Как парню и девушке подготовиться к первому сексу и превратить страх в удовольствие

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

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Первый секс может быть без боли — если знать, как. Сексолог и гинеколог дают пошаговую инструкцию: от психологической подготовки до медицинских анализов.

Первый сексуальный опыт — это не просто физическое событие, а сложный психологический и эмоциональный переход. Вокруг него существует множество мифов, стереотипов и страхов: от неизбежной боли до обязательной крови.

На самом деле первый секс может и должен быть комфортным и безопасным — если подойти к нему осознанно.

Как отличить свое желание от давления, подготовиться физически и избежать неприятных последствий — в материале 5-tv.ru.

Какую роль в подготовке к первому сексу играет возраст

Первый секс у парня и девушки: как подготовиться и испытать не боль, а удовольствие. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/AndrIi Kovnir

С точки зрения физиологии, организм готов к сексу после завершения полового созревания. Однако готовность — это не биологический, а прежде всего психологический вопрос.

«С точки зрения физиологии — нет единой красной кнопки „пуск“. Как только завершилось половое созревание, тело в целом готово. Поэтому с точки зрения психологии идеальный возраст наступает не по паспорту, а тогда, когда все сходится: не „он/она меня бросит“, не „все уже давно не девственники“, не страх быть белой вороной, а чистое внутреннее желание телесной близости, любопытство и интерес именно к этому человеку», — рассказывает эксклюзивно для 5-tv.ru сексолог и психолог Александра Миллер.

Если вы не можете отказаться от нежелательного действия, о готовности говорить рано.

«Это всегда про добровольный выбор, а не про неспособность сопротивляться давлению», — уверяет эксперт.

Чтобы понять, действительно ли вы этого хотите, сексолог советует задать себе честный вопрос.

«Если бы мне через час предстояло идти на этот секс, что я чувствую в теле? Тепло, предвкушение, спокойное волнение? Или тяжесть в груди, спазм в животе, желание оттянуть момент? Тело никогда не врет. Если вас накрывает тревогой — это не ваш момент, как бы ни старались сверстники», — объясняет она.

Почему не стоит торопиться с первым сексом

Первый секс у парня и девушки: как подготовиться и испытать не боль, а удовольствие. Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

Слишком ранний опыт, особенно до 16–17 лет, опасен не столько физически, сколько психологически. Префронтальная кора, отвечающая за прогнозирование последствий, в этом возрасте еще очень пластична.

«Ранняя сексуализация без эмоциональной зрелости часто ведет к формированию диссоциации: тело есть, а меня в нем нет. Это когда человек учится механически обслуживать процесс, выключая чувства и эмпатию к себе», — рассказывает психолог.

Кроме того, ранний секс сопряжен с высоким риском инфекций, нежелательной беременности и случайных травм из-за незнания анатомии.

Нормально ли лишится девственности в 25-30 лет

Первый секс у парня и девушки: как подготовиться и испытать не боль, а удовольствие. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Если человек к 25-30 годам не вступал в интимную близость, потому что не встретил того самого, или у него низкий интерес к сексу — это норма.

«Если же за этим стоит панический страх отвержения, глубинное убеждение „я никому не нужен“ или выученная беспомощность — тогда девственность становится симптомом социофобии, и это решается не на кровати, а в кабинете психолога. Сама по себе девственная плева не имеет срока годности, она не атрофируется и не врастает, как могут пугать страшилками», — говорит Миллер.

Сексолог подчеркивает: чтобы первый раз прошел без боли, важно понимать, как устроено женское тело.

«Клитор — это главный орган женского удовольствия. Его головка находится снаружи, над входом во влагалище, и 70–80% женщин получают оргазм только благодаря его стимуляции, а не от проникновения. Пенис об него не трется автоматически. Тут нужны пальцы, губы или правильная позиция. Запомните: вход во влагалище и клитор — это разные „кнопки“», — поясняет она.

Один из самых устойчивых мифов — о девственной плеве, которую якобы нужно «прорывать».

«Девственная плева — это не герметичная пленка, которую надо „прорывать“. Это корона из эластичной слизистой ткани, окружающая вход. У большинства девушек от природы там уже есть отверстие для выхода менструальной крови. Она не лопается, а растягивается. Именно поэтому при достаточном возбуждении, смазке и аккуратности первого проникновения крови и боли может вообще не быть или они будут минимальны», — отмечает психолог.

Влагалище — это мышечный мешок. В невозбужденном состоянии оно сжато, а при возбуждении становится длиннее и шире.

«Совать что-то в сухое и сжатое влагалище — это гарантированно больно, парню тоже будет больно от трения», — указывает Александра Миллер.

Как снизить дискомфорт и боль во время первого секса

Первый секс у парня и девушки: как подготовиться и испытать не боль, а удовольствие. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Страх боли у девушек оправдан социально, но часто преувеличен анатомически. В обществе дефлорацию до сих пор подают как «маленькую казнь». Отсюда вагинизм — неконтролируемый спазм мышц, запирающий вход. Это не «в голове», это реальная телесная реакция.

Специально для 5-tv.ru гинеколог Милютина Марина объясняет, от чего на самом деле зависит уровень боли при первом половом акте.

«В первую очередь физиология играет роль, потому что девственная плева, и выраженность может быть очень разная — тонкая полулунная полосочка или практически полностью закрытое отверстие влагалища. Но какое-то аномальное строение встречается редко. Второй момент — эмоциональная составляющая и наличие естественной смазки. На фоне волнения и стресса может быть как сухость, так и спазм мышц влагалища», — разъясняет она.

Лубрикант — главный помощник, который сделает первый раз более комфортным. Обильное количество качественной смазки на водной основе убирает боль от трения на 90%. Своей природной смазки от возбуждения может не хватить из-за волнения.

Прелюдия — не «предисловие», а суть. 20–30 минут поцелуев, объятий, стимуляции клитора. Девушка должна быть не просто «мокрой», а настолько возбужденной, чтобы мышцы расслабились.

В позе наездницы девушка сама корректирует глубину и скорость проникновения, страх резкой боли уходит, потому что она чувствует контроль.

А мужчине может быть больно? В случаях, когда у девушки сильный спазм или недостаточно смазки, уздечка полового члена может надорваться. Это очень больно, и там тоже идет кровь. Так что бережный вход нужен не только ради женщины, но и ради целостности партнера.

Острая боль, микротравмы слизистой — это закрепляет рефлекс, что секс равен боли, на годы. У парня — страх неудачи, психогенная эректильная дисфункция. Поэтому спешить нельзя категорически.

Главный секрет первого раза — ставить себе задачу не «быстро перейти к сексу», а «исследовать тела друг друга и остановиться, если некомфортно».

Медицинская подготовка к первому сексу

Первый секс у парня и девушки: как подготовиться и испытать не боль, а удовольствие. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Гинеколог напоминает: безопасность — это не только про комфорт, но и про здоровье. Перед первым сексом стоит позаботиться о нескольких вещах.

Девушке сложно попросить партнера сдать анализы, но это важно.

«В первую очередь нужно требовать от партнера. Это должны быть анализы крови на ВИЧ, сифилис и гепатиты, потому что в некоторых регионах примерно каждый сотый мужчина может быть инфицирован ВИЧ-инфекцией, так же как и гепатитом B — сейчас они очень распространены. И это анализ на инфекции, передающиеся половым путем», — перечисляет врач.

Идеальный вариант для первого раза — презерватив.

«Конечно, нужно посетить гинеколога и обсудить лучшую контрацепцию», — добавляет медик.

До и после первого раза следует посетить врача, чтобы исключить возможные проблемы.

«Гинеколог возьмет анализы на инфекции, передающиеся половым путем, и мазок на онкоцитологию — на рак шейки матки. Чаще всего у девственниц его сложно взять. А уже после первого контакта можно взять этот анализ в плане диспансеризации», — поясняет Милютина.

Крови может и не быть. В этом случае все индивидуально и зависит от строения плевы и степени возбуждения.

«Ее может не быть. Может быть больно, но крови не быть, может быть не больно, но кровь. Может быть буквально одна капля, может быть достаточно выраженное кровотечение. У всех по-разному», — говорит гинеколог.

Небольшое количество крови в течение одного-двух дней после первого полового акта может считаться нормальным. Однако если кровотечение не прекращается, становится обильным или сопровождается сильной болью, необходимо срочно обратиться к врачу.