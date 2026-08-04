Заброшены или утопают в цветах? Как выглядят могилы Никулина, Леонова, Светличной и других звезд

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Макаров

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Их имена знают миллионы, а их творчество стало частью истории страны. Но что происходит с местами их последнего упокоения спустя годы?

Новодевичье и Троекуровское кладбища давно стали не только местами памяти, но и своеобразными музеями под открытым небом. Здесь покоятся выдающиеся актеры, музыканты, спортсмены и деятели культуры, чье творчество знают миллионы. Одни захоронения неизменно утопают в цветах, другие заметно изменились с годами.

Корреспондент 5-tv.ru посетил могилы самцых известных отечественных знаменитостей и посмотрел, в каком состоянии они находятся сегодня.

Юрий Никулин

www.globallookpress.com/Anton Kavashkin

Юрий Владимирович Никулин ушел из жизни в августе 1997 года после тяжелой операции на сердце. Ему было 76 лет. Прощание с актером проходило в Цирке на Цветном бульваре в Москве, которому он посвятил долгие годы своей жизни.

Похоронили народного артиста СССР на Новодевичьем кладбище. Памятник, созданный скульптором Александром Рукавишниковым, появился спустя два года после его смерти. Юрий Никулин запечатлен сидящим на бортике манежа — в своем знаменитом клоунском костюме, любимой кепке и с сигаретой в руке. Рядом с ним застыл бронзовый ризеншнауцер Федор — любимая собака артиста. Здесь же, на одном участке, покоится и его супруга Татьяна, ушедшая 17 годами позже.

Спустя почти три десятилетия могила Никулина остается одной из самых ухоженных и посещаемых на кладбище. Она никогда не остается без цветов — поклонники приносят красные гвоздики, розы, астры и хризантемы.

Зоя Богуславская

www.globallookpress.com/Viktor Chernov

Писательница и искусствовед Зоя Богуславская ушла из жизни 14 мая 2026 года на 103-м году жизни. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом — выдающимся поэтом Андреем Вознесенским, с которым она прожила 46 лет.

Зою Борисовну погребли в той же могиле, что и мужа. Участок оказался настолько небольшим, что свободного места на нем практически не осталось. Еще при жизни Богуславская рассказывала в мемуарах, что семейное захоронение уже включает три могилы.

После смерти Вознесенского она многие годы посвятила сохранению его творческого наследия, став инициатором создания независимой премии «Триумф» и Культурного центра имени Андрея Вознесенского.

Сегодня семейное захоронение находится в тихой, удаленной части кладбища среди деревьев. На могиле установлены рамки с фотографиями супругов и стоит большой букет искусственных роз. Однако общее впечатление несколько портят опавшие пожелтевшие листья, которыми усыпана территория вокруг памятника.

Валентин Юдашкин

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Весной 2023 года, на 60-м году жизни, после долгой и мучительной борьбы с раком почки скончался знаменитый модельер Валентин Юдашкин. Диагноз ему поставили еще в 2016 году, и семь лет он боролся с болезнью, но она оказалась сильнее.

Похоронили кутюрье на Троекуровском кладбище в Москве, на так называемой «Аллее деятелей искусства».

Два года назад Юдашкину установили памятник, который сотрудники и посетители кладбища сразу назвали одним из самых заметных на Троекуровском.

Светлана Светличная

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Светлана Светличная ушла из жизни 16 ноября 2024 года. Ей было 84 года. Ее смерть стала тяжелой утратой не только для кинематографа, но и для миллионов зрителей, выросших на фильмах с ее участием — от «Бриллиантовой руки» до «Семнадцати мгновений весны».

После смерти актрисы возникла неопределенность с местом ее захоронения. Изначально планировалось, что Светлану Афанасьевну похоронят на Ваганьковском кладбище, где уже покоились ее муж Владимир Ивашов и сын Олег.

Однако свободного места там не оказалось, и семья приняла решение — упокоить актрису на Троекуровском кладбище, где она обрела свой последний приют в кругу других выдающихся деятелей культуры.

Сначала на месте захоронения стоял лишь временный деревянный крест и черно-белый портрет актрисы. Но позже появился новый памятник — лаконичный монумент из черного полированного габбро-диабаза с белым мраморным крестом. Он получился красивым и достойным для великой актрисы.

Могила Светличной сегодня является одним из самых посещаемых мест на «звездной аллее» Троекуровского кладбища. Почтить память легенды советского кино приходят не только поклонники, но и молодые актрисы — для них принести цветы звезде «Бриллиантовой руки» уже стало доброй традицией. Ее фраза «Не виноватая я, он сам пришел» навсегда осталась в памяти миллионов зрителей.

Евгений Леонов

www.globallookpress.com/Russian Look

Народный артист СССР Евгений Леонов ушел из жизни трагически и внезапно. 29 января 1994 года, перед спектаклем, у него оторвался тромб — ему было всего 67 лет. Зрители, узнав об отмене спектакля, не разошлись — они простояли у театра со свечами все время, пока должно было идти представление.

Похоронили актера на Новодевичьем кладбище. Памятник на его могиле — скромный и ничем не приметный. Его главная деталь — автограф актера, высеченный на камне. Рядом стоит небольшая фотография самого артиста.

На захоронении всегда лежат живые цветы. В 2021 году рядом с мужем упокоилась его вдова Ванда, с которой они прожили вместе 37 лет.

Борис Лагутин

Валерий Шарифулин/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Борис Лагутин ушел из жизни 4 сентября 2022 года и был похоронен на Троекуровском кладбище. Почти два года его захоронение оставалось без постоянного мемориала.

Лишь в сентябре 2024 года, в день памяти спортсмена, на могиле был торжественно открыт памятник. Его автором выступил заслуженный скульптор России Владимир Усов, создавший также монументы олимпийскому чемпиону Ивану Ярыгину и певцу Дмитрию Хворостовскому.

Сегодня могила Лагутина, к сожалению, сегодня выглядит довольно скромно и неухоженно. В отличие от многих других захоронений на Троекуровском кладбище, она не привлекает внимания многочисленных поклонников и не утопает в цветах.