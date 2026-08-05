Музыка их связала: как сложились судьбы солисток группы «Мираж»

Фото: Олег Дьяченко/ТАСС

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«Мираж» подарил стране хиты, которые звучат спустя десятилетия. Но путь его звезд оказался совсем не таким легким: слава, разочарования, конфликты и борьба за право называться частью легенды.

Они подарили стране хиты, под которые танцевали миллионы, но за кулисами «Миража» кипели страсти не меньше, чем на сцене. Судьбы главных солисток группы сложились по-разному: громкие романы, конфликты, судебные разбирательства, новые попытки начать сначала и борьба за место в истории легендарного коллектива.

Что стало с Маргаритой Суханкиной, Наталией Гулькиной, Светланой Разиной и другими звездами «Миража» спустя десятилетия — в материале 5-tv.ru.

Маргарита Суханкина

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Самый узнаваемый голос «Миража» принадлежит женщине, которая вовсе не мечтала об эстраде. Студентка Московской консерватории Маргарита Суханкина грезила оперой, но в 1985 году попала в созданный годом ранее коллектив «Зона активности» — будущий «Мираж».

Именно она записала первые три песни для дебютного альбома «Звезды нас ждут» — заглавный трек, «Эту ночь» и «Видео», а затем и главный хит группы «Музыка нас связала». Но на сцену с ними не выходила: Литягин брал Суханкину только в студию, а для концертов подбирал других девушек, которые пели под ее фонограмму.

Вскоре Маргарита отказалась от сотрудничества, посвятив себя все-таки оперной сцене. В 2002 году ее уволили из Большого театра, и тогда бывшие коллеги предложили ей вернуться.

Вместе с Наталией Гулькиной Суханкина возродила «Мираж», но их дуэт продлился недолго — между солистками пробежала «черная кошка». Гулькину сменила Светлана Разина, но и с ней Суханкина не сработалась. Единственной примой в «Мираже» Маргарита проработала около пяти лет.

Личная жизнь певицы складывалась непросто: Маргарита была замужем четыре раза. Первый брак с Антуном Маруной продлился два года и распался из-за его измены. Следующими супругами были композитор, пианист-концертмейстер Большого театра и полковник в отставке, но все брачные союзы оказались недолгими.

В 2010 году она объявила о планах стать женой Андрея Литягина, а в 2014-м — о разводе, но позже выяснилось, что это был пиар-ход.

В 2013 году Суханкина усыновила двоих детей — трехлетнюю Леру и ее четырехлетнего брата Сережу. Сегодня артистка похудела на 35 килограммов благодаря бариатрической операции и выглядит моложе.

Но главная драма последних лет — судебные тяжбы с Литягиным. Конфликт между сторонами касался прав на записи исполнений песен группы «Мираж». По словам Суханкиной, продюсер пытался лишить ее прав на творческое наследие коллектива.

Однако в июле 2026 года суд запретил продюсеру распоряжаться ее правами на записи исполнений и постановил взыскать в пользу певицы компенсацию в размере более восьми миллионов рублей.

Наталия Гулькина

Роман ДенисовТАСС; www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Именно Наталия Гулькина записала большинство песен на дебютном альбоме «Звезды нас ждут» — «Солнечное лето», «Безумный мир», «Я не хочу», «Электричество», «Волшебный мир». Вместе со Светланой Разиной она стала участницей первого состава группы.

Популярность была бешеной, но плотный гастрольный график не оставлял времени на запись новых треков. Литягин вновь пригласил Суханкину в студию, а Гулькиной предложил выступать под фонограмму. Та отказалась и покинула «Мираж» в 1988 году.

Ей запретили исполнять песни «Миража», но Гулькина создала группу «Звезды» и записала новые хиты — «Дискотека», «Айвенго», «Это Китай».

В середине нулевых Гулькина и Суханкина попытались возродить «Мираж», но разругались в пух и прах. С 2011 года Гулькина выступает сольно.

Помимо музыки, Наталия открыла в себе новые таланты: выпустила книгу, работала телеведущей.

Личная жизнь — отдельная глава. Первая любовь закончилась трагедией: забеременев в 15 лет, Гулькина под давлением родителей сделала аборт.

Первым супругом Наталии Гулькиной был Николай Гулькин. В этом браке в 1984 году у пары родился сын Алексей, который позже связал свою жизнь с музыкой и стал певцом и композитором. По словам артистки, муж был против ее насыщенного гастрольного графика и хотел, чтобы она оставила сцену. Наталия выбрала карьеру, поэтому супруги расстались. При этом певица сохранила с Николаем хорошие отношения и позже с теплотой отзывалась о нем, отмечая, что благодарна ему за рождение сына.

Вторым мужем Гулькиной стал Константин Терентьев. По словам певицы, в начале отношений он представился ей не своим именем, а позже выяснилось, что супруг ей изменял. После развода, как рассказывала Наталия, Терентьев оставил ее практически без средств к существованию.

Третьим супругом артистки был танцор и хореограф Сергей Мандрик. Этот брак Наталия называла одним из самых счастливых периодов своей жизни. В 1999 году у пары родилась дочь Яна. Однако спустя 8,5 лет отношения завершились — причиной расставания стала измена мужа.

После третьего развода артистка снова вышла замуж. Ее четвертым супругом стал врач-педиатр Сергей Реутов, но и их брак не продлился долго.

Светлана Разина

www.globallookpress.com/Nadezhda Lebedeva; Елизавета Клементьева/ТАСС

Светлана Разина пришла в «Мираж» в 1987 году и вместе с Гулькиной стала лицом первого состава. Но ее вклад в историю группы не ограничивается вокалом — она написала тексты к хитам «Новый герой», «Я не шучу», «Где я».

В середине 1988 года Разина покинула коллектив вместе с поэтом «Миража» Валерием Соколовым, за которого позже вышла замуж. Вместе они создали проект «Фея». С 1995 по 2011 год Разина была сольной певицей.

В 2009 году она выпустила книгу «Музыка нас связала. Все тайны „Миража“».

В 2011 году Разину позвали на место ушедшей Гулькиной. Изначально она симпатизировала Суханкиной, но сотрудничество не задалось, и вскоре она вновь покинула коллектив.

Судьба нанесла еще один удар: Разина судилась с Андреем Литягиным из-за хита «Музыка нас связала» и потеряла на этом процессе почти полмиллиона рублей.

Сегодня Светлана Разина с успехом выступает на ретро-концертах, замужем во второй раз — за Борисом Карповым, у нее есть взрослая дочь.

Екатерина Болдышева

Евгений Стукалин/ТАСС

Екатерина Болдышева появилась в «Мираже» в 1991 году — в момент, когда первый состав уже рассыпался. Гулькина и Разина ушли, Литягин лихорадочно искал новых вокалисток, а группа балансировала между статусом легенды и призрака прошлого.

Именно Болдышевой суждено было стать той, кто протянет коллектив через 1990-е, нулевые и десятые — дольше, чем любая другая солистка в истории проекта. С дирижерско-хоровым образованием за плечами, она принесла в коллектив профессиональную дисциплину и стабильность, которых так не хватало в эпоху бесконечных замен.

Больше 30 лет певица живет с гитаристом Алексеем Горбашовым, официально брак не оформлен — и это сознательный выбор после неудачного первого замужества. В 2026 году ей исполнилось 57, она не красит седину и не гонится за вечной молодостью. Сегодня Болдышева — главное живое лицо «Миража» на гастролях.

Другие участницы

Александр Чумичев/ТАСС

Наталья Ветлицкая попала в «Мираж» в 1988 году, снималась в первом клипе группы и успела попеть своим голосом. В 1990-х успешно выступала сольно, в нулевых ушла со сцены ради дочери. Сегодня вернулась, но выступает редко.

Татьяна Овсиенко начинала в группе как костюмерша, но в итоге стала одной из самых узнаваемых «лиц» «Миража». Именно ее фото украшало рекламную продукцию коллектива, когда поклонники заподозрили неладное: солистки меняются, а голос один и тот же. Овсиенко обвинили в том, что она поет под фонограмму. Из «Миража» ее уволили заочно — она узнала об этом из афиш.

Инна Смирнова — самая малоизвестная участница. После «Миража» пела в группах «Фея», «Мона Лиза» и «Миньон», затем надолго пропала, посвятив себя семье. Пару лет назад вернулась на сцену, иногда выпускает новые песни.