Денежные числа: в какие месяцы и даты чаще всего рождаются богатые люди

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как высокие доходы прогнозируются с точки зрения эзотерики, астрологии и нумерологии?

Как бывают прирожденные лидеры и преподаватели, так и миллионеры. Денежный «ген» может скрываться в дате рождения.

Будущие богачи рождаются в определенные месяцы, числа и под конкретными знаками зодиака. О том, кому звезды и цифры сулят финансовое благополучие, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова.

В какие месяцы чаще всего рождаются богатые люди

Число миллионера: в какие месяцы и даты чаще всего рождаются богатые и успешные люди. Фото: 5-tv.ru

С точки зрения нумерологии и астрологии, самые богатые люди чаще всего появляются на свет в январе, марте и октябре.

«Успех каждого, кто рожден в эти месяцы, закладывается с рождения благодаря лидерским качествам, которые впоследствии позволяют зарабатывать большие деньги. Впрочем, статистика из мира реальных миллиардеров вносит в этот список свои коррективы», — сказала Пустовалова.

Октябрь, по мнению эзотериков, обладает невероятной силой и интуицией. Энергия этого месяца соотносится с числом 10, или арканом «Колесо Фортуны» в Таро, который символизирует удачу, везение, финансовый успех и события, предначертанные судьбой.

Люди, рожденные в октябре, прекрасно чувствуют вибрации на тонком плане и понимают, что им нужно. Их умение находить выход из любого, даже самого безвыходного положения, заставляет фортуну возвращаться к ним снова и снова.

«Более того, статистика неумолима: 45 миллиардеров из 500, вошедших в рейтинг Forbes, родились именно в октябре. Так что этот месяц по праву занимает особое место в списке „богатых“ дат», — отметила нумеролог.

Еще один месяц богачей — январь. Он первый в году, поэтому наделяет ребенка энергетикой лидерства, соответствующей единице. Это прирожденные организаторы, которым легко собирать вокруг себя нужных людей, способных идти к единой цели. Рожденные в январе не боятся трудностей и кризисов, они умеют грамотно распределять задачи и приходить к лучшему результату.

«А вот по данным исследования финансовых экспертов, с этой датой все еще интереснее: среди 500 крупнейших миллиардеров мира по версии Bloomberg второй по популярности датой рождения стало 1 января. Это дает обладателям январской даты рождения дополнительный козырь», — сказала Пустовалова.

Март — месяц самых творческих людей, прирожденных предпринимателей и бизнес-леди. Энергия Тройки, или аркана «Императрица», наделяет их сильной интуицией и способностью видеть потенциал во всем. Они генерируют новые идеи, которые многие воспринимают как фантазию, но именно они знают, что это и есть двигатель прогресса.

Кроме того, нумерологи отмечают, что одним из самых сильных сочетаний для богатства является присутствие в дате чисел 19, 5 и 14 в любом порядке.

Числа в дате рождения, активирующие «код миллионера»

Число миллионера: в какие месяцы и даты чаще всего рождаются богатые и успешные люди. Фото: 5-tv.ru

Нумерология утверждает, что ключ к богатству может быть зашифрован в конкретных числах даты рождения.

«Если вы родились 1, 4, 7, 8, 17, 26 или 28 числа, у вас есть все шансы активировать свой «код миллионера», — сказала нумеролог.

Люди, рожденные 1, 10, 19 и 28 числа любого месяца, должны ставить работу на первое место в своей жизни. Это числа лидерства и новаторства. Их огромный потенциал должен быть реализован, в противном случае нерастраченная энергия может уйти в разрушение.

Рожденные 4, 7, 14 и 21 числа — это самые «проявленные» личности. Эти числа нередко называют «числами миллионеров». Энергия четверки символизирует силу, надежность и приумножение, а семерка — постоянное движение, развитие и управление. Личности, рожденные в эти даты, от природы наделены способностью накапливать и преумножать капитал.

Те, кто появился на свет 8, 17 или 26 числа, отличаются справедливостью и знают толк в каждой копейке. Восьмерка — это число бесконечности, наделяющее человека организаторскими, финансовыми и предпринимательскими талантами. Они умеют вкладываться в любую перспективную возможность для инвестиции.

Однако есть дата, которая побила все рекорды по рождаемости миллионеров. Это 30 ноября.

«Именно в этот день родилось 19 миллиардеров из 500, вошедших в список Forbes, в то время как в другие даты их рождается от 2 до 4. Число 30 в нумерологии сводится к тройке, которая наделяет человека самыми „денежными“ энергиями — энергией Императрицы — хозяйки, умеющей обращаться с деньгами и создавать изобилие», — уточнила эксперт.

Ноябрь, в свою очередь, несет энергию числа 11, наделяющую человека нестандартным складом ума. Эти люди — революционеры, придумывающие новые подходы и переворачивающие все с ног на голову. Именно в этом их суперсила, помогающая зарабатывать огромные деньги.

Денежный код и его расшифровка

Число миллионера: в какие месяцы и даты чаще всего рождаются богатые и успешные люди. Фото: 5-tv.ru

В нумерологии существует понятие «индивидуальный финансовый код» — это четырехзначное число, которое можно рассчитать по дате рождения. Считается, что, зная и правильно используя этот код, можно привлечь в свою жизнь финансовое благополучие.

Для расчета нужно сложить цифры дня, месяца и года рождения до однозначного числа, а затем суммировать полученные три числа, чтобы получить четвертое.

Что означает каждая цифра в этом коде?

1 — число деятельности, активности и развития лидерских качеств. Таким людям важно быть первыми и управлять процессами;

2 — число партнерства и сотрудничества. Работа в команде или с надежным партнером — ключ к их финансовому успеху;

3 — символ социальной реализации и признания. Им необходимо быть на виду, заниматься творчеством или бизнесом, который приносит радость и прибыль;

4 — стабильность и консерватизм. Лучшая стратегия — накопление и грамотное распоряжение ресурсами;

5 — легкость и коммуникабельность. Успех придет через общение и помощь другим в личностном развитии;

6 — эстетика и гармония. Большие деньги придут через творчество, наставничество и создание красоты;

7 — постоянное движение и развитие. Финансовый успех ждет тех, кто нестандартно мыслит и не боится нового;

8 — упорный труд и организация. Только через труд можно прийти к результату, особенно в сфере управления и предпринимательства;

9 — активность и помощь другим. Богатство придет через образование, медицину и благотворительность.