Что посадить для яркого осеннего сада: растения, которые цветут в сентябре

Фото: www.globallookpress.com/Markus Keller

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Цветник может радовать глаз вплоть до серьезных заморозков.

Сентябрь приносит в сад не только первые золотые листья, но и новую волну цветения. Пока одни растения завершают сезон, другие лишь раскрывают бутоны, превращая участок в яркую палитру осенних красок. И вопреки распространенному мнению, осенний цветник может быть не менее эффектным, чем летний.

Что посадить в саду, чтобы скрасить осень — в материале 5-tv.ru.

Астры-сентябринки

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Anvar Galeev

Когда речь заходит об осенних цветах, первыми вспоминают астры. Многолетние кустовые сорта неслучайно называют сентябринками — именно в начале осени они полностью расцветают. Белые, розовые, сиреневые и фиолетовые соцветия украшают сад вплоть до первых заморозков.

Высота растений варьируется от 30–40 сантиметров до двух метров. Особенно популярны новоанглийская и новобельгийская астры. Первая отличается высокими прямыми стеблями и крупными соцветиями, вторая образует плотные, буквально усыпанные цветками кусты.

Обе неприхотливы, хорошо зимуют без укрытия и требуют лишь периодического деления кустов. Высокорослые сорта желательно подвязывать, чтобы осенние дожди и ветер не пригибали побеги к земле.

Многолетние астры можно сажать весной или ранней осенью.

Королева осени — хризантема

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Если астры считаются символом осени, то хризантему по праву называют ее королевой. Название растения переводится с греческого как «золотой цветок», хотя современные сорта давно вышли за пределы желтой гаммы.

Наибольшей популярностью пользуются корейские хризантемы. Они зацветают в конце августа и радуют глаз до устойчивых заморозков. Белые, розовые, бордовые, желтые и оранжевые соцветия украшают компактные кусты высотой от 30 до 80 сантиметров.

Хризантемы предпочитают солнечные участки и рыхлую плодородную почву. Регулярное удаление увядших соцветий помогает растению закладывать новые бутоны, а после окончания сезона кусты обычно обрезают и при необходимости укрывают.

Осень — хорошее время для посадки контейнерных растений. Саженцы высаживают в сентябре — первой половине октября. Важно успеть за 3–4 недели до устойчивых заморозков, чтобы растение укоренилось.

Также можно посадить растение с конца апреля по начало мая.

Безвременник — осеннее чудо

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/pinkannjoh

Безвременник, или колхикум, удивляет необычным жизненным циклом. Весной он выпускает широкие листья, которые к середине лета полностью исчезают. Кажется, будто растение пропало, но с приходом сентября прямо из голой земли появляются крупные цветки, напоминающие крокусы.

Окраска может быть белой, розовой, сиреневой или шахматной. Однако при всей красоте безвременник требует осторожности: все части растения содержат ядовитый алкалоид колхицин. Работать с ним лучше в перчатках и не высаживать там, где часто бывают дети и домашние животные.

Оптимальное время для посадки луковиц: август — сентябрь. Лучший срок: с середины июля по август, когда растение находится в состоянии покоя. Посадка возможна и в цветущем состоянии до конца сентября. Главное — закончить высадку за 3–4 недели до наступления заморозков.

Очитки и рудбекии

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Torsten Krüger

В сентябре вступает в силу и очиток видный, известный многим как седум. Его плотные зонтиковидные соцветия постепенно меняют окраску от нежно-розовой до насыщенно-бордовой и сохраняются почти до снега. Растение не боится засухи, хорошо растет даже на бедных почвах и привлекает поздних пчел и бабочек.

Не менее эффектна рудбекия рассеченная, больше известная как «золотой шар». Ее ярко-желтые соцветия возвышаются над мощными стеблями и напоминают маленькие солнца, освещающие осенний сад. Цветение продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие корзинки.

Оптимальные сроки посадки очиток— весна. В открытый грунт высаживают в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков. Семена на рассаду сеют в марте–апреле. Можно сажать и осенью, но весна предпочтительнее.

А рудбекию сажать можно весной или осенью. В открытый грунт высаживают в апреле–мае, после прогрева почвы. Семена на рассаду сеют в начале марта.

Гелениум

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Martin Siepmann

Гелениум осенний словно вобрал в себя все краски сентября. Его соцветия переливаются золотистыми, оранжевыми, медными и пурпурными оттенками, а темная сердцевина делает цветки еще выразительнее.

Растение цветет с июля по октябрь, предпочитает солнечные участки и влажную, хорошо дренированную почву. В зависимости от сорта высота кустов составляет от 50 до 160 сантиметров, поэтому гелениум одинаково уместен и на переднем плане цветника, и в его глубине. Высокие растения лучше подвязывать, чтобы кусты не разваливались после дождей.

Высаживать лучше весной или в конце лета.

Поздние флоксы

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Хотя флоксы чаще ассоциируются с серединой лета, многие поздние сорта продолжают украшать сад до середины октября. Их крупные ароматные соцветия бывают белыми, розовыми, сиреневыми и карминными.

Флоксы любят регулярный полив и плодородную почву. Особенно выигрышно они смотрятся в групповых посадках рядом с хвойными культурами, на фоне которых их нежные оттенки становятся еще выразительнее.

Сажать можно как весной, так и осенью. Важно успеть за 35–40 дней до первых морозов, чтобы растения укоренились.

Георгины и гортензии

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Torsten Krüger

Георгины по праву считаются одними из главных украшений конца лета и начала осени. Именно в сентябре они достигают максимальной декоративности, поражая разнообразием форм и размеров соцветий. Чтобы продлить цветение, растения регулярно поливают и подкармливают калийно-фосфорными удобрениями, а после первых серьезных заморозков клубни выкапывают и отправляют на зимнее хранение.

Гортензии в это время тоже преображаются. Белые соцветия постепенно приобретают розовые оттенки, зеленеют или становятся насыщенно-пурпурными — в зависимости от вида и сорта. Осенью декоративны не только сами цветы, но и листья, окрашивающиеся в желтые и красноватые тона.

Георгины высаживают весной, когда минует угроза заморозков. Средняя полоса: конец мая — начало июня. Южные регионы: конец апреля — начало мая. Урал и Сибирь: начало июня. Для более раннего цветения клубни можно предварительно прорастить в горшках за 3–4 недели до посадки.

Гортензии сажать можно весной или осенью. С середины апреля до конца мая, с конца августа до середины октября. Важно успеть за 3–4 недели до устойчивых заморозков.

Анемоны и посконник

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/M. Kuehn via www.imago-images

Японские анемоны, или ветреницы, словно созданы для осеннего сада. Они начинают цвести в конце августа и сохраняют декоративность до середины октября, стойко перенося прохладу и затяжные дожди. Их нежные цветки на тонких стеблях колышутся при малейшем дуновении ветра, добавляя цветнику легкости.

Лучше всего анемоны чувствуют себя в полутени, на влажной, хорошо дренированной почве. Их часто высаживают рядом с папоротниками, хостами или вдоль садовых дорожек.

Совсем иной характер у посконника пурпурного. Это настоящий великан, способный вырастать до двух метров. Его дымчато-розовые или сиреневые соцветия украшают сад с августа до октября и становятся настоящим магнитом для пчел, шмелей и бабочек.

Посконник одинаково хорош как в одиночной посадке, так и на заднем плане миксбордеров, где служит выразительным фоном для более низких растений.

Эти растения сажать можно весной или ранней осенью.

Декоративные злаки

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Nicola Stocken Tomkins

Осенью особенно заметны декоративные злаки. Мискантусы, молинии и перистощетинники приобретают теплые золотистые и бронзовые оттенки, а их метелки придают цветникам объем и легкость.

В сочетании с астрами, рудбекиями и гелениумами они помогают создавать естественные композиции, напоминающие природные луга. Особенно красиво злаки выглядят на закате, когда солнечный свет подсвечивает их воздушные соцветия.

Лучшее время для посадки — весна.

Весенняя посадка: с конца марта до конца июня. Конкретно мискантус — с последней недели марта до середины апреля, когда земля хорошо прогреется.

Осенняя посадка: возможна, но менее предпочтительна, так как растение может не успеть укорениться до зимы.

Как продлить цветение

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Чтобы цветник радовал как можно дольше, важно не прекращать уход с наступлением осени. Если сентябрь выдался сухим, растения продолжают нуждаться в поливе. Лучше проводить его утром, чтобы к вечеру почва успела немного подсохнуть.

Регулярно удаляйте увядшие соцветия — у многих многолетников это стимулирует образование новых бутонов. В начале осени полезно провести последнюю подкормку калийно-фосфорными удобрениями без азота: она поможет растениям подготовиться к зиме и укрепит корневую систему.

Высокие астры, рудбекии и гелениумы лучше подвязать к опорам, чтобы их не повалили сильный ветер и осенние ливни.

Теплолюбивым культурам, таким как георгины и канны, постепенно сокращают полив, помогая клубням вызреть перед хранением. Хризантемы и менее зимостойкие сорта гортензий после окончания сезона окучивают торфом, перегноем или сухими листьями.

Немного ландшафтного дизайна

Что посадить: какие цветы и растения будут цвести в саду в сентябре — осенью. Фото: www.globallookpress.com/Nicola Stocken Tomkins

При создании осенних композиций стоит учитывать не только сроки цветения, но и сочетание оттенков и высоты растений. Особенно эффектно смотрятся контрастные пары: желтые рудбекии рядом с сиреневыми астрами, золотистый гелениум — с дымчато-розовым посконником. Смягчить яркие сочетания помогают белые и нежно-розовые хризантемы или анемоны.

Наиболее естественно выглядят посадки небольшими группами по три–пять растений одного вида. Дополненные декоративными злаками, они создают ощущение природного, слегка диковатого сада.

Высокорослые культуры лучше размещать на заднем плане, среднерослые — в центре, а низкие астры и очитки — по краю цветника. Тогда каждое растение окажется на своем месте, а осенний сад будет радовать яркими красками вплоть до первых снегопадов.