Жужжащий гороскоп: какой ты жук по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com/Anette Jäger

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Кто есть кто в мире насекомых?

Жуки маленькие, не всегда заметные, но вместе они сила и целая экосистема. Их больше, чем звезд на небе, так что каждому знаку зодиака точно найдется свой преемник в мире насекомых.

На какие лапки поменял бы копытца Телец и насколько длинные выросли бы усики у Рыб в мире жуков?

Овен — жук-бомбардир

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: legion-media

Овны — прирожденные лидеры, но их импульсивность и вспыльчивость могут стать неожиданным сюрпризом для окружающих.

В минуты опасности они, как жук-бомбардир, выпускают химическую струю, нагретую до ста градусов. Защитный механизм срабатывает мгновенно, и конкуренты уже даже не претендуют на соперничество.

Телец — колорадский жук

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/Wolfram Steinberg

Тельцы — большие любители вкусной еды. Они разборчивы в своих пристрастиях и предпочитают только лучшее.

Колорадский жук тоже избирателен — он питается исключительно листьями картофеля и других пасленовых. За это его прозвали картофельным. Среди Тельцов тоже много гурманов, которые никогда не откажутся от изысканного гратена, впрочем, как и от классического пюре.

Близнецы — светлячок

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/Jesus Alvarado

Легкие на подъем, общительные и жизнерадостные Близнецы подобны светлячкам.

Эти жучки с люминесцентными органами озаряют вечерний сумрак своим сказочным сиянием. Сложно не заметить их красоту. Так и Близнецы всегда оказываются в центре внимания, становятся душой компании благодаря своему легкому нраву и готовности прийти на помощь, выступая в роли маяка для близких.

Рак — майский жук

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/Friedhelm Adam

Внешне Раки выглядят непробиваемыми, однако на самом деле они уязвимы и доверчивы.

Майский жук в мифологии считается символом защиты дома и удачи. В то же время его популяция пострадала из-за активной борьбы с вредителями. Так и Раков легко подловить на их привычках и привязанностях — это их слабое место.

Лев — жук-нарывник

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpres.com/Rolf Nussbaumer

Львы не оставят врага без отметины и всегда найдут болевую точку противника. Жук-нарывник содержит в своих покровах ядовитое вещество, вызывающее нарывы на коже. Этот представитель жесткокрылых входит в список опасных насекомых.

Львы обладают схожей способностью — если захотят, обязательно отыграются, нанеся точный удар. А еще у нарывников яркий, воистину королевский окрас.

Дева — жук-геркулес

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/Iris Kürschner

Девы трудолюбивы и часто взваливают на себя больше, чем могут вынести, но никогда не признаются в усталости.

Жук-геркулес, один из крупнейших на планете, способен поднять вес, многократно превышающий его собственный. Свое имя он получил в честь мифического Геракла. Самки этого жука откладывают до сотни личинок и считаются заботливыми матерями. Эта семейность присуща и Девам.

Весы — жук-пожарник

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/jspix

Весы кажутся милыми и покладистыми, но на деле они хитры и изворотливы. Пожарники с черно-красной окраской, которых часто путают с клопами-солдатиками, на самом деле не так безобидны. Они ловят добычу в полете, впрыскивают яд и поглощают жертву. При опасности эти жуки притворяются мертвыми.

Весы хорошо разбираются в людях и чувствуют свою выгоду, зная, с кем дружить, а кого можно и «сожрать».

Скорпион — черная златка

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: legion-media

Скорпионов сложно назвать радушными и обаятельными. Они не боятся трудностей и не стараются казаться лучше. Черная златка выглядит отталкивающе — как семечка, покрытая плесенью.

С этим насекомым лучше не связываться, как и со Скорпионом. Его тельце плотное, раздавить его почти невозможно. Если в конкурентах оказался Скорпион, готовьтесь к долгой и сложной борьбе.

Стрелец — жук-рогач

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Среди Стрельцов часто встречаются люди редкой доброты, которые вынуждены постоянно защищаться от внешнего мира.

Жук-олень, или рогач, приковывает внимание своим необычным окрасом и хитиновым покровом. Из-за яркого вида его популяция сократилась, и теперь он занесен в Бернскую конвенцию.

Вот и Стрельцы могут казаться чересчур яркими и агрессивными, но на деле они просто любят авантюры. И если подпускают кого-то к себе, стремятся оберегать и согревать этого человека.

Козерог — жужелица

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/C. Kaiser via www.imago-images.d

Козероги, как жужелицы, получившие название от слова «жужжать», очень старательны и активны. Они не жалеют сил, если знают, к какому результату стремятся.

Жужелицы — хищники, способные напасть на жертву, которая в десятки раз тяжелее их самих. Козероги тоже не боятся сложностей. Они здорово проявляют себя и в команде, и в одиночку, добиваясь многого благодаря своему упорству.

Водолей — жук-щелкун

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/Georg Stelzner

Водолеи не любят сидеть на месте. Им важно постоянно быть в движении — генерировать идеи, искать единомышленников. Жуки-щелкуны отличаются быстротой реакции и прыгучестью. Во время прыжка они издают характерный щелкающий звук.

Однако при таком «скачущем» настрое Водолеям сложно сконцентрироваться на чем-то одном, и они часто разбрасываются.

Рыбы — божья коровка

Какой ты жук по знаку зодиака: гороскоп насекомых. Фото: www.globallookpress.com/M. Kuehn via www.imago-images.de

Рыбы с первого взгляда покоряют окружающих своей обаятельностью и неконфликтностью. Божьи коровки с узнаваемой красной окраской в черный горошек вызывают умиление. С детства этих жуков воспринимают как предвестников чего-то доброго.

Представители водного знака искренни в своих порывах, и рядом с ними можно не опасаться удара в спину.