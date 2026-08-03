Ароматный гороскоп: чем ты пахнешь по знаку зодиака

Фото: 5-tv.ru

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Звездное небо подскажет шлейф каждого из 12 представителей зодиакального круга.

Чтобы благоухать, не нужен повод, особенно если сочетание нот для нужного парфюма считывается по звездам.

Прочувствовать аромат собственной судьбы способен каждый из знаков зодиака. Какие ноты разожгли бы пламя в сердце решительного Овна, а какие передали едва уловимое благоухание кувшинок из вод Рыб?

Овен — свежескошенная трава

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Silas Stein

Открывающий зодиакальный круг Овен обладает соответствующим характером — он прирожденный лидер, пусть и немного своевольный.

Это натура увлекающаяся, обладающая кипучей энергией, которая, впрочем, не всегда находит завершение в начатых делах. Планета-покровитель Овна наделяет знак резкостью, яркостью и живостью. На Марсе вряд ли растет трава, но именно ее запах идеально подчеркивает энергичный, дерзкий, бодрящий нрав огненного знака. А если не аромат луга, то любые древесные ноты.

Также идеальный парфюмерный баланс для Овна — сочетание розового перца и бергамота с теплыми древесно-амбровыми акцентами.

Телец — яблочный пирог

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Wilfried Wirth

Практичные Тельцы в упорстве могут составить конкуренцию даже Овну — и чаще выигрывают, просто из вредности!

Телец осторожен, предпочитает идти проторенной дорожкой и с трудом меняет привычки. Он ценит комфорт и с удовольствием пользуется благами жизни. Телец обожает всё, что можно не только понюхать, но еще и потрогать, а в идеале — съесть. Его запах, как и характер, — теплый и немного мамин.

Будучи земным знаком, Телец тяготеет к приземленным радостям — таким, как домашняя шарлотка. Но также ему подходят древесно-зеленые ароматы — в их составе обязательно должны быть щедрые ноты сандала, кедра, пачули и дубового мха.

Близнецы — морской бриз

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Jens BÃ¼ttner

Близнец — легкий на подъем, общительный и подвижный знак, с которым всегда можно поболтать на любую тему, благодаря природной любознательности у них много интересов.

За счет большого количества интересов Близнецам подходит множество парфюмов в коллекции. Древесный сандал, экстракт индийских календул и опьяняющие цветы гардении — то, что нужно.

А еще им отлично подходят акватические парфюмерные ноты, прекрасно соответствуют переменчивой натуре Близнецов. Сегодня они пахнут как океанский круиз, завтра — как штормовое предупреждение, а послезавтра — снова как штормовое предупреждение. И ведь не укачивает же!

Рак — лавандовое поле

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Katharina Kausche

Покровительница Рака Луна наделяет этот знак впечатлительностью и переменчивым настроением. Раки умеют сопереживать, обладают хорошей интуицией и способностью адаптироваться под обстоятельства.

Горная лаванда — ароматное альтер эго Рака. И если бы можно было спать прямо в благоухающем поле, Рак так бы и сделал (цены на домики в Провансе отслеживает ежедневно).

Этому знаку зодиака лучше избегать экспериментальных удушающих нот и обращать внимание на мягкие цветочные или яркие цитрусовые ароматы.

Лев — теплый кедр

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Солнце наделяет своих подопечных, Львов, энергичностью, самолюбием и доброжелательностью.

Парфюмерная мода меняется, но теплые, чуть смолистые ноты кедра всегда в топе — и деликатно подчеркивают великолепие этого знака зодиака.

Главной звезде любой компании просто не положено носить тонкие ароматы: Солнце должно быть даже излишне подчеркнуто. Восточные ароматы с яркими нотами ванили и цитрусовых, ягодные ноты с розой или микс из засахаренной древесины и замороженного личи тоже идеальны для них.

Дева — хлопок на солнце

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Egmont Strigl

Практичные и рациональные Девы любят придумывать себе планы и редко ленятся, постоянно чем-то заняты. Их отличает предусмотрительность и педантичность.

Хлопок, высушенный на солнце, — аромат чистый и практически совершенный. Дева ценит все практичное и универсальное, таков и ее фирменный запах. За трендами все равно не угонишься — почему бы не источать себе спокойствие?

Еще отдельное место в сердце Девы вполне способны занять цветочные и мшисто-зеленые ароматы с нарциссом.

Весы — белые цветы

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Весы могут легко разобраться в чужом конфликте и примирить враждующих, но порой не способны принять простое решение самостоятельно. Они обладают гибким умом, доброжелательны и позитивны.

Жасмин, тубероза, флердоранж — Весы могут часами выбирать между оттенками, представляя, как они сочетаются с их настроением и одеждой. Да, иногда это так затягивается, что из дома можно уже и не выходить. Но ведь процесс — тоже удовольствие.

Весы гарантированно найдут себя в ароматах, где присутствует сочетание древесных, землистых, цветочных и цитрусовых нот. Главное — правильная гармония между всеми ингредиентами. Также им подойдет аромат из шести розовых эссенций, смешанных с сандалом, пачули и щепоткой перца.

Скорпион — восточные благовония

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Patrick Daxenbi

Скорпион знает, чего хочет от этой жизни, ему свойственна развитая интуиция и способность предугадывать события. Плутон, управитель знака, наделил их умением видеть суть событий.

Восточные благовония лучше всего передают тайную сущность Скорпиона. Загадочный запах не раскрывается сразу, а держит интригу до последнего.

Из парфюмов этому знаку зодиака лучше выбирать древесно-удовые ароматы с незатейливым оттенком морской свежести — сочетание яркого цитруса и насыщенного дерева с нотами кориандра и гаитянского амириса идеально подчеркивает глубину их характера.

Стрелец — кардамон

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Paul Williams - Funkystock

Искренность, оптимизм и доброжелательность — главные черты Стрельцов. Друзей у них много, в коллективе их уважают. Они любознательны, имеют много интересов, а еще это один из самых честных знаков зодиака.

Благоухание кардамона сопровождает Стрельца на пути к очередной авантюре.

И вообще любой парфюм этого знака должен быть таким же игривым и оптимистичным, как сам Стрелец. Натуру неутомимого путешественника раскроют пикантные ароматы с оттенками белых цветов и крепкой древесины, композиции с нотками красного персика и шлейфом ванили.

Козерог — кедр и пачули

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/R. Koenig

Козерог никогда не паникует: видит цель и знает, как ее достичь, пусть и небольшими шагами. Иногда им приписывают сдержанность в проявлении эмоций, но если смириться с этим, можно получить надежного партнера, который не предаст и всегда поможет. Их планета-покровитель Сатурн привносит в характер конкретность и дисциплину.

Запах страниц из старинных шкафов в библиотеке символизируют вечные ценности, которые особенно близки земному знаку. Козерог — мастер тонких намеков, так что этот необычный, но узнаваемый аромат станет его верным спутником.

Самому трудолюбивому и серьезному знаку подойдут только солидные парфюмы — но ни в коем случае не чересчур тяжелые. Хорошими вариантами станут теплый кедровый аромат или аромат с нотами грейпфрута, кедра и сандалового дерева на базе пачули.

Водолей — запах свежести после дождя

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: 5-tv.ru

Водолея привлекает все нестандартное, часто отличает яркое чувство юмора. Это своевольный знак, который на все имеет свое мнение.

Аура Водолея чаще всего ассоциируется с личностью, которая умеет по-особенному выделяться из серой массы. Поэтому эксцентричному знаку зодиака, полному свежих идей, подойдет правильный ненавязчивый парфюм.

Запах свежести после дождя или уникальный гибрид, как голубая роза, или древесный аромат с нотами горького апельсина и сочной спелой груши попадут в самое сердце Водолея и его окружения.

Рыбы — водяная лилия

Какой ты запах, парфюм по знаку зодиака: гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ulrich Wagner

Считается, что таинственные Рыбы хорошо разбираются в людях и чувствуют прекрасное. Часто они близки к искусству или готовы проявлять творческий подход везде. Их добродушие и умение сочувствовать делают их отличными друзьями.

Мечтательная Рыбка, побрызгавшись духами с хрупкой водяной лилией, кого угодно настроит на свою волну. Вдох — и уже все вышли из чата с дедлайнами и записались в бассейн.

Также Рыбам подходят бергамот и лаванда в сочетании с нотами амбры. Они мгновенно унесут мечтательный знак туда, где густые леса встречаются с безмятежным морем.