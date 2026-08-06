Бюджетный ремонт: как задекорировать стены обычной штукатуркой своими руками

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Создать уникальные узоры проще простого! Главное — следовать технике нанесения.

Карта мира, скала, дождь — благодаря появлению декоративной штукатурки появилась возможность создавать узоры на любой вкус и кошелек! Материал подходит не только для стен, но и потолков. Как нанести покрытие своими руками?

Программа Пятого канала «Стройнадзор» разобралась в технологии, инструментах и видах материала.

Что такое декоративная штукатурка

www.globallookpress.com/Frank Röder

«Самый популярный эффект — мелкая известь, эффект отсутствия эффекта. Под определенным углом падения света будем видеть прожилки штукатурки и воск», — рассказала дизайнер Валентина Ляпина.

Как создаются разные текстуры и что для этого понадобится? Окончательный результат зависит также от состава смеси.

«Декоративные штукатурки делятся на два вида. Это краски, в состав которых входят акрил и декоративные элементы. Декоративные штукатурки имеют уже толщину, фактуру за счет своего состава. Они состоят из натуральных гашеных известий», — объяснила Ляпина.

Акриловые обычно дешевле, но менее плотные. Добиться глубокого рельефа позволяет именно штукатурка. Главный плюс такого покрытия — не нужно выравнивать стены по маякам, раствор скроет мелкие дефекты и перепады.

Как наносить декоративную штукатурку

www.globallookpress.com/Barbara Boensch

Наносить декоративную штукатурку можно даже поверх старой краски!

«Разносим сначала материал, даем небольшую толщину, работает только один край кельмы, под углом 45 градусов практически, мы делаем разнонаправленные мазки. Для того чтобы у нас, когда материал высох, у нас будут и светлые мазки, и темные мазки, то есть материал будет переливаться, потому что в составе материала есть частицы, которые придают этот эффект», — рассказала технолог-декоратор Елизавета Лиясова, использовав декоративную штукатурку с текстурой замши.

Для создания рисунков применяют различные инструменты. Кельмы, шпатели — разглаживают слои. Фактурные валики, губки, трафареты и щетки — создадут нужный узор.

У некоторых умельцев в ход идут даже обычные резинки, полиэтиленовые пакеты, ткань или воздушные шарики! Можно делать еще губками или шпателем, но мне почему-то понравилось, как делают пакетами.

Как ухаживать за декоративной штукатуркой

www.globallookpress.com/Oliver Brandt

Примерно за шесть часов декоративная штукатурка высохнет.

«Ухаживать нужно влажной микрофиброй и ни в коем случае не протирать ее хлоросодержащими материалами. Если у нас в процессе эксплуатации есть какие-то сколы, царапины, материал можно отреставрировать сразу поверху и нанести на него лак», — дала совет Елизавета Лиясова.

Это финальный этап. Но не всегда обязательный. Некоторые составы, в основном акриловые, в дополнительной защите не нуждаются. Декоративные краски с эффектом шелка, замши или перламутрового песка — тоже можно не покрывать лаком, если в помещении невысокая проходимость.

Кстати, штукатуркой украшают не только комнаты. Например, «короед» — удачный вариант для облицовки фасадов домов.