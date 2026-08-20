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Вокруг куриного супа ходит столько слухов: антибиотики, гормоны, вареные кости, разрушающие суставы. Но что из этого правда, а что — преувеличение?

В интернете периодически появляются страшилки о том, что куриный суп — чуть ли не самый опасный продукт на нашем столе.

Диетолог Ирина Брежнева и гастроэнтеролог Наталья Сычева эксклюзивно для 5-tv.ru ответили на самые острые вопросы о популряном блюде. Кому его не стоит есть и как приготовить безопасный бульон?

Откуда взялся миф о вреде куриного супа

Куриный суп: польза и вред, кому можно и нельзя есть, как правильно выбрать курицу и приготовить бульон. Фото: 5-tv.ru

Страх перед куриным супом возник не на пустом месте. Во многом его подогревают слухи о том, как выращивают птицу на птицефабриках: антибиотики, гормоны, комбикорма сомнительного качества. Но так ли опасно блюдо, как о нем говорят?

Гастроэнтеролог предлагает подойти к вопросу с холодной головой и напоминает: в России действует технический регламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции, который устанавливает строгие правила для всех производителей.

«Гормонами курицу никто не обкалывает. В России есть запрет на это. Официально это все запрещено. Понятно, что есть производства, которые втихаря это делают, но если продукция допущена до магазинов, вряд ли вы с гормонами столкнетесь», — объясняет она.

А вот антибиотики действительно используются. Без них на крупных производствах не обойтись — они нужны для профилактики инфекций и эпидемий среди птиц.

Однако, по словам Сычевой, за несколько дней до забоя антибиотики перестают давать, хотя небольшой процент в организме все же остается. Именно поэтому важно знать, как правильно обращаться с магазинной курицей, чтобы минимизировать возможные риски.

Антибиотики в курице: насколько опасен куриный суп

Куриный суп: польза и вред, кому можно и нельзя есть, как правильно выбрать курицу и приготовить бульон. Фото: 5-tv.ru

Диетолог подтверждает: проблема использования антибиотиков в сельском хозяйстве существует во всем мире. Это не какая-то российская особенность, а глобальный вызов, с которым пытаются бороться на международном уровне.

«Сельское хозяйство — это большая проблема в плане использования антибиотиков и различных сульфаниламидов для того, чтобы вырастить. И это используется в мире. Тут уж ничего не поделаешь», - говорит эксперт.

Однако она призывает не драматизировать и не делать из курицы монстра. Если следовать этой логике, то есть нельзя вообще ничего, потому что аналогичные методы применяются при выращивании всех сельскохозяйственных животных, а также овощей и фруктов.

«Если с этой точки зрения рассматривать, то, собственно говоря, и овощи, фрукты тоже есть нельзя, потому что там различные стимуляторы роста добавлены, удобрения для того, чтобы они росли. То есть есть нельзя ничего тогда. И говорить о том, что куриный суп будет вреднее, чем суп из говядины или свинины, — это как-то несерьезно», - утверждает медик.

Сычева добавляет важный нюанс: опасность возникает не от разового употребления, а от однообразия. Если вы едите только курицу каждый день по несколько раз, риск накопления вредных веществ возрастает. Но это касается любого продукта, а не только курицы.

«У нас есть индейка, говядина, кролик, рыба, морепродукты. Тогда накопление отрицательных веществ будет минимизировано», — уверяет специалист.

Как правильно готовить бульон из птицы и куриный суп

Куриный суп: польза и вред, кому можно и нельзя есть, как правильно выбрать курицу и приготовить бульон. Фото: 5-tv.ru

Главный совет, который дают оба врача, — варить курицу без кожи. В коже и подкожном жире накапливается большинство вредных веществ, включая гормоны и жирорастворимые антибиотики. Если вы снимаете кожу перед варкой, то автоматически убираете основной источник потенциальных проблем.

«Идеально не варить кости ни в каком мясе. Те соли, которые выходят из костной массы, если у вас есть нарушения обмена, могут привести к избытку мочевой кислоты и отложений. Но если это не ежедневная еда, никакого вреда вашему организму не будет», — рекомендует врач.

Наталья Сычева советует вымачивать магазинную курицу перед варкой — это помогает минимизировать остаточное количество антибиотиков. Достаточно замочить мясо в холодной воде на час-два, периодически меняя воду. Это простая, но эффективная процедура, которая снижает концентрацию химических соединений в мясе.

Вредны ли супы в целом

Куриный суп: польза и вред, кому можно и нельзя есть, как правильно выбрать курицу и приготовить бульон. Фото: 5-tv.ru

В западных странах супы не являются частью повседневной культуры, и это порождает мифы об их «вредности». Однако, как напоминает диетолог, супы — это традиционная пища для северных стран, и веками они были основой рациона.

Наши предки не могли позволить себе есть сырые овощи круглый год, и горячий суп был способом согреться, получить питательные вещества и сохранить продукты.

«Мы страна северная, поэтому у нас пища достаточно плотная, горячие супы приняты. И это ни хорошо, ни плохо», — объясняет она.

То есть, если вы выросли на супах, они для вас естественны. И нет оснований отказываться от них только потому, что где-то их не едят.

Кому действительно нельзя есть куриный суп

Куриный суп: польза и вред, кому можно и нельзя есть, как правильно выбрать курицу и приготовить бульон. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Ирина Брежнева отмечает, что есть люди с аллергией на куриный белок. Им нельзя ни курицу, ни яйца.

Также стоит быть осторожными с бульоном тем, у кого подагра или другие нарушения пуринового обмена, но это касается любого мясного бульона, а не только куриного. В таких случаях рекомендуется сливать первый бульон и варить суп на втором бульоне — это снижает концентрацию пуринов.

Как выбрать и обработать курицу для супа

Куриный суп: польза и вред, кому можно и нельзя есть, как правильно выбрать курицу и приготовить бульон. Фото: www.globallookpress.com/Bernd Jürgens / CHROMORANGE

Чтобы куриный суп был максимально безопасным, врачи рекомендуют придерживаться нескольких простых правил: