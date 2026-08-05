Ей было всего 38: как выглядит могила Юлии Началовой спустя семь лет после смерти

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Звезда обрела последнее пристанище на Троекуровском кладбище.

Певица, актриса и телеведущая Юлия Началова умерла совсем молодой, в 38 лет. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище, и практически сразу могила «зацвела» — поклонники до сих пор несут к памятнику цветы.

Место захоронения Началовой выделяется среди других. Как выглядит могила певицы спустя семь лет после ее смерти?

Последнее пристанище Юлии Началовой

5-tv.ru

Спустя пять лет после смерти Юлии Началовой ее могила на Троекуровском кладбище остается особенным местом. Этот уголок будто живет по своим законам — он наполнен светом, теплом и вниманием тех, кто не забыл певицу.

Обычно кладбище ассоциируется с тишиной и скорбью, но могила Началовой — исключение. Летом на ней свежие цветы, зимой — изящные искусственные композиции, подобранные с любовью. В декабре–январе поклонники даже ставят у памятника маленькую елочку, наряжают ее. Еще на могильном камне множество разных ангелочков.

К Началовой приходят ежедневно — цветы всегда свежие, вокруг чистота. Ей дарят игрушки — новые, чистые — сажают их даже на соседнюю лавочку.

Какие легенды ходят вокруг места захоронения Юлии Началовой

Как выглядит могила Юлии Началовой: биография. Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Многие верят, что это место обладает особой энергетикой — легкой, светлой, похожей на ту, что чувствовалась в самой певице. И пусть это субъективное ощущение, оно объединяет и притягивает людей.

Вокруг могилы певицы давно ходят легенды. Одна из самых известных — о мироточащем кресте.

Фанаты видели в этом знак свыше, но у этого явления есть и более прозаичное объяснение. Такой эффект мог возникнуть из-за смолы, выступившей на дереве.

Сегодня место выглядит так, будто его бережно готовят к каждому сезону: ни лишней суеты, ни небрежности. Посетители называют ее самой нарядной и аккуратной на всем кладбище.

За что фанаты так любят Юлию Началову

Как выглядит могила Юлии Началовой: биография. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Первые уроки вокала Началова стала получать еще в два года, а в пять уже уверенно держалась на сцене и могла импровизировать.

Первым крупным успехом девочки стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. Семья тогда решила переехать в Москву, чтобы позволить 10- летней певице попробовать добиться большего.

Жизнь в столице быстро оправдала себя, и у юной звезды стали появляться первые поклонники.

Еще в подростковом возрасте Началова попробовала себя в качестве ведущей программы «Там-там новости», но все же акцент делала на музыке, пробовала сниматься в клипах. В 14 лет вышел ее дебютный альбом «Ах, школа, школа».

Популярность молодой исполнительницы росла. Ее визитной карточкой стала композиция «Герой не моего романа», музыку к которой написал отец Началовой. Он же был автором многих других ее песен и продюсером. Впоследствии в дискографии Началовой появились альбомы «Музыка любви» (2005) и «Давай поговорим о любви» (2006), а также англоязычная пластинка Wild Butterfly (2013).

Последнюю она записала в США. Этот альбом артистка позже считала доказательством силы мысли и веры в себя.

«Многие говорят: „Ой, я не буду это делать, это нереально, куда мне, у меня нет денег!“ И в итоге сами делают себя несчастными. Неправильная политика. Хороший пример — моя история с продюсером Уолтером Афанасьевым. В юности я мечтала записываться у него в Лос-Анджелесе. Но это было настолько недосягаемо, что могло оставаться только мечтами. И, как только я начала вслух это проговаривать, ко мне пришел Филипп Киркоров со словами: „Тут Уолтер приехал, хочу тебя с ним познакомить!“ Я была в шоке: „Как это возможно? Почему меня?“ А на следующий день Уолтер уже предложил мне запись альбома», — вспоминала артистка в беседе с aif.ru.

Она действительно вдохновляла аудиторию и не только мыслями, взглядами, но и самой энергетикой выступлений, улыбкой на телеэкранах.

Ведь помимо музыки, она снималась в кино («Герой ее романа», «Бомба для невесты», «Три мушкетера») и была частой гостьей и участницей популярных телевизионных шоу.

От чего страдала Юлия Началова

Как выглядит могила Юлии Началовой: биография. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Личная жизнь певицы складывалась не так успешно, как карьера. Ее первый брак с музыкантом и певцом, заключенный в начале 2000-х, оказался несчастливым. По признаниям певицы, Дмитрий Ланской изменял и критиковал ее внешность, хотя та никогда не переставала следить за собой.

«Я не ем майонез, стараюсь не есть жирное мясо, позволяю себе только индейку и курицу, рыбу и некоторые морепродукты», — рассказывала в интервью Началова.

В итоге в тех отношениях артистка довела себя до анорексии и стала весить 42 килограмма при росте 165 сантиметров. Изнурительные диеты и голодания привели к истощению и ослаблению иммунитета. Тогдашнего супруга абсолютно ничего не смущало, он считал, что певица выглядит хорошо. Когда она разошлась с мужем, ей было только 23 года.

Второй раз певица вышла замуж в 2005 году за футболиста Евгения Алдонина и поменяла фамилию на двойную. Через год у пары родилась дочь Вера, крестной матерью которой выбрали народную артистку РФ Ларису Долину. Однако и эти отношения распались спустя пять лет.

Впоследствии Началова несколько лет состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым, но замуж выходить не захотела. С ним она встречалась пять лет. Этот роман завершился в 2016 году, а позже выяснилось, что Фролов выкупил у артистки часть квартиры и тем самым втянул ее в судебные тяжбы. Длились разбирательства до самых последних дней ее жизни.

От чего умерла Юлия Началова

Как выглядит могила Юлии Началовой: биография. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Началову рано стали преследовать проблемы со здоровьем.

Первый серьезный удар нанесла анорексия. Потом в 2007 году певица решилась на увеличение груди в США, но импланты не прижились, спровоцировав инфекцию, которая дала осложнения.

В последние годы жизни у артистки были диагностированы серьезные хронические заболевания, в том числе подагра и сахарный диабет второго типа. Болезни прогрессировали, и Началовой даже приходилось скрывать деформированные суставы на руках, надевая перчатки. Даже в это сложное время она старалась не унывать.

«Мы же позволяем себе думать непонятно о чем, почему бы не думать о хорошем? Не так трудно встать утром и сказать себе за завтраком: „Я прекрасна, и никто мое настроение не испортит!“ Я проверила это на себе. Ты даже не понимаешь, в какой момент меняется твой мир, но меняется явно в лучшую сторону», — признавалась Началова.

Фатальной стала, казалось бы, незначительная травма. В начале марта 2019 года певица повредила палец на ноге, но не придала этому должного значения и не обработала рану как следует. Это привело к развитию некроза тканей и гангрене. Несмотря на госпитализацию и усилия врачей, которые настаивали на ампутации, Началова отказывалась от операции.

В организме началось заражение крови. Несколько дней она провела в искусственной коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось. Сердце Юлии Началовой остановилось 16 марта 2019 года.