Ну держись, шведский стол! Как не потолстеть на «все включено»

Фото: 5-tv.ru

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Раскрыт секрет, как в долгожданном отпуске есть все и не набрать лишний вес.

Добро пожаловать в гастрономический рай года — и он же ад для талии… Летом нет ничего приятнее и страшнее шведского стола. Того самого, ради которого несколько месяцев приходилось пахать на работе и после которого страшно не влезть в собственные джинсы.

Неужели, чтобы не плакать у весов по возвращении из отпуска, придется отказаться от изобильных завтраков, сытных обедов, роскошных ужинов, перекусов у бассейна, местных деликатесов и бесконечных десертов? А вот и нет, перехитрить систему можно.

И 5-tv.ru разузнал все секреты, которые помогут после пятиразового отельного питания привезти домой только воспоминания, а не лишние килограммы.

Ешь, пока не лопнешь: система шведского стола

Как не потолстеть от шведского стола на все включено. Фото: www.globallookpress.com/Christoph Soeder

Система «всё включено» построена на иллюзии безграничного изобилия, которая провоцирует желание попробовать всё и сразу. Много блюд, всё красиво оформлено, хочется отведать каждого — и вот уже съедено в два-три раза больше нормы.

Происходит это из-за того, что мозг радуется новизне вкусов и на время отключает чувство меры. Возможно, вернуть его некоторым поможет взгляд с другой стороны.

Да, вкусная еда заслужена трудом на работе, но точно также организм заслуживает комфорта и оздоровления. А ведь резкая смена рациона — это серьезный стресс для желудочно-кишечного тракта. Организм не готов к таким нагрузкам, как внезапное увеличение объемов пищи. Оно может привести к запорам, вздутию, диарее.

Ну и второй момент — новая кухня тоже стресс. Через еду, конечно, узнается многое о культуре и традициях местных, пробовать необычное интересно. Однако объяснить это организму невозможно, поэтому лучше не перебарщивать с обилием непривычных вкусов. Так что не так уж и прекрасен этот шведский стол.

«Уплочено!» — успокаивающая тактика

Как не потолстеть от шведского стола на все включено. Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

Главная ошибка голодного туриста — хватать тарелку и бежать к столу, чтобы наложить всего понемногу. Это гарантированный путь к перееданию. Поэтому первое правило — не поддаваться порыву.

Вместо того чтобы сразу хвататься за ложку, едва войдя в ресторан, стоит сначала обойти весь шведский стол. Оценить ассортимент, присмотреться к блюдам, которые действительно выглядят аппетитно, а не просто «мелькнули» перед глазами. Запомнить свои гастрономические цели и только потом возвращаться за тарелкой. Это простое действие позволяет отсечь лишнее и подойти к формированию порции осознанно.

И вот еще несколько лайфхаков, основанных на успокоении аппетита:

Регулярность в еде. Если сделать продолжительный перерыв между приемами пищи, есть риск переоценить чувство голода и положить на тарелку больше, чем нужно;

Еда без посторонних раздражителей. Во время переписки с друзьями или просмотра видео можно «на автомате» съесть гораздо больше, чем нужно;

Медленные приемы пищи. Почему бы не дать себе возможность не торопиться в отпуске? Чувство насыщения приходит не сразу, а с задержкой в 15-20 минут;

Пробовать местную кухню вместо фастфуда. Традиционные блюда, особенно в средиземноморских или азиатских странах, часто основаны на свежих продуктах, рыбе и овощах, что гораздо полезнее привычных бургеров или картошки фри.

Спасительный самообман — уловки, чтобы есть меньше на «шведском столе»

Как не потолстеть от шведского стола на все включено. Фото: www.globallookpress.com/CÃ©Zaro De Luca

Один из самых эффективных психологических трюков — использование маленькой тарелки. Вместо огромной обеденной лучше взять десертную или салатную.

На ней даже небольшое количество еды выглядит внушительной порцией, что создает иллюзию сытости для мозга. Если после этого все еще хочется добавки, придется встать и пойти за ней снова, и, как показывает практика, большинство людей ленятся это делать.

Далее вступает в силу «правило тарелки», которое позволяет сбалансировать рацион даже в условиях гастрономического разнообразия.

Согласно этому методу, половина тарелки должна быть заполнена свежими овощами и зеленью. Они богаты клетчаткой, создают объем в желудке и помогают быстрее почувствовать сытость.

Четверть тарелки отводится под белок: рыба, мясо на гриле, курица без шкурки, яйца или морепродукты.

Еще одна четверть — это сложные углеводы: рис, цельнозерновой хлеб или картофель. Такая структура позволяет получить все необходимые нутриенты, не перегружая организм пустыми калориями.

Есть или не есть — лишние продукты на «шведском столе»

Как не потолстеть от шведского стола на все включено. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO Zoonar.com monticello

Не нужно пробовать все 15 видов пирожных. Лучше выбрать только один, самый желанный десерт в день, и съедать его в первой половине дня, чтобы у организма было время израсходовать полученные калории.

Также стоит быть внимательными к «скрытым жирам». В ресторанных мясных блюдах и салатах с майонезом часто содержится огромное количество калорий, которые не видны на первый взгляд. От салатов с майонезом лучше вообще отказаться, используя для заправки оливковое масло с лимонным соком или натуральный йогурт.

Из мяса стоит выбирать блюда из цельного куска, приготовленные на гриле или запеченные, а курицу лучше есть без шкурки. Стоит стараться отказываться от блюд с большим количеством «невидимых» жиров, даже если такая еда предлагается гораздо активнее, чем более здоровая.

Вода — всему голова: спасительные и опасные напитки

Как не потолстеть от шведского стола на все включено. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Организм человека — хитрый механизм, и он частенько путает чувство голода с жаждой. Особенно в жарком климате, где потеря жидкости происходит быстрее. Поэтому перед тем, как браться за еду, стоит выпить стакан чистой воды. Возможно, именно этого и хотелось.

Это не только поможет избежать лишних перекусов, но и частично заполнит желудок, снизив объем съеденного. Два стакана воды за полчаса до завтрака помогают запустить метаболизм и съесть меньше.

Не стоит забывать и о коварстве алкоголя и сладких газированных напитков. Коктейль «Пина Колада» может содержать до 600 калорий — как полноценный обед. Сладкие напитки из баров — это жидкий сахар, который не утоляет жажду, а лишь разжигает аппетит.

Если хочется выпить, лучше выбрать сухое вино или разбавлять алкоголь минералкой. После каждого алкогольного напитка стоит выпивать стакан воды.

«Отработаю потом» — приятный способ сжечь калории

Как не потолстеть от шведского стола на все включено. Фото: www.globallookpress.com/Gene Blevins

Позиция «Я на отдыхе, я хочу лежать» понятна, но именно она и приводит к набору веса.

Сжигать калории, полученные за обильным обедом, необходимо. И для этого необязательно бежать марафон. Важно, чтобы на отдыхе были время и возможность поплавать, погулять быстрым шагом, побегать по берегу моря, потанцевать, поиграть в волейбол.

Полезно будет отказаться от такси в пользу пеших прогулок по городу, подниматься по лестнице вместо лифта в отеле, а на пляже — плавать по-настоящему, а не просто стоять в воде.

Активные экскурсии и прогулки по достопримечательностям тоже отлично помогают сжигать лишние калории и отвлекают от мыслей о еде. Проведя отпуск в движении, можно вернуться домой не только загоревшим, но и постройневшим.

«Все пропало»: что делать с набранными в отпуске килограммами

Как не потолстеть от шведского стола на все включено. Фото: www.globallookpress.com/Chris Wallberg

Итак, даже при соблюдении всех правил, после отпуска весы могут показать прибавку. Не стоит паниковать. Большая часть этого веса — не жир, а вода, которая задерживается в организме из-за соленой пищи, алкоголя и смены климата. Долгий перелет и смена часовых поясов также способствуют задержке жидкости.

Главная ошибка по возвращении — садиться на жесткую диету или устраивать разгрузочные дни. Это лишний стресс для организма. Лучшее, что можно сделать, — просто вернуться в привычный режим питания и питьевой режим. Больше овощей, меньше сахара и мучного, восстановление физической активности.

Пара килограммов, набранных в отпуске, как правило, уходят сами собой в течение одной-двух недель после возвращения к обычной жизни. Главное — не винить себя, а просто плавно войти в привычный ритм. Ведь отпуск в первую очередь — это про удовольствие и перезагрузку, а не про страх перед едой.