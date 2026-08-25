Планеты на стороне денег: финансовый гороскоп для знаков зодиака на осень 2026

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кого из представителей четырех стихий ждут подарки Юпитера, а кому достанутся удары Сатурна?

Осень 2026 года обещает знакам зодиака возможность расслабиться после турбулентности в космосе. Все благодаря завершемуся параду планет и осеннему равноденствию.

Этот период даст шанс перезагрузить денежный поток: те, кто сможет выйти из иллюзий и сделать реальные шаги, получат возможность укрепить свое финансовое положение. Но есть и знаки зодиака, которым придется столкнуться с серьезными испытаниями и внутренними конфликтами.

Кому осень принесет стабильность, а кому — внезапные предложения и карьерные прорывы, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Общий финансовый гороскоп для знаков зодиака на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Ключевое астрологическое событие сезона — осеннее равноденствие, которое станет точкой баланса и стабилизации. Этот период завершит важные кармические циклы и откроет новые возможности для тех, кто готов действовать.

«Осень этого года является своеобразным периодом расслабления после турбулентности в нашем космосе. Завершился парад планет, завершаются циклы колеса года, новый период в виде осеннего равноденствия, когда выравнивается длительность дня», — рассказал астролог.

Особое внимание в этом сезоне — на визуализацию и аффирмации.

«Финансы постепенно балансируются и связываются с тем, что мы чувствуем внутри себя. Если мы считаем, что в нашей жизни все плохо, если мы внутренне являемся бедным по энергии человеком, то все так и будет. А если наоборот, то деньги начнут приходить буквально из воздуха», — добавил Харрис.

Главное в этом сезоне — избегать рефлексии и делать только практические шаги в сторону денег.

Овен — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Овны становятся тем самым флагманом, над которым звезды будут максимально экспериментировать всю эту осень.

«Внутренние конфликты будут усугублять ваше психическое состояние, дорогие Овны. Поэтому ваш девиз — действуй и не думай. Нужно сделать шаг — шаг навстречу своей новой жизни, того, что вы хотите», — советует астролог.

Не стоит пытаться все просчитать и свести к формулам. Следует слушать свое огненное сердце и верить в свою мечту, заниматься визуализацией и просто идти вперед.

Телец — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Привычный период расчетливого бизнеса врывается в жизнь Тельцов.

«Любые бизнес-идеи будут взлетать подобно ракете в небо, и все у вас будет получаться. Главное, Тельцы, нельзя подвергаться стагнации. Слишком сильные заземления и, например, такие ситуации, когда мы держимся за свое место работы, считаем, что если мы уйдем, все будет нестабильно, будут блокировать наглухо ваш денежный поток», — отмечает астролог.

Стоит попробовать немного рисковать и идти вперед, взяв пример с Овнов.

Близнецы — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Близнецов вряд ли получится контролировать свою жизнь во второй половине осени. Ретроградное влияние Урана в этом знаке буквально усиливается с каждым днем.

«Нужно отдаться потоку, потоку воздуха, который так легко дружит с вашим знаком Зодиака. Есть небольшой лайфхак. Дорогие близнецы, попытайтесь разбудить в себе сверхспособности, предчувствия, осознанные сновидения и различное тонкое восприятие пространства», — советует Харрис.

Уран очень хорошо работает на этих вибрациях, и тем, кто с ним в резонансе, он посылает ответы задолго до того, как что-то произойдет.

Рак — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Начало осени будет достаточно бурным для знака Рака. Придется действовать, выходить из своего панциря и пробовать новые, ранее неведомые направления, которыми представители знака не занимались.

«Стагнация и нахождение на месте не позволят прокачать свой денежный канал. А вот уже далее после середины октября и до конца ноября, период очень стабильный, Марс далеко уходит из вашего знака Зодиака ко Льву. И, соответственно, это дает определенные вибрации спокойствия, все то, к чему вы привыкли, и достаточно стабильную финансовую картину», — объясняет астролог.

В начале осени нужно будет потрудиться и даже буквально вынудить себя попробовать новые способы заработка. Вселенная наградит.

Лев — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Начало осени для Львов будет роскошным — Юпитер будет буквально давать подарки с каждой стороны света.

«Чуть позже, начиная с середины осени и ближе к началу ноября, Марс приходит в эту компанию и вносит молниеносные огненные энергии. Это означает, что вы можете столкнуться с такой картиной один против всех, либо же один, тот самый, который всех возглавил, и кем вы будете — решать вам», — предупреждает Харрис.

Стоит вспомнить, что представители знака — цари зверей, и они должны вести людей. Тогда деньги буквально почувствуют эту энергию и притянутся, а капитал приумножится и найдутся новые источники дохода.

Дева — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Жизнь Дев стабилизируется. Звезды говорят, что у представителей знака все будет хорошо, и им даже приготовлен один небольшой подарок. Отличный месяц — октябрь.

«Период, когда можно будет расслабиться, когда деньги будут приходить очень легко. Энергия Солнца, напоследок выходя из вашего знака, наградит вас тем самым подарком судьбы в виде приобретения долгожданной желаемой вещи. Деньги обязательно придут, даже если кажется, что этого не случится», — отмечает Харрис.

В ноябре все достаточно спокойно и стабильно. Но важно помнить: в сентябре обязательно нужно выйти на сцену и показать себя, все свои планы миру.

«Если упустите сентябрь, а именно период до 22 сентября, то рискуете провести осень в аутсайдерах. Не делайте так. До середины осени и ее конец все балансирует», — предупредил астролог.

Весы — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Венера движется по знаку Весов и несет с собой подарки судьбы, настоящую роскошь, покровительство сильных мира сего и выход на публичные пространства. Представители знака обретают популярность и притягательность.

«Ее пик придется на конец октября и ноябрь месяц, а вот в сентябре и до середины октября обязательно нужно будет работать. И работа эта может быть не совсем приятной. Деньги не будут даваться легко, а будут приходить только к трудолюбивым. Зато если переживете этот период, сможете дальше в обозначенный мною период получать те самые подарки судьбы и различные бонусы от покровителей», — объясняет Харрис.

Также стоит уделить время своей внешности, ведь Венера очень любит статных, эстетичных и красивых людей.

Скорпион — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионам судьба дает шанс на популярность. В современном мире деньги приходят по совершенно другим законам: в один день можно обрести все, внезапно проснуться популярным, стать известным человеком и легко зарабатывать на этом.

«В жизнь практически каждого скорпиона ворвутся эти энергии, и у каждого будет шанс проявить себя и заявить о себе миру. Поэтому очень важно в начале осени, в сентябре, продумать свою стратегию, подумать, что вы можете проявить и что можете показать и дать миру», — советует астролог.

Стоит завести аккаунт в новых социальных сетях, попробовать быть экспертом в какой-либо сфере. Именно там может закрутиться история, которая выведет к большим деньгам. Никакой офисной работы, если только формально.

Стрелец — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность, деньги, карьерные прорывы и крах врагов — все это ждет Стрельцов. Отличная осень для представителей знака начнется с середины октября. До этого придется побороться.

«Вселенная будет проверять вас на прочность. Удары судьбы, различные мелочные ситуации, вспышки с врагами будут мешать вам зарабатывать деньги. Очень важно пройти победителем через этот период и не реагировать от глубины своего сердца», — предупреждает Харрис.

С середины сезона и до его завершения представители знака будут, пожалуй, королями всего зодиакального круга. О них могут узнать большое количество людей, их идеи будут поистине глобальными и легко будут монетизироваться.

Козерог — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Козерогов ждет повышение по службе этой осенью. Не просто повышение, а определенная ступень, которая откроет дверь в высшее общество.

«Внезапное интересное предложение может поступить к концу сентября, и если вы его примете, жизнь загрузится с новой силой. Ранее невероятно, она разделится на до и после — несколько нулей прибавится к вашему доходу. И все благодаря вашему профессионализму», — отмечает Харрис.

Чтобы профессионализм не был пустым словом, обязательно нужно подготовиться. Начало осени лучше посвятить различным курсам и обучениям, оттачивать свои навыки. Стоит принимать все предложения, которые будут приходить в адрес представителей знака.

Водолей — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Водолей становится главным знаком, кого будут испытывать звезды этой осенью. Различные темные схемы, враги и опасность — все это может войти в жизнь представителей знака.

«Пик ждем к 15 ноября. И где-то с начала октября все это обострится. Поэтому вы должны защитить себя заранее. Помните три простых правила: ни с кем не нужно сотрудничать, чтобы зарабатывать деньги, делайте ставку на себя. Второе правило — обязательно по несколько раз проверяйте каждого человека, который вам что-то предлагает», — предупреждает Харрис.

Внезапным врагом может оказаться каждый. Это не из-за того, что человек плохой, просто звезды сложились таким образом.

Рыбы — гороскоп финансов на осень 2026

Гороскоп на деньги и финансы на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 для знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Звезды решили наградить Рыб. Этот знак является одним из самых духовно просветленных, именно он отвечает за грехи всех других 11 знаков зодиака.

«В вашей жизни Вселенная буквально создает те самые обстоятельства, чтобы посмотреть, а как потом они будут отражаться на всех остальных. Они смотрят на то, как вы с ними справитесь. Период закрылся, закрылся большим парадом планет, и эта осень является настоящим подарком и медовым месяцем в плане денег», — отмечает Харрис.

Деньги будут приходить и будут приходить легко — через творчество, через подарки, через интересные связи. Главное — сохранить открытое сердце, любовь к себе и к миру.