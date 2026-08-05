Приютил пять женщин: что разрушило семью звезды «Смехопанорамы» Святослава Ещенко

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Святослав Ещенко снова одинок. Какую женщину артист хочет видеть в своей жизни, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юморист Святослав Ещенко истосковался по любви. Почему распался единственный брак звезды «Смехопанорамы»? Чем ему не угодили партнерши по актерскому цеху? О какой жене мечтает комик? Что заслуженный артист РФ намерен предложить своей невесте? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

У него тысячи поклонниц, а он проводит вечера в пустой квартире. Недавно юморист Святослав Ещенко признался, что остался на шестом десятке лет в одиночестве. И ему это очень не нравится.

«Я уже в том возрасте, что мне хочется, чтобы все-таки домашний уют был, очаг. Не просто по тусовкам ходить», — подчеркивает юморист.

Артист рассказывает: он видит искушение в каждой красотке.

«Прошла красивая девушка. Голос вожделения говорит: «О, какая она красивая». Может, она и не такая красивая, если присмотреться. Но голос вожделения говорит: «Красивая, захоти ее», — делится знаменитость.

«Ещенко — нормальный, здоровый мужчина. Естественно, он будет смотреть. Наоборот, мы должны порадоваться на то, что он смотрит на красивых девушек. Это же мужское начало. С этим никак не справиться», — подчеркивает светский журналист Денис Сорокин.

А ведь когда-то у звезды юмористических программ была надежная и крепкая семья. Жена Ирина, сын Нарад и падчерица Мария. Но в 2018 году 20-летний брак оказался на грани распада. Супруга обвинила Ещенко в изменах. Все потому, что он бесплатно поселил в своем коттедже в Сочи сразу пять красивых женщин.

«Я, честно говоря, жил в раю, когда они жили у меня. Они убирали, готовили, да. И хохотали все время. Я говорю: поразительно, когда одна жена, она мозг выносит, а когда их пять, они хохочут все время», — делится юморист.

Однако шоумен заверил, что дальше юмора дело не зашло.

«Я просто приютил, да, без интимных отношений, но это раздули. Они просто одинокие монашки, которые приняли целибат. Им так нравится. Я скептически к этому отношусь. Я сказал им, что они должны выйти замуж и испытать это. Но они решили, что ради какого-то духовного подвига они отказались от отношений», — уточняет Святослав Ещенко.

Позже Ирина, по словам юмориста, даже подружилась со своими потенциальными соперницами. Но супружеские отношения были настолько испорчены, что развестись их попросили дети.

«Если человек не усиливает мое блаженство, а я его, то о семейной жизни не может быть и речи», — заявляет артист.

Святослав Ещенко недолго оставался один и закрутил роман с далекой от эстрады женщиной. Но и эти отношения недавно распались. Избранница артиста переехала в другую страну. А он вновь в поиске спутницы. Но только не среди коллег.

«Актриса, она же женственная по идее, где-то в фильме, в театре. Но актриса, она же может играть роль, перевоплощаться. А в жизни — ух, сама себя делает, карьеристка», — отмечает юморист.

Ещенко мечтает о мягкой, заботливой женщине. В ответ готов порадовать ее финансовой стабильностью и отличной физической формой.

«Если я попадаю в какой-то водоем, я люблю сразу поплавать. Желательно выбрать какой-то чистый водоем, но это порой проблематично. Бассейн, бывает, тоже я посещаю. Утром у меня есть элементарная гимнастика», — рассказывает юморист.

Помимо этого, артист имеет свой участок под Воронежем. Святослав Ещенко выращивает там картофель, тыквы, огурцы и кабачки.

«У меня был момент, когда был небывалый урожай. Вот вы говорите, огурцы надо поливать. Были вот такие огурцы (показывает размер. — Прим. ред.). Я уехал, собрал там огурчики, и через две недели они вот такие уже. И я их раздавал храмам, ресторанам, то есть с плантации где-то мешков 20 собралось. Вот так получилось», — вспоминает звезда.

Комик уверяет: будущей невесте не придется работать на его шести сотках и в целом погружаться в быт.

«Для чего человеку нужна семейная жизнь? Чтобы кто-то убирал дома? Конечно, я сам могу справиться. Я не собираюсь грузить кого-то своими проблемами и не хочу решать чужие», — подчеркивает Святослав Ещенко.

А вот в еде юморист привередлив. Еще в студенческие годы он отказался от мяса.

«Так называемые полезные белки, жиры из мяса, они есть в молоке, в молочных продуктах. Там абсолютно есть все то, что можно вычленить. Рыбу я тоже не ем. А в рыбе уже фосфор, это все есть в зелени, в бобовых. Белок и жиры благоприятные есть в авокадо, то есть много в чем», — объясняет артист.

«Мне кажется, это счастье для любой девушки — жить с такими людьми, как Святослав Ещенко, потому что вы поймите, если человек питается правильной едой, то его вторая половинка будет питаться примерно так же. А это что? А это значит долголетие, это значит здоровье, здоровый дух. Поэтому я считаю, что его спутнице просто повезет», — отмечает журналист Сорокин.

Но Ещенко клянется: пищевые пристрастия женщины для него неважны.

«Супруги предназначены только для того, чтобы усиливать блаженство друг друга, а не выносить мозг», — заявляет юморист.

Неужели у артиста сплошные достоинства? Святослав Ещенко уверяет, что он не святой. Юморист любит спать до упора, вечера проводит на работе и очень склонен философствовать. Но если женщина мечты найдется, кто знает, как изменятся его привычки.