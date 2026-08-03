Жужжащий гороскоп: какой ты жук по знаку зодиака
Фото: www.globallookpress.com/Anette Jäger
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Кто есть кто в мире насекомых?
Жуки маленькие, не всегда заметные, но вместе они сила и целая экосистема. Их больше, чем звезд на небе, так что каждому знаку зодиака точно найдется свой преемник в мире насекомых.
На какие лапки поменял бы копытца Телец и насколько длинные выросли бы усики у Рыб в мире жуков?
Овен — жук-бомбардир
Овны — прирожденные лидеры, но их импульсивность и вспыльчивость могут стать неожиданным сюрпризом для окружающих.
В минуты опасности они, как жук-бомбардир, выпускают химическую струю, нагретую до ста градусов. Защитный механизм срабатывает мгновенно, и конкуренты уже даже не претендуют на соперничество.
Телец — колорадский жук
Тельцы — большие любители вкусной еды. Они разборчивы в своих пристрастиях и предпочитают только лучшее.
Колорадский жук тоже избирателен — он питается исключительно листьями картофеля и других пасленовых. За это его прозвали картофельным. Среди Тельцов тоже много гурманов, которые никогда не откажутся от изысканного гратена, впрочем, как и от классического пюре.
Близнецы — светлячок
Легкие на подъем, общительные и жизнерадостные Близнецы подобны светлячкам.
Эти жучки с люминесцентными органами озаряют вечерний сумрак своим сказочным сиянием. Сложно не заметить их красоту. Так и Близнецы всегда оказываются в центре внимания, становятся душой компании благодаря своему легкому нраву и готовности прийти на помощь, выступая в роли маяка для близких.
Рак — майский жук
Внешне Раки выглядят непробиваемыми, однако на самом деле они уязвимы и доверчивы.
Майский жук в мифологии считается символом защиты дома и удачи. В то же время его популяция пострадала из-за активной борьбы с вредителями. Так и Раков легко подловить на их привычках и привязанностях — это их слабое место.
Лев — жук-нарывник
Львы не оставят врага без отметины и всегда найдут болевую точку противника. Жук-нарывник содержит в своих покровах ядовитое вещество, вызывающее нарывы на коже. Этот представитель жесткокрылых входит в список опасных насекомых.
Львы обладают схожей способностью — если захотят, обязательно отыграются, нанеся точный удар. А еще у нарывников яркий, воистину королевский окрас.
Дева — жук-геркулес
Девы трудолюбивы и часто взваливают на себя больше, чем могут вынести, но никогда не признаются в усталости.
Жук-геркулес, один из крупнейших на планете, способен поднять вес, многократно превышающий его собственный. Свое имя он получил в честь мифического Геракла. Самки этого жука откладывают до сотни личинок и считаются заботливыми матерями. Эта семейность присуща и Девам.
Весы — жук-пожарник
Весы кажутся милыми и покладистыми, но на деле они хитры и изворотливы. Пожарники с черно-красной окраской, которых часто путают с клопами-солдатиками, на самом деле не так безобидны. Они ловят добычу в полете, впрыскивают яд и поглощают жертву. При опасности эти жуки притворяются мертвыми.
Весы хорошо разбираются в людях и чувствуют свою выгоду, зная, с кем дружить, а кого можно и «сожрать».
Скорпион — черная златка
Скорпионов сложно назвать радушными и обаятельными. Они не боятся трудностей и не стараются казаться лучше. Черная златка выглядит отталкивающе — как семечка, покрытая плесенью.
С этим насекомым лучше не связываться, как и со Скорпионом. Его тельце плотное, раздавить его почти невозможно. Если в конкурентах оказался Скорпион, готовьтесь к долгой и сложной борьбе.
Стрелец — жук-рогач
Среди Стрельцов часто встречаются люди редкой доброты, которые вынуждены постоянно защищаться от внешнего мира.
Жук-олень, или рогач, приковывает внимание своим необычным окрасом и хитиновым покровом. Из-за яркого вида его популяция сократилась, и теперь он занесен в Бернскую конвенцию.
Вот и Стрельцы могут казаться чересчур яркими и агрессивными, но на деле они просто любят авантюры. И если подпускают кого-то к себе, стремятся оберегать и согревать этого человека.
Козерог — жужелица
Козероги, как жужелицы, получившие название от слова «жужжать», очень старательны и активны. Они не жалеют сил, если знают, к какому результату стремятся.
Жужелицы — хищники, способные напасть на жертву, которая в десятки раз тяжелее их самих. Козероги тоже не боятся сложностей. Они здорово проявляют себя и в команде, и в одиночку, добиваясь многого благодаря своему упорству.
Водолей — жук-щелкун
Водолеи не любят сидеть на месте. Им важно постоянно быть в движении — генерировать идеи, искать единомышленников. Жуки-щелкуны отличаются быстротой реакции и прыгучестью. Во время прыжка они издают характерный щелкающий звук.
Однако при таком «скачущем» настрое Водолеям сложно сконцентрироваться на чем-то одном, и они часто разбрасываются.
Рыбы — божья коровка
Рыбы с первого взгляда покоряют окружающих своей обаятельностью и неконфликтностью. Божьи коровки с узнаваемой красной окраской в черный горошек вызывают умиление. С детства этих жуков воспринимают как предвестников чего-то доброго.
Представители водного знака искренни в своих порывах, и рядом с ними можно не опасаться удара в спину.