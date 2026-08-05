Ей было всего 38: как выглядит могила Юлии Началовой спустя семь лет после смерти
Фото, видео: © РИА Новости/
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Звезда обрела последнее пристанище на Троекуровском кладбище.
Певица, актриса и телеведущая Юлия Началова умерла совсем молодой, в 38 лет. Звезду похоронили на Троекуровском кладбище, и практически сразу могила «зацвела» — поклонники до сих пор несут к памятнику цветы.
Место захоронения Началовой выделяется среди других. Как выглядит могила певицы спустя семь лет после ее смерти?
Последнее пристанище Юлии Началовой
Спустя пять лет после смерти Юлии Началовой ее могила на Троекуровском кладбище остается особенным местом. Этот уголок будто живет по своим законам — он наполнен светом, теплом и вниманием тех, кто не забыл певицу.
Обычно кладбище ассоциируется с тишиной и скорбью, но могила Началовой — исключение. Летом на ней свежие цветы, зимой — изящные искусственные композиции, подобранные с любовью. В декабре–январе поклонники даже ставят у памятника маленькую елочку, наряжают ее. Еще на могильном камне множество разных ангелочков.
К Началовой приходят ежедневно — цветы всегда свежие, вокруг чистота. Ей дарят игрушки — новые, чистые — сажают их даже на соседнюю лавочку.
Какие легенды ходят вокруг места захоронения Юлии Началовой
Многие верят, что это место обладает особой энергетикой — легкой, светлой, похожей на ту, что чувствовалась в самой певице. И пусть это субъективное ощущение, оно объединяет и притягивает людей.
Вокруг могилы певицы давно ходят легенды. Одна из самых известных — о мироточащем кресте.
Фанаты видели в этом знак свыше, но у этого явления есть и более прозаичное объяснение. Такой эффект мог возникнуть из-за смолы, выступившей на дереве.
Сегодня место выглядит так, будто его бережно готовят к каждому сезону: ни лишней суеты, ни небрежности. Посетители называют ее самой нарядной и аккуратной на всем кладбище.
За что фанаты так любят Юлию Началову
Первые уроки вокала Началова стала получать еще в два года, а в пять уже уверенно держалась на сцене и могла импровизировать.
Первым крупным успехом девочки стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1992 году. Семья тогда решила переехать в Москву, чтобы позволить 10- летней певице попробовать добиться большего.
Жизнь в столице быстро оправдала себя, и у юной звезды стали появляться первые поклонники.
Еще в подростковом возрасте Началова попробовала себя в качестве ведущей программы «Там-там новости», но все же акцент делала на музыке, пробовала сниматься в клипах. В 14 лет вышел ее дебютный альбом «Ах, школа, школа».
Популярность молодой исполнительницы росла. Ее визитной карточкой стала композиция «Герой не моего романа», музыку к которой написал отец Началовой. Он же был автором многих других ее песен и продюсером. Впоследствии в дискографии Началовой появились альбомы «Музыка любви» (2005) и «Давай поговорим о любви» (2006), а также англоязычная пластинка Wild Butterfly (2013).
Последнюю она записала в США. Этот альбом артистка позже считала доказательством силы мысли и веры в себя.
«Многие говорят: „Ой, я не буду это делать, это нереально, куда мне, у меня нет денег!“ И в итоге сами делают себя несчастными. Неправильная политика. Хороший пример — моя история с продюсером Уолтером Афанасьевым. В юности я мечтала записываться у него в Лос-Анджелесе. Но это было настолько недосягаемо, что могло оставаться только мечтами. И, как только я начала вслух это проговаривать, ко мне пришел Филипп Киркоров со словами: „Тут Уолтер приехал, хочу тебя с ним познакомить!“ Я была в шоке: „Как это возможно? Почему меня?“ А на следующий день Уолтер уже предложил мне запись альбома», — вспоминала артистка в беседе с aif.ru.
Она действительно вдохновляла аудиторию и не только мыслями, взглядами, но и самой энергетикой выступлений, улыбкой на телеэкранах.
Ведь помимо музыки, она снималась в кино («Герой ее романа», «Бомба для невесты», «Три мушкетера») и была частой гостьей и участницей популярных телевизионных шоу.
От чего страдала Юлия Началова
Личная жизнь певицы складывалась не так успешно, как карьера. Ее первый брак с музыкантом и певцом, заключенный в начале 2000-х, оказался несчастливым. По признаниям певицы, Дмитрий Ланской изменял и критиковал ее внешность, хотя та никогда не переставала следить за собой.
«Я не ем майонез, стараюсь не есть жирное мясо, позволяю себе только индейку и курицу, рыбу и некоторые морепродукты», — рассказывала в интервью Началова.
В итоге в тех отношениях артистка довела себя до анорексии и стала весить 42 килограмма при росте 165 сантиметров. Изнурительные диеты и голодания привели к истощению и ослаблению иммунитета. Тогдашнего супруга абсолютно ничего не смущало, он считал, что певица выглядит хорошо. Когда она разошлась с мужем, ей было только 23 года.
Второй раз певица вышла замуж в 2005 году за футболиста Евгения Алдонина и поменяла фамилию на двойную. Через год у пары родилась дочь Вера, крестной матерью которой выбрали народную артистку РФ Ларису Долину. Однако и эти отношения распались спустя пять лет.
Впоследствии Началова несколько лет состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым, но замуж выходить не захотела. С ним она встречалась пять лет. Этот роман завершился в 2016 году, а позже выяснилось, что Фролов выкупил у артистки часть квартиры и тем самым втянул ее в судебные тяжбы. Длились разбирательства до самых последних дней ее жизни.
От чего умерла Юлия Началова
Как выглядит могила Юлии Началовой: биография. Фото:
Началову рано стали преследовать проблемы со здоровьем.
Первый серьезный удар нанесла анорексия. Потом в 2007 году певица решилась на увеличение груди в США, но импланты не прижились, спровоцировав инфекцию, которая дала осложнения.
В последние годы жизни у артистки были диагностированы серьезные хронические заболевания, в том числе подагра и сахарный диабет второго типа. Болезни прогрессировали, и Началовой даже приходилось скрывать деформированные суставы на руках, надевая перчатки. Даже в это сложное время она старалась не унывать.
«Мы же позволяем себе думать непонятно о чем, почему бы не думать о хорошем? Не так трудно встать утром и сказать себе за завтраком: „Я прекрасна, и никто мое настроение не испортит!“ Я проверила это на себе. Ты даже не понимаешь, в какой момент меняется твой мир, но меняется явно в лучшую сторону», — признавалась Началова.
Фатальной стала, казалось бы, незначительная травма. В начале марта 2019 года певица повредила палец на ноге, но не придала этому должного значения и не обработала рану как следует. Это привело к развитию некроза тканей и гангрене. Несмотря на госпитализацию и усилия врачей, которые настаивали на ампутации, Началова отказывалась от операции.
В организме началось заражение крови. Несколько дней она провела в искусственной коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти ее не удалось. Сердце Юлии Началовой остановилось 16 марта 2019 года.