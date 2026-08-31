Тройной ретроградный удар: гороскоп для знаков зодиака на осень 2026

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Что ожидает представителей зодиакального круга в сентябре, октябре и ноябре?

Осенью 2026 года небо устраивает тройную ретро-петлю: Венера, Меркурий и Марс поочередно уходят в обратное движение. С конца осени до середины декабря Венера заставит пересматривать любовь, деньги и внешность.

В октябре добавится Меркурий с путаницей в документах и переговорах, а в ноябре — Марс, тормозящий работу и обостряющий здоровье.

Новые проекты, крупные покупки и операции в этот период под запретом, зато пересмотр, завершение старого и работа над ошибками выходят на первый план.

Чего ждать каждому знаку зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Алина Сафронова.

Алина Сафронова

Астролог

Гороскоп на осень 2026 для всех знаков зодиака

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Осень 2026 года ожидается непростой и временами разворачивающей не в ту сторону. Вероятно возвращение старых историй, проектов, бывших партнеров и людей из прошлого, поскольку сразу три планеты сформируют ретро-петли, и нам придется снова и снова возвращаться назад.

Этот тройной ретро-период включает ретро-Венеру, ретро-Меркурий и ретро-Марс — довольно ощутимое сочетание, которое может создавать ступор в делах, затруднять движение вперед и провоцировать пересмотр, переделывание и повторение пройденных ситуаций.

Первой начинается ретро-петля Венеры: она вступает в силу примерно 30 августа — 1 сентября и длится вплоть до 14 декабря.

Поскольку Венера отвечает за любовь, деньги и отношения, в этих сферах у большинства знаков возникнут сложности — как в романтических, так и в деловых и финансовых вопросах. В этот период важно быть осторожнее с вложением средств и не спешить реагировать на новые денежные предложения.

«Ретро-Венера всегда несет недовольство и импульс вернуться, чтобы переделать, пересмотреть, передоговориться. Именно поэтому категорически не рекомендуется делать этой осенью любые операции, включая пластические и серьезные хирургические вмешательства, тем более что в ноябре к петле Венеры добавится петля Марса. Результат сделанного в такое время с большой вероятностью разочарует, и все придется переделывать», — отметила астролог.

Это же касается и крупных покупок: машины, квартиры, масштабные инвестиции в проекты — все может не понравиться в итоге, заставив перепродавать, переигрывать и менять решения.

Далее, с 5 октября, активизируется ретро-петля Меркурия и продлится приблизительно до конца ноября. Она приносит характерные для ретро-Меркурия сложности: путаницу в переговорах, споры, задержки с билетами и документами, риск ошибок при заключении договоров. Весь этот период будет требовать переделывания и переосмысления.

С 6 ноября начинает формироваться ретро-петля Марса, хотя сама ретроградность планеты наступит уже в 2027 году. Тем не менее вся осень окажется под ее тормозящим влиянием: энергии на продвижение будет не хватать, а действия в некоторых сферах потребуют остановки и пересмотра.

Овен — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Овнов ретро-Венера проходит по седьмому и восьмому дому. Это зона партнерства и общих финансов, поэтому у представителей огненного знака зодиака может возникнуть недовольство вложениями партнера, совместным бизнесом или самими отношениями. Скорее всего, они начнут пересматривать эти сферы, попытаются что-то улучшить и изменить.

Ретро-Марс затрагивает пятый и шестой дом, а значит, у отмеченных огненной стихией возможны застойные ситуации в работе, конфликты, связанные с детьми или любовными романами.

Также им стоит быть внимательными к здоровью: шестой дом вкупе с Марсом могут указывать на воспалительные процессы, поэтому следует бережно отнестись к своему самочувствию.

Пятый дом — это дети и любовные увлечения, так что в этих сферах тоже не исключены периоды отсутствия движения либо, наоборот, сильное желание все переделать и улучшить.

Телец — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Тельцов петля Венеры попадает в шестой и седьмой дом. Под ударом у представителей земного знака зодиака могут оказаться рабочие и партнерские отношения, взаимодействие с коллегами и подчиненными.

Шестой дом — это еще и здоровье, а также домашние животные, так что у отмеченных стихией земли появятся заботы о питомце или желание что-то пересмотреть в этой сфере.

Ретро-Марс затронет четвертый и пятый дом, поэтому вероятны споры с детьми и родственниками, а также возвращение к вопросам недвижимости. Возможно, Тельцы затеют ремонт или переделку в доме, так как Марс в ретро-петле побуждает возвращаться и переделывать свое жилище.

Близнецы — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Близнецам ретро-Венера делает петлю по пятому и шестому дому. Это чревато для представителей воздушного знака зодиака недовольством крупными покупками и подарками — они могут разонравиться. Также возможны пересмотры в отношениях с детьми, в рабочей атмосфере и вопросах здоровья.

Настоятельно не рекомендуется отмеченным воздушной стихией делать серьезные медицинские процедуры и хирургические операции.

Ретро-Марс движется по третьему и четвертому дому, обостряя конфликты с ближайшим окружением, соседями, коллегами и родственниками. Вероятны споры, недопонимание и возврат к старым разногласиям.

Кроме того, это сочетание нередко указывает на ремонт и переделку в доме, а третий дом — еще и на обучение: возможны возвращение к учебе, повторение курса или споры с преподавателями.

Рак — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Раков ретро-Венера движется по четвертому и пятому дому, заставляя возвращаться к вопросам дома и недвижимости. Возможно, представителям водного знака зодиака перестанет нравиться привычная обстановка, захочется изменить дизайн, сменить шторы или затеять небольшие обновления.

Пятый дом отвечает за романы и любовные увлечения, поэтому к отмеченным водной стихией могут вернуться бывшие партнеры, либо они начнут глубже анализировать и пытаться улучшить текущие отношения.

Ретро-Марс проходит по второму и третьему дому — вероятны конфликты из-за денег и споры с окружением. Ракам не стоит никому давать в долг и нужно быть готовыми побороться за свои финансы и справедливость.

Лев — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Львам ретро-Венера попадает в третий и четвертый дом, в связи с чем у представителей огненного знака зодиака могут возникнуть недовольство обстановкой в доме и желание ее улучшить.

Третий дом — это обучение и ближайшее окружение, поэтому отмеченных стихией огня ждет возвращение к старым знакомым, друзьям или повторное прохождение уже знакомого курса, возможно, поездка туда, где они когда-то были.

Ретро-Марс идет по первому и второму дому, что дает борьбу за финансы и недовольство собственной внешностью. У Львов появится импульс что-то в себе поменять, но от любых операций этой осенью и в первой половине 2027 года лучше отказаться.

Эту энергию им лучше направить в спорт: вернуться к прежним тренировкам, чтобы улучшить фигуру и тонус.

Дева — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Дев ретро-петля Венеры захватывает второй и третий дом. Представители земного знака зодиака могут быть недовольны своими финансовыми вложениями, пересматривать отношение к деньгам или даже пройти обучение по финансовой грамотности.

Третий дом добавляет тему родственников, поэтому у отмеченных земной стихией возможны сложные денежные ситуации с близкими, например невозвращенные долги.

Ретро-Марс движется по двенадцатому и первому дому, втягивая Дев в тайные конфликты или скрытые от других дела. Им не стоит рассказывать о своих планах.

Двенадцатый дом отвечает за психическое здоровье и подсознание, и Марс здесь побуждает вытащить наружу внутренние страхи и блоки — осенью будет очень полезно поработать с психологом.

Весы — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Весам ретро-Венера задевает первый и второй дом, и осень для представителей воздушного знака зодиака может оказаться непростой в плане восприятия себя: возникнет недовольство внешностью, телом и деньгами. Они начнут искать способы улучшить имидж, пересмотреть финансовые источники и вложения.

Ретро-Марс проходит у отмеченных стихией воды по одиннадцатому и двенадцатому дому, поэтому вероятны конфликты и совместная работа в сфере единомышленников, общественной деятельности, корпоративных тусовок или волонтерства.

Двенадцатый дом добавляет необходимость скрывать часть своей активности, погружаться в психосоматические проблемы и глубинные переживания, перерабатывая их внутри себя.

Скорпион — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Скорпионов петля Венеры приходится на двенадцатый и первый дом. Это период сконцентрированности на себе: представители водного знака зодиака будут анализировать, что чувствуют рядом с разными людьми, пересматривать эмоционально значимые отношения. У них возникнут мысли о смене имиджа, внешности, о более глубоких психологических проблемах.

Двенадцатый дом также затрагивает конфиденциальную информацию и рабочие тайны, поэтому отмеченным стихией воды могут доверять секреты, и действовать им придется исходя из новых условий.

Ретро-Марс идет по десятому и одиннадцатому дому, а это значит, что у Скорпионов могут застопориться карьерные проекты или коллективные дела. Если какое-то дело начинает буксовать, им не стоит переживать — этот урок нужно просто пройти и сделать выводы.

Стрелец — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Стрельцов ретро-Венера движется по одиннадцатому и двенадцатому дому. Они пересмотрят свои отношения в коллективе, в рабочей обстановке и в различных сообществах.

Некоторые люди будут уходить из окружения, некоторые возвращаться. Отмеченные стихией огня могут быть недовольны как взаимоотношениями, так и деньгами, связанными с общей деятельностью.

Ретро-Марс задевает девятый и десятый дом, создавая застой в карьере, судебных делах, путешествиях и обучении. У Стрельцов возможны острые моменты в продвижении, споры по мировоззренческим вопросам, а также вынужденная пауза в процессах, требующая пересмотра подходов.

Козерог — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Козерогов петля Венеры выпадает на десятый и одиннадцатый дом, то есть на зону карьеры и единомышленников. У представителей земного знака зодиака могут зависнуть рабочие ситуации, но расстраиваться не стоит: так нужно, чтобы они вернулись, передумали, передоговорились и пришли к более верным решениям в карьерных и коллективных целях.

Ретро-Марс идет у отмеченных стихией земли по восьмому и девятому дому, а это зона риска. Восьмой дом — это хирургия, чужие деньги и кризисы, а девятый — поездки за границу и обучение.

Козерогам следует быть аккуратными: оформлять страховку в путешествиях, избегать плановых операций и быть готовыми к конфликтным ситуациям, связанным с партнерскими финансами и юридическими вопросами.

Водолей — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Водолеев ретро-Венера проходит по девятому и десятому дому, фокусируя внимание на карьере и темах, связанных с обучением, поездками и судами.

К представителям воздушного знака зодиака может вернуться старая работа или должность, появиться необходимость подтвердить диплом, повысить квалификацию. Десятый дом также дает пересмотр карьерных целей.

Ретро-Марс оказывается у отмеченных стихией воды в седьмом и восьмом доме, а это значит, что возможны конфликты и застойные ситуации в партнерстве и по финансовым вопросам. Тема денег для Водолеев окажется очень затронутой, а восьмой дом плюс Марс могут указывать на внутренние кризисы и трансформации, которые в итоге приведут к глубоким позитивным изменениям.

Рыбы — гороскоп на осень 2026

Гороскоп на осень — сентябрь, октябрь и ноябрь — 2026 года для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Рыб ретро-Венера затрагивает восьмой и девятый дом, поэтому представители водного знака зодиака будут переживать из-за финансов партнера, совместных денег или общего оборота средств. Какая-то финансовая ситуация может надолго застрять, потребует пересмотра и переделывания.

Ретро-Марс идет у отмеченных водной стихией по пятому и шестому дому, что грозит ступором в работе, любовных делах, а также конфликтами, связанными с детьми и персоналом.

Шестой дом — это здоровье и домашние питомцы, поэтому Рыбам обязательно нужно проверить свое самочувствие, сделать чек-ап, так как Марс может проявиться острыми воспалительными ситуациями.