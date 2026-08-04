Кто сыграл Элизабет Тейлор лучше? 3 актрисы, примерившие образ голливудской иконы

Фото: Кадр из фильма «Лиз и Дик», режиссер Ллойд Крамер, 2012 г.

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Воссоздать на экране легендарную женщину со сложным характером и непростой судьбой пытались всего несколько актрис.

В истории Голливуда было немало звезд, но лишь единицы удостаивались титула «королевских особ». Элизабет Тейлор была именно такой — ее фиолетовые глаза, манеры и скандальные романы сделали ее не просто актрисой, а настоящей легендой при жизни.

Два «Оскара», восемь браков, миллионные контракты и борьба с тяжелыми болезнями — ее биография сама по себе похожа на захватывающий фильм.

После ухода Тейлор из жизни в 2011 году образ «королевы Голливуда» стал магнитом для актрис, мечтающих прикоснуться к ее наследию. Но воплотить эту противоречивую, страстную и одновременно ранимую натуру оказалось сложной задачей. Кому удалось с этим справиться?

Шерилин Фенн

Кадр из фильма «Лиз: История Элизабет Тейлор», режиссер Кевин Коннор, 1995 г.

В 1995 году, когда Элизабет Тейлор была еще жива, на телевидении вышла двухсерийная драма «Лиз: История Элизабет Тейлор». Создатели решили охватить весь жизненный путь легенды — от лондонского детства до вершин голливудской славы и бурных романов. Это была самая амбициозная попытка экранизировать биографию Тейлор на тот момент.

Главную роль предложили Шерилин Фенн, которую зрители знали по культовому сериалу «Твин Пикс». Актриса отнеслась к работе с предельной серьезностью. Она стремилась не просто скопировать внешность, а передать дух Тейлор, и, что удивительно, сама Элизабет признала: Фенн сделала все достойно.

Внешнее сходство было на высоте — гримеры и костюмеры постарались на славу. Фенн блестяще копировала знаменитую походку, манеру говорить и тот самый пронзительный взгляд исподлобья.

Однако критики остались при своем мнении: игра актрисы, при всей ее старательности, вышла «картонной». Ей удалось создать внешнюю оболочку, но не проникнуть в суть. Тем не менее, для середины 1990-х это был самый масштабный и достоверный портрет Тейлор на экране.

Линдси Лохан

Кадр из фильма «Лиз и Дик», режиссер Ллойд Крамер, 2012 г.

Вторая громкая попытка случилась уже после смерти Тейлор, в 2012 году. Американский телеканал Lifetime выпустил фильм «Лиз и Дик», посвященный самому яркому эпизоду в жизни актрисы — ее головокружительному роману с Ричардом Бертоном.

На главную роль пригласили Линдси Лохан, которая в те годы часто оказывалась в скандалах.

Кастинг-директора, видимо, надеялись, что Лохан, как никто другой, поймет душу «плохой девочки» Голливуда. Но их расчет не оправдался. Фильм разгромили критики, назвав его «неуклюжим подобием драмы». Игру Лохан сочли слабой и неубедительной — она пыталась, но не смогла передать ни харизму, ни глубину Тейлор.

Проект провалился и практически сразу исчез из инфополя. Для Лохан это стало очередным разочарованием в карьере.

Хелена Бонем Картер

Кадр из фильма «Бертон и Тейлор», режиссер Ричард Лэкстон, 2013 г.

В 2013 году, через год после провальной «Лиз и Дик» с Линдси Лохан, на BBC вышла драма «Бертон и Тейлор». В отличие от американской версии, этот фильм сосредоточился на более позднем, но не менее драматичном эпизоде из жизни звездной пары — их совместной работе над бродвейской постановкой в 1983 году.

Главную роль — Элизабет Тейлор в зрелые годы — исполнила Хелена Бонем Картер, известная по «Гарри Поттеру» и «Король говорит!». Ее партнером стал Доминик Уэст («Прослушка»). Подготовка актрисы к роли была необычной: чтобы глубже проникнуть в характер Тейлор, она обратилась к астрологу, а ее погружение в образ было настолько глубоким, что она даже не выходила из роли дома, чем, по слухам, раздражала своего тогдашнего партнера Тима Бертона.

Критики встретили фильм и игру Бонем Картер благосклонно, назвав ее работу «возвышенной». Актриса блестяще передала уязвимость и харизму Тейлор, хотя внешнего сходства с оригиналом у нее не было. В отличие от провальной «Лиз и Дик», британская версия показала: для убедительного образа нужен не просто скандальный имидж, а настоящий талант и умение проникнуть в суть сложной личности.