, заранее понимать, чего вы хотите от новой стрижки.

В сентябре для заметных изменений интересны 17–18 и 21–24 сентября.

В октябре возможностей особенно много. Присмотритесь к 16–17 и 20–23 октября. Середина осени вообще хорошо подходит для экспериментов с формой: можно менять длину, делать челку, пробовать более сложные многослойные стрижки.

«В ноябре для нового образа я бы выделила 12 и особенно 16 ноября. Последняя дата хорошо подходит именно для более необычных решений. А 23 ноября можно выбрать для основательного обновления без необходимости уходить в слишком смелый эксперимент», — отметила эксперт.

Лунный календарь изменения и стрижки и цвета на осень 2026 для знаков зодиака

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Не всегда есть смысл разделять два похода в салон. Если волосы находятся в хорошем состоянии и мастер не видит противопоказаний, стрижку можно совместить с окрашиванием.

Осенью для полноценного обновления образа особенно интересны 21–24 сентября, 20 и 22–23 октября.

В ноябре лучше не увлекаться сложными экспериментами и больше внимания уделить качеству волос. Особенно если осенью было осветление или другое травмирующее окрашивание: впереди отопительный сезон, и лишняя нагрузка на длину может оказаться совершенно некстати.

Когда осенью 2026 лучше заниматься волосами, а не прической

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Иногда лучший поход в салон заканчивается не новой стрижкой, а хорошим уходом.

В сентябре волосы еще могут напоминать о последствиях солнца и отпуска, поэтому начало месяца удобно использовать для удаления секущихся кончиков и восстановления длины.

В октябре постепенно снижается температура, появляется ветер, головные уборы, поэтому к обычному уходу стоит добавить внимание к коже головы и защите длины.

А ноябрь — уже практически зимний месяц для наших волос. Отопление сушит воздух, волосы электризуются, становятся более ломкими, поэтому питательные и увлажняющие процедуры постепенно становятся важнее экспериментов с внешностью.

Особенно разумно оставлять для ухода те даты, которые не подходят для серьезной стрижки: 6–7 сентября, 4 и 6 октября, 8–9 ноября.

Когда лучше не трогать волосы осенью 2026

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Есть даты, которые не стоит использовать для внезапного преображения.

11 сентября, 10 октября и 9 ноября приходятся на новолуния. Это начало нового лунного цикла, однако сам день лучше использовать для планирования будущих перемен, а не для решения «сейчас отрежу волосы до плеч».

Не стоит спешить и в полнолуния: 26 сентября, 26 октября и 24 ноября. Особенно если речь идет о процедуре, результат которой невозможно быстро исправить. Привычную укладку или уход никто не отменяет, а серьезное изменение длины и формы можно перенести на несколько дней.

Самые сильные даты осени 2026

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на осень 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Если хочется сохранить только небольшой список и выбирать уже из него, то стоит обратить внимание на следующие даты:

24 сентября — одна из лучших сентябрьских дат для полноценного обновления волос.

20 октября — сильная универсальная дата для стрижки и изменения образа.

23 ноября — один из наиболее благоприятных дней ноября для стрижки на растущей Луне.

Но есть и более узкие задачи. Для смелого эксперимента особенно интересны 17 октября и 16 ноября. Для сохранения формы — 1–3 сентября и 1–3 октября. Для длинных волос и мягкого обновления — 19 ноября.

И, пожалуй, именно так удобнее всего пользоваться лунным календарем. Не искать один мифический «лучший день для волос», а сначала решить, что вам от них сейчас нужно.

Осенью эта задача может несколько раз поменяться. В сентябре мы убираем то, что не пережило лето, в октябре можем позволить себе больше экспериментов, а в ноябре начинаем думать о том, в каком состоянии волосы встретят морозы и отопительный сезон.

Поэтому осенний календарь стрижек — это скорее возможность заранее распределить уход и изменения на три месяца, чем попытка вместить все преображение в один удачный день.