Удалил номера 100 бывших: как изменилась жизнь Павла Деревянко после свадьбы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Павел Деревянко избавился от статуса холостяка. Как у него складываются отношения с молодой женой, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Павел Деревянко и Зоя Фуць поделились секретами счастливого брака. Что невеста заставила сделать актера перед свадьбой? Почему Деревянко боится смотреть на других женщин? Как отзываются о молодой супруге дети Павла? И когда в семье артиста планируется пополнение? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Просто быть нормальным, ребят. Я не знаю, как это. Просто быть хорошим, быть человеком, быть органичным», — говорит актер.

Друзья и поклонники не узнают Павла Деревянко. В прошлом — любитель вечеринок и дамский угодник, теперь со съемок мчится домой. Забыл дорогу в ночные клубы и даже удалил из записной книжки номера всех бывших возлюбленных, которых, по признанию артиста, у него было больше ста.

«Она говорит: «Стирай. При мне стирай», — делится актер.

«Ой, Паша Деревянко, да, каким только он дамским угодником ни был: и клубы, и все тусовки, и такой активный. А сейчас, например, чтобы он поприкалывался, что-то вот его растормошить, чтобы он шутканул в своем таком стиле драйвовом, прям достаточно проблематично», — заявляет светский журналист Светлана Рябкова.

Виновница таких разительных перемен — молодая супруга Деревянко, дизайнер Зоя Фуць. Их свадьба в прошлом году повергла в шок всех, кто лично знает артиста. Ведь за Павлом прочно закрепилась репутация закоренелого холостяка. На своей предыдущей спутнице Дарье Мясищевой он не женился даже после рождения двух дочерей. Но Зое удалось довести актера до ЗАГСа.

«Все происходило на основе дружбы. А потом я вдруг понял, что это лучшая женщина», — признается Павел Деревянко.

Грандиозное торжество в подмосковном яхт-клубе, по слухам, обошлось звезде кино в 15 миллионов рублей. Плюс еще десять миллионов ушло на кольца и наряды молодоженов.

«Больше всего всем запомнилось эффектное появление молодоженов, когда они появились на роскошной яхте. И гости все были впечатлены таким ярким и необычным появлением», — рассказывает свадебный организатор Екатерина Акимова.

Для Зои Деревянко не жалко никаких денег. 50-летний артист говорит, что рядом с энергичной супругой забывает обо всем на свете, в том числе и о годах.

«Я чувствую себя по-прежнему молодым. У меня роскошная жена на 14 лет меня младше. Конечно, она меня подстегивает», — делится актер.

«За лямку держит», — добавляет Зоя Фуць.

Актер, который когда-то мечтал покорить Голливуд, теперь гладит одежду и готовит для возлюбленной завтраки.

«Паша спокойно может и посудку убрать, и постель заправить», — подчеркивает Фуць.

К тому же оба обладают взрывным характером. Поначалу между ними то и дело вспыхивали ссоры.

«Мы очень похожи с Зоей. Она — Скорпион, я — Рак, мы оба водные знаки, мы оба яркие, оба веселые, оба вспыльчивые», — уточняет артист.

Но Зоя справилась. Теперь Павел Деревянко боится даже смотреть в сторону других женщин.

«Она человек реагирующий. Она сразу какой-то взгляд или не взгляд, даже которого нет, нет взгляда. Я вообще ноль, зеро», — отмечает актер.

«Никто не знает, как удалось Зое охмурить Пашу, что он стал достаточно домашним и тихоней. Он по жизни такой: я по жизни хулиган, как говорится. Поэтому, если она, конечно, будет непосредственно его сдерживать, то есть конкретно сама, возможно, ничего хорошего из-за этого не выйдет», — предполагает журналист Рябкова.

Актер не жалуется. Говорит: ему вполне хватает любимой жены. Тем более что она у него такая горячая красотка.

«Наоборот, любит, когда я откровенно надеваюсь. Я стараюсь больше прикрыться. Он говорит: «Давай раздевайся, иди всем покажи», — заявляет жена артиста.

«Я люблю, когда моя женщина нравится. Мне это нравится», — признается Деревянко.

Сейчас в звездном семействе царит идиллия. Супруги познакомили друг с другом своих детей от прошлых отношений. У Павла — две дочери. У Зои — двое сыновей.

«У Зои очень классные мальчики, самостоятельные, воспитанные. И у меня прекрасные девочки», — подчеркивает актер.

«Хорошие очень ребята. Гуляем. На футбольных матчах чаще всего у папы видимся», — уточняет дочь артиста Варвара Деревянко.

У нее сложились особенно теплые отношения с Зоей. Варвара называет мачеху подругой. У них много схожих интересов.

«Мы на одной волне. В целом нам интересно какое-то бьюти, одежда. Я когда к ним приезжаю, постоянно у Зои что-нибудь возьму одеть», — говорит дочь Деревянко.

Павел и Зоя признались, что мечтают об общих детях. И очень надеются, что в скором времени их семья станет еще больше.

«Да, работаем над этой темой», — подтверждает актер.

«Без разницы. Я девочку, Паша — мальчика», — уточняет Зоя Фуць.

Деревянко говорит, что еще пару лет назад не мог и представить, что вместо встреч с друзьями он будет торопиться на семейный ужин, а на флирт симпатичных фанаток отвечать отказом. Но уверяет, что счастлив. Вот только друзья гадают: изменился ли Деревянко по-настоящему или просто играет роль для молодой супруги? А главное, надолго ли хватит запала актера?