Главные заботы дачника в сентябре: что нужно срочно успеть сделать на огороде

Фото: Александр Казаков/ТАСС

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В сентябре можно не только собрать последний урожай, но и подготовить грядки к следующему сезону.

Сентябрь на даче — переходный месяц. Солнце еще греет по-летнему, но дни становятся короче, по утрам землю укрывают туманы, а растения постепенно готовятся к зиме.

Для садоводов это один из самых ответственных месяцев: нужно вовремя собрать урожай, подготовить деревья, кустарники и грядки к холодам. Именно сейчас закладывается основа будущего сезона.

Сбор главного урожая

Что нужно обязательно сделать на огороде и в саду на даче в сентябре, осенью. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams — Funkystock

В сентябре поздние яблоки и груши уже налились соком, а упустить момент съемной зрелости — значит потерять значительную часть урожая. Перезрелые плоды начинают осыпаться, разбиваться, и даже если вы их подберете, храниться они будут плохо.

Как понять, что яблоко или груша созрели? Есть несколько верных признаков, и их полезно держать в голове, выходя в сад с корзиной. О съемной зрелости обычно говорят сортовая окраска плодов, легкое отделение от плодоножки, побуревшие семена и появление первых здоровых плодов-падалицы.

Собирают урожай только в сухую погоду. И сразу же сортируют плоды: крупные, ровные, без червоточин — на хранение в прохладный подвал. Те, что с дефектами или ушибами, — на сок, повидло или сушку.

Важное правило: не стирайте восковой налет. Это естественный консервант, который не дает плодам сохнуть и гнить.

Овощные грядки в это время тоже живут своей напряженной жизнью. Картофель, если он еще не выкопан, выкапывают в первой декаде сентября. Морковь и свекла могут подождать, но тоже недолго — до первых заморозков, которые могут прихватить корнеплоды и сделать их непригодными для хранения.

А вот тыквы и кабачки, наоборот, стараются оставить на грядке подольше — так их кожица становится тверже, и лежат они потом до самой весны.

Забота о деревьях и кустарниках

Что нужно обязательно сделать на огороде и в саду на даче в сентябре, осенью. Фото: РИА Новости/Ольга Головко

Когда последнее яблоко отправлено в погреб, наступает время отдать долг самому саду. Деревья и кустарники за лето вытянули из почвы огромное количество питательных веществ и сейчас находятся в состоянии истощения. Кроме того, под корой и в трещинах уже готовятся к зимовке споры грибков и личинки вредителей.

Первый шаг — это санитарная обрезка. Не формирующая, а именно очищающая. Внимательно осмотрите каждое дерево. Все, что засохло, сломалось, покрыто странными наростами или выглядит больным, — под секатор.

Срезанные ветки, особенно с признаками болезней, не бросайте в компост, а сожгите. Срезы диаметром больше двух сантиметров обязательно замазывайте садовым варом или специальной пастой.

Второй, не менее важный этап — осенняя подкормка. Осенью деревья подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями или древесной золой. Азотные удобрения в это время не используют, чтобы не спровоцировать рост молодых побегов перед зимой.

Третье, о чем нельзя забывать, — влагозарядковый полив. Если лето было засушливым, почва под деревьями сухая. Ее нужно пролить достаточно глубоко, хватит 40–50 литров воды для молодого дерева и 50–70 литров для взрослого.

Почему это важно? Влажная земля промерзает медленнее, и корни не получают шока от резкого перепада температур. Кроме того, это запас влаги на весну. Поливают не торопясь, в несколько приемов, чтобы вода уходила вглубь, а не растекалась по поверхности.

Ну и завершающий аккорд — опрыскивание и побелка. Пока листва не опала, можно обработать крону концентрированным пятипроцентным раствором мочевины или трехпроцентным железного купороса. Это сожжет зимующие виды грибков и многих вредителей.

А после листопада уже обычно белят стволы. Эта процедура защитит кору от солнечных ожогов и морозобоин — частых спутников голых стволов в конце зимы.

Огородные грядки

Что нужно обязательно сделать на огороде и в саду на даче в сентябре, осенью. Фото: www.globallookpress.com/Ilya Galakhov

В огороде в сентябре все основные культуры уже сняты, но освободившиеся грядки голыми оставлять нельзя. Задача — провести генеральную уборку и заложить основу для следующего сезона.

После уборки урожая с грядок убирают растительные остатки, перекапывают почву и при необходимости вносят органические и минеральные удобрения. Больную ботву лучше не закладывать в компост, а уничтожить.

Но есть и более экологичный способ — посев сидератов. Если грядка освободилась в первой половине сентября, посейте на нее горчицу, овес, рожь или фацелию. Эти растения работают как живое удобрение: их корни рыхлят почву, зеленая масса после перегнивания дает азот и органику, а сами они заглушают сорняки. Весной эту зелень либо запахивают в землю, либо срезают и оставляют как мульчу.

И, конечно, конец сентября — это классическое время для озимых культур. Сажать их нужно за две-три недели до устойчивых заморозков, чтобы семена и зубки успели укорениться, но не проросли. В списке обязательных осенних посадок:

Озимый чеснок — самая популярная культура, дающая мощный старт весной.

Лук-севок — на репку или на зелень.

Укроп, петрушка, щавель, шпинат и салат — они взойдут сразу, как только сойдет снег.

Теплицы и цветники

Что нужно обязательно сделать на огороде и в саду на даче в сентябре, осенью. Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Сентябрьская теплица часто остается без внимания — мол, все собрали, и ладно. Это большая ошибка. В парнике за сезон накапливается столько возбудителей болезней, что оставлять их зимовать — значит гарантированно получить больную рассаду в следующем году.

Поэтому, как только собраны последние томаты или перцы, теплицу нужно привести в порядок: убрать все растительные остатки, включая корни, перекопать грунт с удобрениями и помыть и продезинфицировать сам каркас и покрытие — раствором медного купороса или специальными препаратами.

Цветник в сентябре живет своей насыщенной жизнью, и здесь увлеченные садоводы не скучают. Это главное время для посадки луковичных: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, крокусов, мускари.

Их высаживают в первой-второй декаде, соблюдая правило «трех высот»: глубина ямки равна трем размерам луковицы. Успеть надо до заморозков, чтобы луковицы дали корни, но не тронулись в рост. Также делят и пересаживают многие многолетники — пионы, ирисы, флоксы, хосты, лилейники и другие культуры.

После первых легких заморозков приходит время выкопки на хранение гладиолусов и георгинов. Их выкапывают, обрезают стебли, просушивают и отправляют в прохладное сухое помещение (погреб или холодильник) до следующей весны.

Что говорят синоптики и календари

Что нужно обязательно сделать на огороде и в саду на даче в сентябре, осенью. Фото: www.globallookpress.com/Uwe Anspach

Синоптики в последние годы все чаще предупреждают: классический сентябрь с плавным понижением температуры уходит в прошлое. Все чаще случаются резкие перепады, затяжные дожди и внезапные возвраты тепла, которые сбивают растения с толку.

Поэтому главный совет — не откладывать на потом. Все, что можно собрать и обработать в первую декаду, лучше сделать именно там. А на случай неожиданных заморозков всегда держать под рукой легкий нетканый укрывной материал — он спасет и поздние посадки, и еще неубранную зелень.

Многие дачники, особенно старшего поколения, сверяют свои действия с лунным календарем. В сентябре 2026 года, например, новолуние выпадает на 11-е число. В этот день и за день до него активные работы в саду (обрезка, посадка, перекопка) считаются нежелательными — лучше посвятить время сбору урожая, сортировке и мелким хозяйственным делам, которые не травмируют растения.