Как достать соседа: что делать, если за стенкой постоянно шумят

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Как найти управу на тех, кто мешает спокойному сну и заслуженному отдыху в собственном доме?

Вечеринки или ремонт — какие звуки раздражают больше? На самом деле, некоторые соседи так громко себя ведут, топают, хлопают дверьми, что нет надежды даже на шумоизоляцию.

Какой уровень шума — повод для скандала? И куда обращаться, чтобы призвать соседей к порядку, разобралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

На чьей стороне закон

Что делать, если соседи шумят: советы, вред здоровью. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Жители одного из районов Москвы почти год пытаются вразумить соседа, который постоянно приводит сомнительные компании.

«Включают музыку очень громко, очень громко себя ведут, топают, хлопают дверьми. Они завели собаку, издеваются над собакой. Постоянно вой этого животного. Она скулит, пищит», — рассказала москвичка Виктория Смирнова.

Люди обращались в ТСЖ, вызывали полицию — но всё тщетно. Наняли юриста, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки.

«По заявлениям граждан, которые были поданы, были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. На мой взгляд, они являются незаконными и необоснованными. И в установленном уголовно-процессуальным кодексом порядке они обжалованы в органы прокуратуры и вышестоящему руководителю. В настоящее время ждем решения от них», — прокомментировал юрист Александр Петров.

Правовые нормы о тишине субъекты России регулируют самостоятельно.

Например, в Москве действует 42-й закон. Согласно документу, ночное время — с 23:00 до 07:00. В этот период нельзя громко слушать музыку, кричать, топать. А проводить ремонтные работы и вовсе запрещается с 7 вечера до 9 утра, в тихий час — с 13:00 до 15:00, а также по воскресеньям и праздничным дням.

Ограничения не распространяются на новостройки, которые сдали менее полутора лет назад. Нарушителям тишины грозит штраф до двух тысяч рублей.

Как зафиксировать нарушение

Что делать, если соседи шумят: советы, вред здоровью. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Из квартиры доносится шум, гам, громкая музыка. Жильцы квартиры никак не реагируют. Естественно, мы записываем на диктофон, по возможности вызываем сотрудников полиции. Если сотрудники приезжают, может возникнуть такое, что эти факты прекратились, и у нас хотя бы будет четко зафиксировано», — советует Петров.

А как, например, защитить себя от лишних звуков еще на этапе ремонта? Ведущий программы Филипп Курочкин решил провести собственный эксперимент. Он встретился с оперной певицей и мамой двух маленьких детей Анной Аникиной.

«Соседи иногда жалуются, к сожалению. И мне хотелось бы узнать, насколько это действительно все шумно происходит и насколько я доставляю много дискомфорта соседям», — поделилась Аникина.

Шумомер, который взял с собой Курочкин, показал 52 дБ. Это ниже предельно допустимых значений в 55 дБ. А теперь Анна включит пылесос — уборку молодой маме приходится делать часто. Результат — 56 децибел.

«На слух все равно все это слышно, и в принципе людям может доставлять это определенный дискомфорт», — уточнил ведущий.

У певицы Анны Аникиной мощный и красивый голос. Но прибор в соседней квартире с шумоизоляцией замерил всего 43,6 дБ.

«Это на 9 дБ меньше, чем в предыдущей квартире. А по ощущениям, как будто бы в два раза тише», — подвел итог ведущий программы.

Как работает шумоизоляция

Что делать, если соседи шумят: советы, вред здоровью. Фото: www.globallookpress.com/Harald Richter / CHROMORANGE

Что покажет этот прибор в квартире с полной шумоизоляцией?

«Самый распространенный миф или заблуждение, что шумоизоляция — это что-то одно. Как представим слона, то слон — это ухо, или хвост, или нога. Точно так же шумоизоляция — это комплекс мероприятий, где каждый компонент этого звукоизоляционного слона важен. Первое. Мы применяем плотную среду. Это сдвоенный ГВЛ и гипсокартон. Мы применяем мягкую среду в наших панелях. Это минеральная или каменная вата. Применяем герметизирующую ленту и герметик по периметру», — рассказал исполнительный директор компании по производству звукоизоляционных и акустических материалов Евгений Вершинин.

На этом заводе разработали специальный элемент, который препятствует распространению шума от стены.

«Благодаря данной втулке виброузел у нас способствует тому, чтобы исключить жесткие связи от самой стены к облицовке. (Затем панели отправляют на другой станок — Прим. ред.), который равномерно наносит клей, и далее уже ребята приклеивают саму минеральную плиту», — объяснил руководитель отдела компании Максим Николенко.

Систему следует устанавливать на черновой стадии ремонта. Панели подойдут для потолка и стен, для пола — другая защита.

«В полу присутствует как воздушный шум, так и ударный шум от ходьбы, прыгания, падания мячей и других предметов. И здесь очень важно, что в рамках звукоизоляции пола у нас идет что-то мягкое под стяжку либо под любую другую среду, например ламинат или другое напольное покрытие», — добавил Вершинин.

Например, подойдет запатентованная гранулированная смесь. Она используется она для звукоизоляции пола под стяжкой.

«Одним из ключевых характеристик и преимуществ данного материала является то, что он позволяет выравнивать неровное перекрытие до одного сантиметра», — отметил Николенко.

Шумоизоляция пола эффективнее потолочной. Лучше заранее договориться с соседом сверху и таким образом защитить себя от гула и топота.

Влияет ли шум на здоровье

Что делать, если соседи шумят: советы, вред здоровью. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Врачи предупреждают: постоянный шум может привести к бессоннице, тревожным расстройствам и даже сердечному приступу! Хотя допустимый уровень днем — 55 децибел, оптимально значение до 50. Кстати, полная тишина — тоже может свести с ума!

«В безэховой камере, где человек находится в абсолютной тишине, у него начинается сенсорная депривация. То есть начинается дезориентировка. Человек начинает слышать свое дыхание, свое сердцебиение. И у девяти из десяти через 15 минут могут даже появиться слуховые галлюцинации», — предупредил психиатр Алексей Казанцев.

Ученые выявили, что больше всего раздражают резкие ударные звуки, например, когда роняют что-то тяжелое. Самое неприятное — это спонтанность и непредсказуемость. Гораздо меньше на нервы действует ровный и постоянный шум — как от стиральной машинки или пылесоса.