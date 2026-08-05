Миллиарды в шкатулках звезд: сколько стоят украшения Рудковской, Бузовой и Алсу

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

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Многие звезды шоу-бизнеса питают слабость к ювелирным украшениям. У кого самые дорогие кольца, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Инвестиция в караты: сколько денег звезды тратят на свои драгоценности? Какие раритеты украшают декольте Надежды Бабкиной и Любови Успенской? Что не так со знаменитым турмалином Параиба Анастасии Волочковой? И чья шкатулка самая впечатляющая в шоу-бизнесе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это все бриллианты, которые мне подарил мой муж, поэтому нет какого-то любимого. Все сердца, заметьте», — говорит Яна Рудковская.

Продюсер четко следует принципу о лучших друзьях-бриллиантах. В ее сокровищнице много ценных изделий. К примеру, есть кольцо с камнем в десять карат. По оценке экспертов, его стоимость примерно 40 миллионов рублей. Любит бизнес-леди и рубины, и сапфиры. А стоимость одного из ее украшений с изумрудом, по данным прессы, составляет более 80 миллионов рублей.

«Я ставлю для себя амбициозные цели. Ну а, как говорится, если у Яны Рудковской есть цель, то у целей нет шансов, друзья мои», — заявляет продюсер.

Красивые и дорогие камни в шкатулке Ксении Собчак. Ведущая вкладывает миллионы в покупку изделий. Одно из колец знаменитости, по данным СМИ, стоит около миллиарда рублей.

«42 карата — это достаточно внушительный вес. Далее: огранка — сердце. Надо понимать, что исходный камень очень много, множество раз обрабатывается. Мы имеем 65 граней на выходе. Дальше, насколько возможно, смотрим чистоту. Поэтому, исходя из прозрачности, из отсутствия каких-либо вкраплений, мы можем фантазировать о цене», — объясняет эксперт по выбору ювелирных украшений Варвара Орлова.

Уникальные украшения любит и поп-дива Ольга Бузова. В ее коллекции есть настоящее сокровище — кольцо с колумбийским изумрудом. В прессе пишут: оно стоит более 100 миллионов рублей. Эти камни часто носит и Любовь Успенская в виде серег и массивных колье.

«На мне все дорогое, все настоящее, все натуральное… Это XVIII век, изумруды Колумбия. Все дорогое, все Колумбия. Я вообще люблю драгоценности. Знаете, это мое хобби. Если кто-то машины любит, да, хобби, я люблю бриллианты, изумруды», — признается артистка.

Серьги певицы Алсу с ограненными алмазами, по данным СМИ, стоят более 100 миллионов рублей и весят примерно по 30 граммов каждая. Любит знаменитость и ожерелья. При этом одна из самых высокооплачиваемых артисток носит и недрагоценные украшения.

«Зависит от наряда. То есть иногда это бижутерия. На концерты я надеваю бижутерию, потому что ее нужно много. И вообще, мне когда-то один стилист сказал, что камни, стекло и кристаллы, блестят намного лучше, чем бриллианты на сцене», — отмечает Алсу.

«Как говорят наши артисты, бриллианты абсолютно не блестят так, как нужно. Я люблю больше бижутерию», — подчеркивает певица Жасмин.

С бижутерией на «ты» и балерина Анастасия Волочкова. Но все-таки предпочитает самоцветы холодных оттенков: аквамарины, сапфиры, топазы. А однажды артистка похвастала кольцом с массивным турмалином Параиба. Заявила, что это подарок поклонника.

«Камни мне интересны большие, потому что я балерина, и мне нравится, когда со сцены вот эти камни видны людям», — объясняет Волочкова.

Но ювелиры не поверили, что турмалин в кольце Анастасии настоящий.

«Такого огромного размера камней Параиба не бывает. Параиба уникален своим неоновым свечением. Здесь мы тоже этого не наблюдаем. Я предполагаю, что это все-таки аквамарин, и мы здесь говорим вообще о другом порядке цен. Это стоимость кольца — приблизительно один миллион рублей», — уточняет Варвара Орлова.

Лариса Долина любит делать украшения сама. А Катя Лель предпочитает драгоценности со смыслом. У нее что ни кольцо, то оберег и талисман. К примеру, с цитрином — подарок от мамы. По уверениям певицы, он дарит ей защиту. А вот еще одно изделие. Его артистка приобрела на Бали.

«Я выбираю сразу энергетически. Если мне это нравится, привлекает, я спрашиваю, какой камень, что он несет, подходит ли он мне по гороскопу моему. Я Дева и Тигр», — отмечает Катя Лель.

Кстати, одно из колец знаменитости — подарок коллеги Наталии Власовой. Певица привезла его из Индии, где с ней произошла почти мистическая история.

«Кольцо я приобрела у харизматичного индийского мужчины. Он мне сказал, что наступит момент, когда вы должны это кольцо отдать следующему человеку. Проходит сколько-то лет, я не знаю, шесть-семь лет, и я собираюсь к Кате Лель на день рождения. И с утра я просыпаюсь с мыслью об этом кольце, нахожу это кольцо и дарю его Кате вечером на день рождения», — вспоминает Наталия Власова.

Сама же певица не ищет в украшениях особого смысла. Носит то, к чему лежит душа. Например, обычную серьгу за тысячу рублей. А ее постоянные спутники — это три простых кольца и крестик. Но порой она достает из шкатулки одну из самых любимых своих драгоценностей — вот эту жемчужную нить.

«Это очень красиво выглядит на белую рубашку. Именно бусики, именно цепочки поверх воротников. Это прям моя фишка, я ее год назад открыла для себя», — рассказывает Власова.

Но пока Наталия миксует жемчуг и металлы, Надежда Бабкина носит истинные раритеты на груди.

«У меня тут бусики висят. Однажды мы были у старообрядцев, они мне подарили это из музея. Этим бусам триста с лишним лет. Они же вообще ничего не дарят никогда. А тут я им что-то зашла, и они меня приняли за свою, подарили эти бусы и сказали: «Носи. Если мы будем их иногда видеть на экране, то будем понимать связь с нами и связь времен», — заявляет артистка.

Если для одних украшения — это целая история и поиск смысла, то для других — исключительно демонстрация статуса и вложение средств. Кстати, очень удачное. По словам ювелиров, драгоценные металлы и камни с каждым годом будут только прибавлять в цене и делать знаменитостей богаче.