Идеальный муж по дате рождения: какие числа выдают надежного семьянина

Фото: 5-tv.ru

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В выборе супруга можно опираться и на нумерологию.

Каждая девушка мечтает о «принце на белом коне», о красивом ухаживании и сказочной романтике. Однако в конечном счете главная цель большинства из нас — создание семьи как новой ячейки общества.

Семья — это не просто статус или дань традиции, это осознанный выбор человека, который будет постоянно рядом: в радости и в горести, в будничных хлопотах и в праздничные дни. Речь идет не о формальном штампе в паспорте, а о глубокой внутренней готовности разделить свою жизнь с другим человеком.

Благодаря нумерологии можно узнать, какой мужчина встретился на пути, просто зная его дату рождения. Эта древняя система знаний дает ценные подсказки, позволяющие лучше понять своего партнера: насколько он будет верен в отношениях, серьезны ли его намерения на будущее, готов ли он к созданию крепкого союза или же вовсе не подходит вам по своей природе.

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Яна Пустовалова

Астропсихолог, нумеролог

Как узнать по дате рождения, какой мужчина попался именно вам

Как по дате рождения вычислить хорошего мужа — выбираем лучшего мужчину для брака по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

В нумерологии каждая цифра и число рассматриваются не просто как математические знаки, а как носители определенной энергетической вибрации. Считается, что эта вибрация резонирует с различными аспектами человеческой жизни — характером, судьбой, профессиональным путем и, конечно, сферой личных отношений.

Особое место в этой системе занимает тема семьи: ведь именно в семейном кругу наиболее полно раскрываются такие качества, как верность, забота, умение договариваться и совместно преодолевать трудности.

Нумерологический подход предполагает, что дата рождения человека — это своеобразный «энергетический паспорт», в котором зашифрованы его врожденные склонности и поведенческие модели.

Одни числа наделяют своего обладателя даром гармонизатора, другие — тягой к стабильности, третьи — способностью к бескорыстной поддержке. Изучая эти вибрации, можно увидеть, какие мужчины от природы более предрасположены к созданию крепкого союза, какие склонны к лидерству, а какие — к глубокой эмоциональной привязанности.

Уютные и семейные мужья по дате рождения

Как по дате рождения вычислить хорошего мужа — выбираем лучшего мужчину для брака по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа благодаря лунной энергии нацелены создавать уют, комфорт в доме, заботиться и делиться своими эмоциями. Это отличные партнеры, буквально созданные для семьи.

Такой мужчина тонко чувствует атмосферу внутри семьи и тактично выясняет, с чем связан настрой домочадцев. Он всегда готов выслушать, а в конфликтной ситуации занимает дипломатичную позицию, стремясь к компромиссу.

«Ему очень важно, чтобы каждый член его семьи был накормлен, находился в тепле и комфорте. Он помнит каждую мелочь и создает семью надолго», — отметила нумеролог.

Мужья-императоры по дате рождения

Как по дате рождения вычислить хорошего мужа — выбираем лучшего мужчину для брака по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

Рожденные 4, 13, 22, 31 числа под энергией Урана наделены энергией «Императора», которая несет в себе ответственность, силу и власть.

Для этого мужчины семья — это незыблемая ценность, а он сам — та скала, что надежно укрывает ее от житейских бурь. Возможно, в нем чуть меньше романтики и внешнего уюта, но зато его близкие всегда будут в достатке и под защитой. Такой мужчина надежен, верен и постоянен в отношениях, он не боится брать на себя ответственность и решать самые сложные вопросы.

«В характере такого мужчины женщину может смутить упертость в принятии решений. Однако он сможет перешагнуть любые кризисные ситуации и выйти в плюс», — заметила Пустовалова.

Самые лучшие мужья по дате рождения

Как по дате рождения вычислить хорошего мужа — выбираем лучшего мужчину для брака по нумерологии. Фото: 5-tv.ru

На мужчин, рожденных 6, 15, 24 числа, влияет энергия планеты Венера — она дает им понимание любви, красоты и эстетики. Для них важна стабильность и серьезный подход к отношениям.

Эти мужчины по праву считаются одними из лучших примеров настоящих семьянинов. Им искренне нравится ощущать себя не просто мужчиной, а мужем. Они по-настоящему ценят и восхищаются своей женой и детьми.

Таким мужчинам доставляет удовольствие налаживать совместный быт, готовить вкусный ужин, собираться всей семьей за общим столом или устраивать семейные путешествия. Для них семья — это глоток свежего воздуха и источник вдохновения.

Муж, рожденный под энергией Венеры, сделает все возможное, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Он сохранит семейные традиции и ценности и пронесет сквозь года.

«Эти энергии по природе заложены в его характере и дают понимание, что это за человек. Также немаловажно знать, как вы подходите друг другу. Но если вы встретили человека, рожденного под энергией Двойки и Шестерки, то будьте уверены, он пришел для создания серьезных отношений», — рассказывает астропсихолог.