Маринованные кабачки как огурцы: рецепт вкуснейшей и хрустящей заготовки на зиму
Фото: 5-tv.ru
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Секрет аппетитной заготовки кроется не только в маринаде, но и в правильном выборе плодов. Эксперт объяснил, какие овощи взять и как их нарезать, чтобы сохранить хруст.
Каждый, кто хоть раз пробовал маринированные кабачки, знает: они ничуть не уступают огурцам, а иногда даже превосходят их. Мягкая, нежная текстура молодых плодов отлично впитывает ароматы специй и маринада, превращаясь в идеальную закуску, которая исчезает с тарелки за считанные минуты.
Шеф-повар Антон Прокофьев, который ежедневно работает с десятками килограммов овощей, знает, как превратить простой овощ в настоящий кулинарный шедевр. Об уникальном секрете, который сделает его вкуснейшей вариацией огурцов, эксперт поделился эксклюзивно с 5-tv.ru.
Почему кабачки идеально подходят для заготовок на зиму
Кабачки — удивительные овощи. Они впитывают вкус маринада и специй гораздо лучше, чем огурцы, а при правильной нарезке сохраняют приятную упругость. Кулинар раскрывает главный секрет кабачковой заготовки.
«Кабачки надо брать молодые. Мы их тоненько нарезаем», — говорит он.
Молодые кабачки имеют тонкую кожицу, мелкие семена и нежную мякоть. После маринования они остаются хрустящими, но при этом становятся прозрачными и янтарными, как будто их засахарили. Переросшие плоды с грубой кожицей и крупными семенами для этой заготовки не годятся — они будут жесткими и безвкусными.
Рецепт идеального маринада для заготовки из кабачков на зиму в банке
Главный секрет вкусной заготовки — правильный маринад. Шеф-повар рекомендует использовать классический уксусный маринад с добавлением пряных трав. А также дает четкие пропорции.
«Нам потребуется уксус девятипроцентный. Где-то 100 миллилитров развести на 300 миллилитров воды, 180 граммов сахара. И по столовой ложке горчицы и эстрагона сушеного. Все это перемешать, и у нас получается рассол», — перечисляет знаток.
Такое соотношение дает сбалансированный вкус: кислота уксуса дополняется сладостью сахара, а горчица и эстрагон добавляют пикантность и глубину. Если вы не любите тархун, его можно заменить на тимьян. Также кулинар рекомендует добавить укроп, который отлично сочетается с кабачками.
Рецепт заготовки из кабачков на зиму в банке
Ингредиенты для рецепта заготовки кабачков на зиму:
- Кабачки молодые — один килограмм;
- Лук репчатый — одна-две штуки (100–150 граммов);
- Чеснок — четыре-пять зубчиков;
- Уксус 9% — 80–100 миллилитров;
- Вода — 200–300 миллилитров;
- Сахар — 180 граммов;
- Соль — 30–40 граммов (полторы-две столовые ложки);
- Горчица сухая (в зернах или порошок) — одна столовая ложка;
- Эстрагон сушеный — одна столовая ложка;
- Укроп свежий или сушеный — по вкусу.
Пошаговый рецепт маринованных кабачков в банке:
Для приготовления хрустящих маринованных кабачков на зиму необходимо взять молодые плоды, тщательно их промыть, и, если кожица тонкая, не очищать — она сохранит упругость.
Далее надо нарезать овощи аккуратными кружочками или продолговатыми дольками, причем обязательно выдержать толщину от пяти до семи миллиметров: именно такая нарезка считается оптимальной, чтобы кабачки пропитались маринадом, но остались хрустящими.
Также следует тонко нашинковать лук полукольцами, а чеснок — пластинками-монетками, как рекомендует шеф-повар.
Далее необходимо приготовить заливку: в кастрюле соединяют воду, уксус, сахар, соль, горчицу, эстрагон и укроп, доводят до кипения и проваривают одну-две минуты.
После этого надо в большой миске смешать подготовленные кабачки, лук, чеснок и специи, добавить немного соли и тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты распределились равномерно.
Затем следует плотно уложить овощную смесь в стерилизованные банки, залить горячим маринадом и закрыть стерилизованными крышками. В завершение необходимо перевернуть банки, укутать теплым пледом и оставить до полного остывания.
Основное правило, которое важно помнить: нарезайте тонко, но не переусердствуйте. Нужно соблюдать умеренную толщину нарезки. Так закуска будет идеально пропитанной, но сохранит аппетитный хруст.
- Для остроты — добавьте небольшой стручок острого перца;
- Для аромата — попробуйте добавить веточку розмарина или тимьяна;
- Для цвета — можно добавить немного сладкого болгарского перца.
Маринованные кабачки хранятся в прохладном темном месте до года. Они отлично сочетаются с мясными блюдами, картофелем, а также могут быть самостоятельной закуской.