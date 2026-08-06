Квартира на воде: как устроен плавучий дом и можно ли в нем жить в России

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey

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Собственная терраса на реке, баня и путешествия без выезда с дачи — так выглядит жизнь в хаусботе. Но насколько практично такое жилье?

Дом с видом на реку, собственная терраса, баня и возможность отправиться в путешествие в любой момент — звучит как мечта. Но насколько комфортна жизнь в плавучем доме в российских условиях? Программа Пятого канала «Стройнадзор» узнала правовой статус и перспективы жизни на воде.

Что внутри плавучего дома

Дом на воде, плавучий хаусбот: плюсы, минусы в России. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

«У нас первый этаж, главный салон. Здесь мы готовим еду, моем посуду, отдыхаем, смотрим телевизор», — рассказал владелец хаусбота Андрей Перегудов.

А еще здесь есть настоящая баня! Андрей купил хаусбот в прошлом году и теперь с семьей отдыхает не на даче, а на реке. Путешествует по Волге и наслаждается видами.

«Это у нас пост управления идем мы в среднем 8-10 километров в час, волны нам не страшны и ветер», — поделился он.

А у москвичей Елизаветы и Николая вообще настоящая вилла на воде! И они в ней живут постоянно!

«Получается, вот это основное помещение, кухня, гостиная, здесь у нас кухня. Откуда вода берется?» — поинтересовался ведущий программы Филипп Курочкин.

«Вода у нас своя, водозаборная система. То есть даже зимой, когда мы стоим, мы из-подо льда забираем воду. У нас большая система фильтрации внутри, то есть мы ее разносим по всему судну. Мы, конечно, ее не пьем, но, поверьте, она намного чище, чем даже просто обычная в квартире вода из-под крана», — ответила владелица хаусбота Елизавета Наволоцкая.

В хаусботе также установлена система теплых полов.

«Такое количество окон тяжеловато протопить, прям на полную. То есть мы зимой, когда минус 25, достаем дополнительно радиаторы, точечно ставим», — добавила она.

Как поддерживать комфорт в доме на воде

Дом на воде, плавучий хаусбот: плюсы, минусы в России. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

В плавдоме автономная станция очистки воды — стоки не сбрасываются в реку. Есть электричество — генераторы и солнечные батареи. Планировка — как в настоящем коттедже!

«В чем отличие хаус-ботов от яхт? В яхтах очень маленькие спальни, то есть там низкие потолки, маленькие спальные места по метражу», — отметил ведущий.

«Как в палатке», — согласилась Елизавета.

К сожалению, сколько бы яхта ни стоила, комфорт спальни будет минимальный.

«То есть здесь мы красиво просыпаемся, с утра, значит, идут утки, они заглядывают, ты им „здравствуйте“, и они уходят», — рассказала она.

А главная гордость супругов — верхняя палуба, аналогичная террасе в доме! С зоной барбекю!

«Зимой здесь снег. Мы зимой максимум приходим, на гриле что-то готовим. Здесь не совсем комфортно в зимнее время находиться, но в летнее — это сердце этого дома», — поделилась Наволоцкая.

Как управлять домом на воде

Дом на воде, плавучий хаусбот: плюсы, минусы в России. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

«Обязательно нужно сообщать свой маршрут, записываться, заводить журнал, сообщать технологию о том, что мы отошли и во сколько мы подойдем. Такие же правила, как на автомобиле, только чуть свои», — рассказал владелец хаусбота Николай Наволоцкий.

Если вода спокойная, нестрашно. А вот если выйти на большую открытую воду, в водохранилище, где будут волны, хаусбот не пострадает?

«Для речной волны мы совершенно приспособлены. Мы железный корабль с переборками», — заверил Наволоцкий.

Для управления судном нужно специальное удостоверение!

«На воде нас сносит ветром в течении. Поэтому парусность большая. Дело сноровки», — пояснил Наволоцкий.

Как и из чего строят плавучие дома

Дом на воде, плавучий хаусбот: плюсы, минусы в России. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Собственник компании по производству хаусботов Виктор Мачоган переехал в плавучий дом много лет назад и решил заняться таким ремеслом.

«Вот еще недавно приобрели вот такой большой вакуумно-формовочный станок. Он размером семь метров на два. Тоже будем на нем делать быстро всякие понтоны для причалов, в том числе для плавдомов», — рассказал Мачоган.

Бригада строит конструкции за несколько месяцев. Корпус собирают из стали или алюминия.

«Недавно сделал плавдом вот с таким использованием вот такой вот нержавейки мятой. Вот очень интересно выглядит», — поделился Виктор.

Этот новенький хаусбот уже через 30 дней спустят на воду!

«Это 16 на 7, как я говорил. В основе у него вот эти мои плавучие модули, которые я сам произвожу, полиэтиленовые», — объяснил он.

Поплавки спокойно выдерживают конструкцию. А внутреннее убранство — как в стандартном жилье!

«Потому что, во-первых, это имеет массовое какое-то производство, и это в цене гораздо дешевле, чем всё яхтенное. Плавдом является обычным домом, просто он может с небольшой скоростью передвигаться по воде. У нас не стоит какой-то задачи куда-то далеко ехать и переходить, попадать в какие-то шторма», — пояснил Мачоган.

Какой правовой статус носит хаусбот

Дом на воде, плавучий хаусбот: плюсы, минусы в России. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Несмотря на все удобства, по закону хаусбот нельзя признать домом и зарегистрироваться в нем. Его можно поставить на учет как маломерное судно — если это самоходный аппарат. Или как плавучий объект — этот вариант подходит для домов на понтоне.

«Проверку покупки надо начинать с воды и берега. Нужен законный договор водопользования, правильная цель размещения, права на берег или ГТС, отсутствие водоохранных запретов и ограничение стоянки. Потом уже проверяются корпус, ГИМС и учет плавучего объекта. Все это необходимо сделать для того, чтобы исключить все правовые риски и последствия», — предупредил юрист Заур Газаев.

Если строение относится к маломерному судну — за него придется платить транспортный налог. Законодательно понятия «хаусбот» в России пока не существует, но работы в этом направлении ведутся. Ведь, по оценкам экспертов, за последние 5 лет этот рынок вырос вдвое!

А к 2030 году производители планируют увеличить их выпуск в 10-15 раз! У плавучих домов большие перспективы! Ведь инвесторам они интересны в том числе как офисные площади и туристические объекты.