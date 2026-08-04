Кризис реального пацана: что происходит в жизни Владимира Селиванова

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Владимир Селиванов вступил в непростой этап жизни. Как актер справляется с трудностями, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Владимир Селиванов откровенно рассказал, что переживает кризис среднего возраста. Из-за чего он зачастил к косметологам? Кто довел его до слез? В чем актер заподозрил возлюбленную? И почему поклонники уверены, что пара тайно расписалась? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Знаменитый Вован из «Реальных пацанов» 22 июля отметил день рождения. Владимиру Селиванову исполнился 41 год. Но если внешне знаменитость не меняется уже много лет, то внутри у него прямо сейчас происходит настоящая буря, которую психологи именуют кризисом среднего возраста. Актер признался: ему вдруг захотелось тишины и спокойствия, он стал чересчур сентиментальным.

«Меня какие-то трогательные фильмы могут растрогать, я могу всплакнуть. Тут на какой-то детский фильм мы ходили про робота, я немного пожалел робота», — признается Селиванов.

«Я думаю, что какие-то человеческие внутренние качества просыпаются, потому что для мужчины, чтобы его довести до слез, я не знаю, это надо прям очень-очень постараться», — говорит теннисистка Надежда Гуськова.

Плакал Селиванов и на свое 40-летие. Артист рассказал, что не стал отмечать эту дату. Провел день с возлюбленной Александрой Калмыковой и без стеснения дал волю чувствам.

«Я могу, да, перед любимой заплакать. Это, наверное, тоже наши… То, что нас объединяет, мы очень открыты друг к другу всегда. Всегда друг с другом всем делимся, даже самыми какими-то нелепыми, возможно, переживаниями. Не боимся показаться друг перед другом слабыми», — рассказывает Владимир Селиванов.

«В этом возрасте у человека меняется вся экосистема. Прежде всего, это нейробиологический кризис и экзистенциальный кризис. Все, что связано с биологией, связано с тестостероном. Естественно, его понижение стимулирует некие процессы в организме и приводит к экзистенциальному кризису. Излишняя чувствительность какая-то появляется. Может быть, опять же, переоценка ценностей, человек более ранимым становится», — объясняет психолог Лалена Бакаева.

Преодолеть не самое простое состояние Владимиру как раз помогает Александра. К примеру, начала водить его с собой по косметологам. Недавно актер с ее подачи привел в порядок кожу на лице.

«Он делал ультраформер — это такая безоперационная подтяжка лица», — уточняет возлюбленная актера Александра Калмыкова.

«Это местами неприятно, как-то током бьет, щиплет. Но если это в целом… Я от этого становлюсь симпатичным для моей любимой, то, конечно, я не против», — подчеркивает артист.

Также Селиванов начал посещать массажиста, делать профессиональный маникюр. И уверяет: эти процедуры действительно его успокаивают. Следит артист и за состоянием здоровья. Теперь он регулярно проходит полные обследования и даже чистит организм в санаторных условиях.

«На клизмочки, да. Они родимые, ты знаешь, да? Не-не, это просто профилактика», — говорит актер.

«В 20 мы все выглядим прекрасно, и мужчины хороши во всем. А в 40 уже, конечно, появляются первые морщинки, седина, и хочется вернуть того крутого парня хотя бы в зеркале. Тут же результат молниеносный», — отмечает Лалена Бакаева.

Владимир Селиванов не скрывает, как признателен избраннице за поддержку и помощь. Он каждый день благодарит небеса за их судьбоносную встречу три года назад.

«Всю жизнь я всегда был в отношениях. Чаще всего. И встретил в 38 человека, который мой единомышленник по жизни, с которым мы просто душа в душу», — заявляет актер.

Правда, в 2023-м их связь наделала немало шума в шоу-бизнесе. Ведь в тот момент и Александра, и Владимир были несвободны. Селиванов жил с первой супругой Викторией.

По его словам, поддерживал видимость семьи только ради спокойствия дочери. И Калмыкова воспитывала двух детей в законном браке. Новые чувства заставили актера и блогера уйти от предыдущих партнеров. Они сразу поселились вместе, а вскоре стали родителями общего сына.

«Дом — полная чаша, жизнь кипит. У меня приезжает часто на выходные дочка от первого брака. И это у нас еще там… У нас получается четверо детей в доме», — делится знаменитость.

Александра и Владимир рассказали: все делают вместе и ничуть не устают друг от друга.

«Мне иногда кажется, что жена моя хочет совершить на меня покушение, потому что она оставляет фен в раковине, в розетку включенный. А я умываться прихожу. Думаю: сейчас я включу воду, и что произойдет? Но это я прикалываюсь, конечно», — рассказывает Селиванов.

«Я просто быстро собираюсь. Он оставляет носки на полу, чтобы я поскользнулась», — говорит Калмыкова.

Сейчас они проживают в Подмосковье в арендованном доме и планируют стать владельцами собственного загородного особняка. Однако поклонники ждут, когда же Владимир официально женится на Александре.

«Все девушки хотят замуж. Мужчины, не стесняйтесь, делайте предложение. Ведите в ЗАГС. Ничего в этом плохого нет», — заявляет теннисистка Гуськова.

Сам актер подробностей не раскрывает, лишь намекнул, что втайне ото всех уже расписался с возлюбленной. Но заверил: через год-другой они устроят пышное публичное мероприятие и даже обвенчаются.