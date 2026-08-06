Квартира на воде: как устроен плавучий дом и можно ли в нем жить в России
Фото, видео: www.globallookpress.com/ Belkin Alexey
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Собственная терраса на реке, баня и путешествия без выезда с дачи — так выглядит жизнь в хаусботе. Но насколько практично такое жилье?
Дом с видом на реку, собственная терраса, баня и возможность отправиться в путешествие в любой момент — звучит как мечта. Но насколько комфортна жизнь в плавучем доме в российских условиях? Программа Пятого канала «Стройнадзор» узнала правовой статус и перспективы жизни на воде.
Что внутри плавучего дома
«У нас первый этаж, главный салон. Здесь мы готовим еду, моем посуду, отдыхаем, смотрим телевизор», — рассказал владелец хаусбота Андрей Перегудов.
А еще здесь есть настоящая баня! Андрей купил хаусбот в прошлом году и теперь с семьей отдыхает не на даче, а на реке. Путешествует по Волге и наслаждается видами.
«Это у нас пост управления идем мы в среднем 8-10 километров в час, волны нам не страшны и ветер», — поделился он.
А у москвичей Елизаветы и Николая вообще настоящая вилла на воде! И они в ней живут постоянно!
«Получается, вот это основное помещение, кухня, гостиная, здесь у нас кухня. Откуда вода берется?» — поинтересовался ведущий программы Филипп Курочкин.
«Вода у нас своя, водозаборная система. То есть даже зимой, когда мы стоим, мы из-подо льда забираем воду. У нас большая система фильтрации внутри, то есть мы ее разносим по всему судну. Мы, конечно, ее не пьем, но, поверьте, она намного чище, чем даже просто обычная в квартире вода из-под крана», — ответила владелица хаусбота Елизавета Наволоцкая.
В хаусботе также установлена система теплых полов.
«Такое количество окон тяжеловато протопить, прям на полную. То есть мы зимой, когда минус 25, достаем дополнительно радиаторы, точечно ставим», — добавила она.
Как поддерживать комфорт в доме на воде
В плавдоме автономная станция очистки воды — стоки не сбрасываются в реку. Есть электричество — генераторы и солнечные батареи. Планировка — как в настоящем коттедже!
«В чем отличие хаус-ботов от яхт? В яхтах очень маленькие спальни, то есть там низкие потолки, маленькие спальные места по метражу», — отметил ведущий.
«Как в палатке», — согласилась Елизавета.
К сожалению, сколько бы яхта ни стоила, комфорт спальни будет минимальный.
«То есть здесь мы красиво просыпаемся, с утра, значит, идут утки, они заглядывают, ты им „здравствуйте“, и они уходят», — рассказала она.
А главная гордость супругов — верхняя палуба, аналогичная террасе в доме! С зоной барбекю!
«Зимой здесь снег. Мы зимой максимум приходим, на гриле что-то готовим. Здесь не совсем комфортно в зимнее время находиться, но в летнее — это сердце этого дома», — поделилась Наволоцкая.
Как управлять домом на воде
«Обязательно нужно сообщать свой маршрут, записываться, заводить журнал, сообщать технологию о том, что мы отошли и во сколько мы подойдем. Такие же правила, как на автомобиле, только чуть свои», — рассказал владелец хаусбота Николай Наволоцкий.
Если вода спокойная, нестрашно. А вот если выйти на большую открытую воду, в водохранилище, где будут волны, хаусбот не пострадает?
«Для речной волны мы совершенно приспособлены. Мы железный корабль с переборками», — заверил Наволоцкий.
Для управления судном нужно специальное удостоверение!
«На воде нас сносит ветром в течении. Поэтому парусность большая. Дело сноровки», — пояснил Наволоцкий.
Как и из чего строят плавучие дома
Собственник компании по производству хаусботов Виктор Мачоган переехал в плавучий дом много лет назад и решил заняться таким ремеслом.
«Вот еще недавно приобрели вот такой большой вакуумно-формовочный станок. Он размером семь метров на два. Тоже будем на нем делать быстро всякие понтоны для причалов, в том числе для плавдомов», — рассказал Мачоган.
Бригада строит конструкции за несколько месяцев. Корпус собирают из стали или алюминия.
«Недавно сделал плавдом вот с таким использованием вот такой вот нержавейки мятой. Вот очень интересно выглядит», — поделился Виктор.
Этот новенький хаусбот уже через 30 дней спустят на воду!
«Это 16 на 7, как я говорил. В основе у него вот эти мои плавучие модули, которые я сам произвожу, полиэтиленовые», — объяснил он.
Поплавки спокойно выдерживают конструкцию. А внутреннее убранство — как в стандартном жилье!
«Потому что, во-первых, это имеет массовое какое-то производство, и это в цене гораздо дешевле, чем всё яхтенное. Плавдом является обычным домом, просто он может с небольшой скоростью передвигаться по воде. У нас не стоит какой-то задачи куда-то далеко ехать и переходить, попадать в какие-то шторма», — пояснил Мачоган.
Какой правовой статус носит хаусбот
Несмотря на все удобства, по закону хаусбот нельзя признать домом и зарегистрироваться в нем. Его можно поставить на учет как маломерное судно — если это самоходный аппарат. Или как плавучий объект — этот вариант подходит для домов на понтоне.
«Проверку покупки надо начинать с воды и берега. Нужен законный договор водопользования, правильная цель размещения, права на берег или ГТС, отсутствие водоохранных запретов и ограничение стоянки. Потом уже проверяются корпус, ГИМС и учет плавучего объекта. Все это необходимо сделать для того, чтобы исключить все правовые риски и последствия», — предупредил юрист Заур Газаев.
Если строение относится к маломерному судну — за него придется платить транспортный налог. Законодательно понятия «хаусбот» в России пока не существует, но работы в этом направлении ведутся. Ведь, по оценкам экспертов, за последние 5 лет этот рынок вырос вдвое!
А к 2030 году производители планируют увеличить их выпуск в 10-15 раз! У плавучих домов большие перспективы! Ведь инвесторам они интересны в том числе как офисные площади и туристические объекты.